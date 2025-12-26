O Γιάννης Ραγκούσης, πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ παντρεύεται σήμερα με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως.

Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο και κουμπάροι θα είναι οι φίλοι του ζευγαριού Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.

H αναγγελία γάμου των Γιάννη Ραγκούση και Μαρίνας Κοντοτόλη:

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Ραγκούσης από τον πρώτο του γάμο με την Κατερίνα Ρούσσου έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο τέκνα από προηγούμενο γάμο.

Λίγα λόγια για την Μαρίνα Κοντοτόλη

Η Μαρίνα Κοντοτόλη είναι 48 ετών και κατάγεται από τα Τρίκαλα και συγκεκριμένα από τη Γλυκοµηλιά Τρικάλων.

Είναι κομμώτρια στο επάγγελμα και διατηρεί δύο κομμωτήρια τα «Marina’s Kontotoli hair gallery», στα Τρίκαλα και στην Αθήνα, ενώ έχει συμμετάσχει και σε επιδείξεις μόδας-κομμωτικής στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

Είναι επίσης μητέρα δύο κοριτσιών, της Μαίρης και της Ελένης.

Στην ηλικία των 13 χρόνων αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο για να δουλέψει, επειδή η μητέρα της είχε ένα πρόβλημα υγείας.

Από τον Ιανουάριο του 2022 είναι πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστηµίου, του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής. Είναι εκλεγµένο µέλος του Επιµελητηρίου Τρικάλων, ενώ έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τοµέα επί 30 χρόνια ως ελεύθερη επαγγελµατίας.