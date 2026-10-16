Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΣ, κατά την επίσκεψή του, ο Αρχηγός ενημερώθηκε για το έργο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις τη.

Παράλληλα απηύθυνε ομιλία στους Σπουδαστές Ιης και ΙΙΙης Τάξης, όπου συνεχάρη τους πρωτοετείς Σπουδαστές για την εισαγωγή τους στη Σχολή, υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης, της πειθαρχίας και της προσήλωσης στο καθήκον για τη διαμόρφωση των μελλοντικών Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς και αναφέρθηκε στις απαιτήσεις και τις ευθύνες της στρατιωτικής τους σταδιοδρομίας.