Ιάκωβος Σούσης

Συμβαίνει σπάνια, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις μία έγκυος μπορεί να εμφανίσει καρκίνο του μαστού. Οι ορμονικές αλλαγές στην κύηση μπορούν να κάνουν την ασθένεια να αναπτυχθεί ταχύτερα.

Ο ιστός στο στήθος της γυναίκας είναι πιο πυκνός στην εγκυμοσύνη και αυτό μπορεί να κάνει πιο δύσκολο τον εντοπισμό μικρών όγκων. Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά όγκοι του καρκίνου του μαστού είναι συχνά μεγαλύτεροι τη στιγμή που γίνονται αντιληπτοί στην εγκυμοσύνη.

Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να γίνονται εξετάσεις μαστού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τυχόν εξογκώματα ή ύποπτα συμπτώματα πρέπει να ελεγχθούν άμεσα από γιατρό.

Πως μπορεί να διαγνωστεί ο καρκίνος του μαστού στην εγκυμοσύνη;

Όταν μία γυναίκα είναι έγκυος, κανονικά επισκέπτεται τακτικά τον γιατρό της για προγεννητικό έλεγχο. Αυτές οι επισκέψεις είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρηθείτε κι εσείς και το μωρό σας υγιείς. Σε αυτές τις επισκέψεις ο γιατρός σας μπορεί να ελέγχει τους μαστούς για να διαπιστώσει εάν υπάρχει κάτι ύποπτο. Δεν πρέπει όμως να αμελείτε και την αυτοεξέταση του στήθους σας, καθώς εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον και μπορείτε να καταλάβετε αμέσως ότι κάτι μπορεί να έχει αλλάξει.

Η κλασική ψηφιακή μαστογραφία θεωρείται αρκετά ασφαλής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική λόγω της αυξημένης πυκνότητας των μαστών. Η τρισδιάστατη μαστογραφία είναι καλύτερη επιλογή.

Στις ελάχιστες περιπτώσεις που στην εγκυμοσύνη ο γιατρός εντοπίσει ένα ύποπτο εξόγκωμα, μπορεί να χρειαστεί να γίνει βιοψία, δηλαδή αφαιρεί ένα μικρό δείγμα του ύποπτου ιστού με μια βελόνα ή κάνοντας μια μικρή τομή. Το δείγμα ελέγχεται για τυχόν καρκινικά κύτταρα.

Τι μπορεί να συμβεί στο έμβρυο αν η μητέρα εμφανίσει καρκίνο του μαστού;

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο καρκίνος του μαστού στην εγκυμοσύνη επηρεάζει το έβρυο. Ο τερματισμός μιας εγκυμοσύνης δεν θα βελτίωνε επίσης τις πιθανότητες μιας γυναίκας να νικήσει τον καρκίνο του μαστού. Οι θεραπείες όμως έχουν κινδύνους.

Είναι ασφαλής μία χειρουργική επέμβαση μαστού στην εγκυμοσύνη;

Η χειρουργική επέμβαση, γενικά, είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εάν ο καρκίνος είναι ακόμα στα αρχικά του στάδια, είναι πολύ πιθανό ο γιατρός σας να σας συστήσει την αφαίρεση είτε του ύποπτου όγκου (ογκεκτομή) είτε ολόκληρου του μαστού (μαστεκτομή).

Στο πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, η μαστεκτομή είναι η προτιμώμενη χειρουργική επέμβαση. Η ογκεκτομή είναι συνήθως μια επιλογή για γυναίκες που διαγιγνώσκονται στο τρίτο τρίμηνο. Η ακτινοθεραπεία συνήθως δεν ξεκινά παρά μόνο μετά την εγκυμοσύνη γιατί μπορεί να βλάψει το μωρό.

Εάν χρειαστεί η έγκυος χημειοθεραπεία, συνήθως ξεκινά μετά το πρώτο τρίμηνο της κύησης για να μειώσει την πιθανότητα να έχει επιπτώσεις στο μωρό.

Ο προχωρημένος καρκίνος του μαστού συνήθως απαιτεί χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία, επομένως ο κίνδυνος για το μωρό είναι υψηλότερος. Η απόφαση των ογκολόγων για το αν θα υποβληθεί η έγκυος σε θεραπεία ή όχι είναι αποτέλεσμα υπολογισμού διαφόρων παραγόντων και οι θεραπείες είναι εξατομικευμένες.

Μπορεί να θηλάσει μία λεχώνα με καρκίνο του μαστού;

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διακοπή της ροής του μητρικού γάλακτος θα βελτίωνε την κατάσταση της υγείας μίας λεχώνας που πάσχει από καρκίνο του μαστού.

Συνήθως, μπορεί να θηλάσει, αλλά οι γιατροί της είναι εκείνοι που θα κρίνουν εάν ενδείκνυται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε περίπτωση που κάνει χημειοθεραπεία, πιθανότατα δεν πρέπει να θηλάσετε, καθώς τα φάρμακα μπορεί να «ταξιδέψουν» μέσω του γάλακτος μέχρι το μωρό.

Πηγές: The American Cancer Society, The National Cancer Institute, The Journal of the American Medical Association.