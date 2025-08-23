Η κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών μπορεί να επιδεινώσει τα ενοχλητικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όπως οι εξάψεις και η αϋπνία και να οδηγήσει σε αύξηση βάρους.

Η υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή είναι ευεργετική για όλους και ιδιαίτερα για τις γυναίκες που πλησιάζουν ή έχουν μπει στην εμμηνόπαυση.

Η υγιεινή διατροφή μπορεί να βελτιώσει συμπτώματα της εμμηνόπαυσης όπως οι αλλαγές της διάθεσης, οι εξάψεις, η εξάντληση, καθώς και το φούσκωμα και η πιθανή αύξηση βάρους.

Οι γυναίκες σε ηλικία εμμηνόπαυσης θα πρέπει να φροντίζουν να τρώνε άφθονα δημητριακά ολικής αλέσεως, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και άπαχη πρωτεΐνη για βέλτιστη υγεία.

Μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες που ακολουθούν μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά είναι λιγότερο πιθανό να έχουν συμπτώματα εμμηνόπαυσης σε σχέση με τις γυναίκες των οποίων η διατροφή περιείχε περισσότερες λιπαρές τροφές και γλυκά.

Τρόφιμα που μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

Επεξεργασμένα τρόφιμα:

Τα πατατάκια και τα μπισκότα μπορεί να έχουν ωραία γεύση, αλλά συνήθως έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και είναι γεμάτα με πρόσθετα σάκχαρα, που μπορεί να σας προκαλέσουν κατακράτηση υγρών και φούσκωμα. Δοκιμάστε μια πιο υγιεινή εναλλακτική λύση για σνακ όπως καρότα με χούμους ή κράκερ ολικής αλέσεως με φυστικοβούτυρο. Αυτά τα σνακ ικανοποιούν την ανάγκη σας να τσιμπολογάτε χωρίς να σας γεμίσουν με τα συστατικά που πυροδοτούν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Πικάντικα τρόφιμα:

Τα καυτερά τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν εφίδρωση και εξάψεις. Αν θέλετε να κάνετε πιο γευστικό ένα φαγητό, προσθέστε μπαχαρικά όπως κύμινο, κάρυ, κουρκουμά και βασιλικό.

Fast Food:

Συνήθως τα τρόφιμα που καταναλώνουμε σε fast food έχουν τεράστια ποσότητα λίπους. Τα λιπαρά τρόφιμα μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, για τις οποίες έχουν ήδη μεγαλύτερο κίνδυνο οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Το fast food προάγει επίσης την αύξηση βάρους, η οποία μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Η καλύτερη λύση για γρήγορο φαγητό;

Μπορείτε να καταψύχετε τα περισσεύματα από τα σπιτικά γεύματα και να κάνετε πιο υγιεινές επιλογές, όπως ένα σάντουιτς με ψητό κοτόπουλο σε ψωμάκι ολικής αλέσεως με μαρούλι και ντομάτα.

Αλκοόλ:

Αποφύγετε το πολύ αλκοόλ αν δεν μπορείτε να το κόψετε εντελώς. Σε καμία περίπτωση μην ξεπερνάτε το ένα ποτό την ημέρα. Οι γυναίκες που πίνουν δύο έως πέντε ποτά την ημέρα έχουν 1,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού σε σχέση με εκείνες που δεν πίνουν καθόλου και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, σύμφωνα με τη Βορειοαμερικανική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης. Ορισμένες γυναίκες έχουν διαπιστώσει ότι το αλκοόλ αυξάνει τις εξάψεις.

«Ακούστε» τον οργανισμό σας.

Λιπαρά κρέατα:

Τα λιπαρά κρέατα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Τροφές όπως το μπέικον μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα σεροτονίνης στον οργανισμό, με αποτέλεσμα να γίνεται κανείς πιο ευερέθιστος και οξύθυμος. Καλό είναι να προτιμάτε κοτόπουλο, γαλοπούλα και άπαχο κιμά.

Η υγιεινή διατροφή, με τρόφιμα ολικής άλεσης, λαχανικά και φρούτα, κάνει καλό στον οργανισμό όχι μόνο στην εμμηνόπαυση, αλλά σε κάθε στάδιο της ζωής σας.