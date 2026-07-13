Μια πρωτοποριακή συνεργασία με την υποστήριξη του ΓΕΕΘΑ δίνει την ευκαιρία σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις να κατανοήσουν τις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες και προκλήσεις του στρατιωτικού τομέα.

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) εγκαινίασε τη νέα σειρά δράσεων «Ask the Expert», η πρώτη εκ των οποίων ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την υποστήριξη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ουσιαστική διασύνδεση των επιχειρησιακών φορέων με νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις του ελληνικού οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο αυτής της αδιαβάθμητης πρωτοβουλίας, νέες επιχειρήσεις, χωρίς προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με στρατιωτικούς φορείς, ενημερώθηκαν από επιτελείς του ΓΕΕΘΑ για τις προκλήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών και περιορισμών του επιχειρησιακού χρήστη.

Η δράση του ΕΛΚΑΚ αποσκοπεί στην έγκαιρη γνωστοποίηση επιχειρησιακών απαιτήσεων, ώστε το οικοσύστημα να μπορεί να αναπτύσσει στοχευμένες και καινοτόμες λύσεις.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Παντελής Τζωρτζάκης, υπογράμμισε ότι «Η προετοιμασία είναι το κλειδί. Όσο νωρίτερα μοιραζόμαστε τις ανάγκες μας με το οικοσύστημα, τόσο πιο γρήγορα και ποιοτικά θα ανταποκριθεί. Δεν μιλάμε απλώς για το επόμενο συμβόλαιο ή το επόμενο προϊόν, αλλά για τη διαμόρφωση του οικοσυστήματος του αύριο, ώστε να συλλαμβάνει καινοτόμες ιδέες και να σκέφτεται εγγενώς και αυτόματα με τρόπο που ευθυγραμμίζει τις αμυντικές με τις εμπορικές ανάγκες.»

Ο Διευθυντής του ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΑΚ, Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, τόνισε τη σημασία της υπεύθυνης εξωστρέφειας και της οικοδόμησης σχέσης εμπιστοσύνης με το οικοσύστημα καινοτομίας.

Το ΕΛΚΑΚ, με τη συνδρομή του ΓΕΕΘΑ όπου απαιτείται, σχεδιάζει την επανάληψη παρόμοιων δράσεων στο μέλλον, με στόχο τη σταθερή γεφύρωση των πραγματικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας.