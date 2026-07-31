Η εγκυμοσύνη μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με διακοπές, ξεκούραση και ταξίδια, όταν η κύηση εξελίσσεται ομαλά και δεν υπάρχουν επιπλοκές που απαιτούν περιορισμούς.

Με σωστή προετοιμασία και μερικές απλές προφυλάξεις, οι περισσότερες γυναίκες μπορούν να απολαύσουν τις μετακινήσεις τους με ασφάλεια.

Η περίοδος μεταξύ 14ης και 28ης εβδομάδας θεωρείται η πιο άνετη για ταξίδια, καθώς οι πιθανές ναυτίες του πρώτου τριμήνου συνήθως έχουν μειωθεί και η ενέργεια έχει επανέλθει. Ωστόσο, η κατάλληλη στιγμή για ταξίδια εξαρτάται από την εγκυμοσύνη κάθε γυναίκας και τις οδηγίες του μαιευτήρα.

Αεροπορικά ταξίδια στην εγκυμοσύνη

Για τις περισσότερες γυναίκες με φυσιολογική κύηση, τα αεροπορικά ταξίδια είναι ασφαλή.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν διαφορετικούς κανονισμούς για τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ιατρική βεβαίωση μετά από συγκεκριμένη εβδομάδα κύησης (συχνά μετά την 28η εβδομάδα), ενώ προς το τέλος της εγκυμοσύνης μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στην επιβίβαση.

Πριν από την πτήση ενημερωθείτε για την πολιτική της αεροπορικής εταιρείας που θα χρησιμοποιήσετε.

Πίνετε αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Να σηκώνεστε και να περπατάτε για 3-5 λεπτά περίπου κάθε 1-2 ώρες, ιδιαίτερα σε πολύωρες πτήσεις, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Κάνετε απλές κινήσεις κάμψης και έκτασης στα πόδια και κινήσεις στους αστραγάλους όταν κάθεστε.

Επιλέγετε άνετα ρούχα που δεν πιέζουν την κοιλιά.

Η παρατεταμένη ακινησία σε πολύωρα ταξίδια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης, γι’ αυτό η κίνηση και η καλή ενυδάτωση είναι σημαντικές.

Πολύωρες μετακινήσεις με αυτοκίνητο ή πλοίο

Τα ταξίδια με αυτοκίνητο είναι ασφαλή, αρκεί να αποφεύγονται η συνεχόμενη πολύωρη ακινησία και οι διαδρομές με έντονους κραδασμούς ή απότομες ανωμαλίες στο οδόστρωμα.

Χρήσιμες συμβουλές:

Κάνετε στάσεις περίπου κάθε 1-2 ώρες για λίγα λεπτά περπάτημα και ξεκούραση.

Χρησιμοποιείτε πάντα ζώνη ασφαλείας: το κάτω μέρος της ζώνης πρέπει να βρίσκεται χαμηλά, κάτω από την κοιλιά.

Έχετε μαζί σας νερό και φροντίστε να πίνετε συχνά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ταξίδια με πλοίο στην εγκυμοσύνη

Στα ταξίδια με πλοίοπροτιμήστε θέσεις όπου αισθάνεστε άνετα και αποφύγετε την παρατεταμένη ορθοστασία. Αν έχετε έντονη ναυτία στα ταξίδια με πλοίο, συζητήστε με τον μαιευτήρα σας ποια σκευάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.

Προορισμοί που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Η επιλογή του προορισμού έχει σημασία, ιδιαίτερα όσο προχωρά η εγκυμοσύνη.

Πριν ταξιδέψετε, καλό είναι να ελέγξετε:

Αν υπάρχει κοντά κέντρο υγείας ή νοσοκομείο με δυνατότητα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.

Τον χρόνο που απαιτείται για πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα νησιά ή περιοχές με δύσκολη μετακίνηση.

Πριν φύγετε για διακοπές

Μιλήστε με τον μαιευτήρα σας, ιδιαίτερα αν η εγκυμοσύνη σας παρουσιάζει οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή αν βρίσκεστε σε προχωρημένη εβδομάδα κύησης.

Η σωστή ενημέρωση και προετοιμασία θα σας βοηθήσουν να ταξιδέψετε πιο ήρεμα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Με λίγη οργάνωση, οι διακοπές στην εγκυμοσύνη μπορούν να αποτελέσουν μια ευχάριστη και ξεκούραστη εμπειρία, με προτεραιότητα πάντα την υγεία της μητέρας και του μωρού.