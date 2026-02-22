Η συζήτηση γύρω από τις διαφορές των δύο φύλων στον ύπνο έχει επανέλθει στο προσκήνιο, ειδικά στα socialmedia, με πολλές γυναίκες να αναρωτιούνται αν οι καθιερωμένες 7-8 ώρες ανάπαυσης επαρκούν για τις δικές τους ανάγκες.

Αν και οι κατευθυντήριες οδηγίες του οργανισμού NationalSleepFoundation δεν διαχωρίζουν τις ώρες ύπνου ανάλογα με το φύλο, η κλινική πραγματικότητα και οι βιολογικές ιδιαιτερότητες της γυναίκας δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα.

Η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of ClinicalSleepMedicine, οι γυναίκες αναφέρουν ότι κοιμούνται ελάχιστα περισσότερο από τους άνδρες (περίπου 11 λεπτά παραπάνω).

Ωστόσο, αυτή η μικρή διαφορά δεν υποδεικνύει απαραίτητα μεγαλύτερη βιολογική ανάγκη, αλλά συχνά αποτελεί μια προσπάθεια του οργανισμού να αναπληρώσει τον διακοπτόμενο ύπνο.

Οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι κοινωνικοί ρόλοι οδηγούν συχνά τις γυναίκες να ξυπνούν περισσότερες φορές μέσα στη νύχτα, υποβαθμίζοντας την ποιότητά του ύπνου τους.

Οι ορμονικές διακυμάνσεις είναι καθοριστικός παράγοντας

Ο ύπνος της γυναίκας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις ορμόνες της. Οι μεταβολές των οιστρογόνων και της προγεστερόνης επηρεάζουν άμεσα τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης.

Έμμηνος κύκλος: Πριν από την ωορρηξία, η άνοδος της προγεστερόνης δρα συχνά κατασταλτικά, διευκολύνοντας τον ύπνο. Αντίθετα, η απότομη πτώση των ορμονών λίγο πριν την περίοδο μπορεί να προκαλέσει υπερδιέγερση.

Εμμηνόπαυση: Κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου και της εμμηνόπαυσης, ο ύπνος διαταράσσεται σημαντικά. Οι εξάψεις και η νυχτερινή εφίδρωση εμποδίζουν τη μετάβαση στα βαθύτερα στάδια του ύπνου, καθιστώντας τον λιγότερο αναζωογονητικό.

Ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων και πνευματική κόπωση

Η θεωρία ότι οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο επειδή χρησιμοποιούν «μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου τους» λόγω της ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς από την έρευνα. Ωστόσο, η γυναίκα τείνει να αναφέρει υψηλότερα επίπεδα στρες.

Η πνευματική κόπωση που προκύπτει από την καθημερινή πολυπραγμοσύνη μπορεί να αυξήσει την ανάγκη για αποκατάσταση μέσω του ύπνου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από τον ανδρικό.

Η παγίδα των λανθασμένων διαγνώσεων

Είναι κρίσιμο να επισημάνουμε ότι πολλές διαταραχές ύπνου στις γυναίκες παραμένουν αδιάγνωστες. Ενώ στους άνδρες η υπνική άπνοια συνδέεται παραδοσιακά με το έντονο ροχαλητό, στις γυναίκες μπορεί να εκδηλωθεί με:

• Πρωινούς πονοκεφάλους

• Δυσκολία στη συγκέντρωση

• Αίσθημα χρόνιας κόπωσης

• Συμπτώματα που προσομοιάζουν με κατάθλιψη ή αγχώδη διαταραχή.

Συχνά, αυτά τα συμπτώματα αποδίδονται λανθασμένα αποκλειστικά στο άγχος, με αποτέλεσμα να διαφεύγουν παθολογικά αίτια, όπως οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο (άπνοια) ή το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών. Οι καταστάσεις αυτές απαιτούν ειδική κλινική αξιολόγηση και συχνά συνδέονται με ορμονικές αλλαγές που επηρεάζουν το μυϊκό τόνο των αεραγωγών ή τα επίπεδα φερριτίνης.

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ωρών που να καλύπτει κάθε γυναίκα. Η ποιότητα του ύπνου είναι εξίσου κρίσιμη με τη διάρκειά του, καθώς αποτελεί πυλώνα της ορμονικής και μεταβολικής υγείας.

Εάν αισθάνεστε ότι ο ύπνος σας δεν σας ξεκουράζει, είναι σημαντικό να το αναφέρετε στον γιατρό σας. Η σωστή αξιολόγηση μπορεί να αποκαλύψει ορμονικές ανισορροπίες ή παθολογικές καταστάσεις που, αν αντιμετωπιστούν, θα βελτιώσουν θεαματικά την καθημερινότητά σας.