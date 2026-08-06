Η Σαλαμίνα την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα φορέσει τα γιορτινά της, προκειμένου να υποδεχτεί τον Σταμάτη Γονίδη.

Ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής θα πρωταγωνιστήσει σε ένα live που αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία από τους λάτρεις του γνωστού τραγουδιστή.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί στο GALA SKYDECK, όπου ο ένας και μοναδικός Σταμάτης Γονίδης θα διασκεδάσει το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες του σε ένα αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα.

Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ήδη αυξημένο, με τις κρατήσεις να έχουν ξεκινήσει και τους διοργανωτές να περιμένουν μεγάλη προσέλευση.

Η ώρα έναρξης έχει οριστεί στις 22:00.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική είναι και η στήριξη των χορηγών της βραδιάς, μεταξύ των οποίων και η Golden Cellar Drakotos, που δίνει το «παρών» σε μια ακόμη μεγάλη μουσική διοργάνωση της περιοχής.