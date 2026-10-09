Στη σύλληψη ενός 54χρονου προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026 αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, κατά τη διάρκεια έρευνας σε κτήριο στην περιοχή της Ομόνοιας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Κατά την έρευνα, στην κατοχή του 54χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 253 λαθραία καπνικά προϊόντα, συνολικού βάρους άνω των 36 κιλών, καθώς και πλήθος ειδών ρουχισμού, μεταξύ των οποίων υποδήματα, πουκάμισα και παντόφλες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.