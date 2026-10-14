Ο Λούκας Γιώρκας έρχεται στη σκηνή του «Ελλάδος Εικόνες» από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να παρουσιάσει ένα δυναμικό live πρόγραμμα, γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες, έντονα συναισθήματα και αυθεντική ελληνική διασκέδαση.

Με τη χαρακτηριστική φωνή, την ξεχωριστή σκηνική παρουσία και την ενέργειά του, ο Λούκας Γιώρκας υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό βραδιές γεμάτες μουσική, κέφι και δυνατές στιγμές.

Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαχρονικά τραγούδια με σύγχρονες μουσικές επιρροές, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για όσους αγαπούν τις αυθεντικές ελληνικές live εμπειρίες.

Στο πλευρό του, μια ομάδα ερμηνευτών συμπληρώνει το μουσικό σχήμα και δίνει τη δική της ξεχωριστή νότα σε κάθε βραδιά: Μαρία Μουδιώτη, Γιάννης Αντζούρης, Εβελίνα Κατσιάκου, Χριστίνα Ξηροκώστα και Δημήτρης Καρόκης.

Έναρξη: Σάββατο 17 Οκτωβρίου Κάθε Παρασκευή & Σάββατο στο «Ελλάδος Εικόνες», με τον Λούκα Γιώρκα!