Οι ουρολοιμώξεις είναι από τις πιο συχνές λοιμώξεις στις γυναίκες. Υπολογίζεται ότι περίπου 6 στις 10 γυναίκες θα έχουν κάποια στιγμής τη ζωή τους ουρολοίμωξη. Κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, όμως, πολλές γυναίκες παρατηρούν ότι οι ουρολοιμώξεις εμφανίζονται πιο συχνά ή υποτροπιάζουν.

Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως στις ορμονικές αλλαγές που επηρεάζουν το ουρογεννητικό σύστημα.

Τι αλλάζει στην εμμηνόπαυση

Η μετάβαση προς την εμμηνόπαυση (περιεμμηνόπαυση) ξεκινά συνήθως μεταξύ 45 και 55 ετών. Σε αυτή τη φάση, τα επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης μειώνονται σταδιακά.

Τα οιστρογόνα παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του κόλπου, της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης. Όταν μειώνονται:

λεπταίνει το επιθήλιο του κόλπου και της ουρήθρας

αλλάζει το pH του κόλπου (γίνεται λιγότερο όξινο)

μειώνονται τα «καλά» βακτήρια (γαλακτοβάκιλλοι)

διευκολύνεται η ανάπτυξη παθογόνων μικροβίων

Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον πιο «ευάλωτο» σε λοιμώξεις.

Γιατί αυξάνονται οι ουρολοιμώξεις

Οι ουρολοιμώξεις εμφανίζονται όταν μικρόβια από την περιοχή του κόλπου ή του πρωκτού εισέρχονται στην ουρήθρα και φτάνουν στην ουροδόχο κύστη. Στις γυναίκες αυτό συμβαίνει αρκετά εύκολα λόγω της ανατομίας (κοντή ουρήθρα).

Στην εμμηνόπαυση, οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο είναι:

η μείωση των οιστρογόνων

η διαταραχή της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του κόλπου

η αύξηση του pH

η πιθανή ακράτεια ούρων

η χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους

Επιπλέον, γυναίκες με ιστορικό ουρολοιμώξεων ή σακχαρώδη διαβήτη έχουν ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπών.

Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε

Τα πιο συχνά συμπτώματα μιας ουρολοίμωξης περιλαμβάνουν:

συχνοουρία (συχνή ανάγκη για ούρηση)

κάψιμο ή πόνο κατά την ούρηση

θολά ή δύσοσμα ούρα

αίσθημα βάρους χαμηλά στην κοιλιά

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί πυρετός ή πόνος στη μέση, που χρειάζονται άμεση ιατρική εκτίμηση.

Αντιμετώπιση και τι μπορούν να κάνουν οι γυναίκες

Η θεραπεία γίνεται συνήθως με αντιβιοτικά, μετά από εξέταση ούρων και αν χρειαστεί καλλιέργεια για την ταυτοποίηση του μικροβίου.

Παράλληλα, υπάρχουν πρακτικά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν τόσο στην ανακούφιση όσο και στην πρόληψη:

επαρκής ενυδάτωση (άφθονα υγρά καθημερινά)

συχνή ούρηση, χωρίς κατακράτηση

ούρηση πριν και μετά τη σεξουαλική επαφή

σωστή υγιεινή (καθαρισμός από εμπρός προς τα πίσω)

αποφυγή προϊόντων με άρωμα στην ευαίσθητη περιοχή

προτίμηση ντους αντί για μπάνιο σε μπανιέρα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γυναικολόγος μπορεί να προτείνει τοπική θεραπεία με οιστρογόνα, η οποία βοηθά στην αποκατάσταση του κολπικού περιβάλλοντος και μειώνει τις υποτροπές.

Συμπέρασμα

Η εμμηνόπαυση επηρεάζει ουσιαστικά το ουρογεννητικό σύστημα, αυξάνοντας την ευαισθησία στις ουρολοιμώξεις. Με σωστή ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και απλά προληπτικά μέτρα, οι περισσότερες γυναίκες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη συχνότητα και την ένταση των επεισοδίων.