Η διάγνωση καρκίνου σε αναπαραγωγική ηλικία φέρνει τη γυναίκα αντιμέτωπη με μια σειρά από προκλήσεις. Ενώ η άμεση προτεραιότητα είναι η έναρξη της θεραπείας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για την επίδραση της χημειοθεραπείας στη λειτουργία των ωοθηκών και τη μελλοντική γονιμότητα.

Η χημειοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει «ιατρογενή» εμμηνόπαυση και τα επιστημονικά δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε τόσο τον μηχανισμό αυτής της επίδρασης όσο και τις λύσεις που επιτρέπουν τη διαφύλαξη της δυνατότητας μιας γυναίκας να γίνει μητέρα στο μέλλον.

Γιατί η χημειοθεραπεία επηρεάζει τις ωοθήκες;

Η χημειοθεραπεία στοχεύει τα ταχέως πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, όμως τα ωοθυλάκια στις ωοθήκες είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην τοξικότητα των φαρμάκων. Καθώς η γυναίκα γεννιέται με συγκεκριμένο αριθμό ωαρίων και δεν παράγει νέα κατά τη διάρκεια της ζωής της, η θεραπεία μπορεί να προκαλέσει σημαντική ή και μη αναστρέψιμη μείωση του ωοθηκικού αποθέματος.

Η καταστροφή των ωοθυλακίων οδηγεί σε πρόωρη εξάντληση των ωαρίων και διαταραχή της παραγωγής των απαραίτητων ορμονών. Η πτώση των οιστρογόνων και της προγεστερόνης προκαλεί συμπτώματα εμμηνόπαυσης και διακοπή της περιόδου (αμηνόρροια).

Ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων, όπως οι αλκυλιούντες παράγοντες, έχουν ισχυρότερη τοξική επίδραση στις ωοθήκες. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπως ο καρκίνος του μαστού, η προσθήκη ορμονοθεραπείας (π.χ. ταμοξιφαίνη ή καταστολή της ωοθηκικής λειτουργίας) μπορεί να ενισχύσει ή να παρατείνει την εμμηνοπαυσιακή κατάσταση.

Είναι αυτή η ιατρογενής εμμηνόπαυση μόνιμη;

Η επίδραση της χημειοθεραπείας δεν είναι πάντα οριστική και εξαρτάται από σημαντικούς παράγοντες.

Η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο: όσο νεότερη είναι μια γυναίκα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες η εμμηνόπαυση να είναι προσωρινή. Περίπου οι μισές γυναίκες κάτω των 40 ετών βλέπουν την περίοδό τους να επανέρχεται εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Ωστόσο, ακόμη και όταν η περίοδος επανεμφανιστεί, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πλήρη αποκατάσταση της γονιμότητας. Αντίστοιχα, η απουσία περιόδου δεν ισοδυναμεί πάντα με μόνιμη υπογονιμότητα. Η χημειοθεραπεία πάντως μπορεί να επιταχύνει το «βιολογικό ρολόι», μειώνοντας το συνολικό αναπαραγωγικό χρονικό παράθυρο και οδηγώντας σε πρόωρη εμμηνόπαυση σε σχέση με το αναμενόμενο.

Τρόποι διατήρησης της γονιμότητας

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική δίνει τη δυνατότητα σε μια γυναίκα να προστατεύσει τη γονιμότητά της πριν από την έναρξη της θεραπείας. Η ενημέρωση από εξειδικευμένο ιατρό αναπαραγωγής αποτελεί κρίσιμο πρώτο βήμα μετά τη διάγνωση.

Κρυοσυντήρηση ωαρίων: Αποτελεί την πιο καθιερωμένη και αποτελεσματική μέθοδο. Περιλαμβάνει τη λήψη και κατάψυξη ωαρίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας όταν η διαδικασία γίνεται σε νεαρή ηλικία.

Χρήση GnRH αγωνιστών: Πρόκειται για φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας με στόχο την προσωρινή καταστολή της ωοθηκικής λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η μείωση της βλάβης στα ωοθυλάκια και η προστασία της γονιμότητας.

Κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού: Αποτελεί επιλογή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει χρόνος για διέγερση των ωοθηκών, όπως σε επείγουσα έναρξη θεραπείας.

Συμπέρασμα

Η διάγνωση καρκίνου δεν χρειάζεται να στερήσει από μια γυναίκα τη δυνατότητα να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον.

Με τον σωστό προγραμματισμό και τη στενή συνεργασία μεταξύ ογκολόγου και γυναικολόγου αναπαραγωγής, η διατήρηση της γονιμότητας μπορεί να είναι εφικτή και ασφαλής. Σήμερα, με τα σύγχρονα πρωτόκολλα, οι διαθέσιμες μέθοδοι διατήρησης γονιμότητας μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, χωρίς να επηρεάζεται ο χρόνος έναρξης της ογκολογικής θεραπείας.

Η συμβουλευτική για διατήρηση γονιμότητας θα πρέπει ιδανικά να γίνεται πριν την έναρξη της θεραπείας, καθώς τότε υπάρχουν οι περισσότερες διαθέσιμες επιλογές.