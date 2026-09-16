Μία αποβολή είναι από τις πιο δύσκολες εμπειρίες για ένα ζευγάρι. Όταν συμβαίνει περισσότερες από μία φορές, το ερώτημα «γιατί;» γίνεται επιτακτικό. Ας δούμε τι πραγματικά σημαίνει ο όρος και πότε χρειάζεται διερεύνηση.

Τι ορίζεται ως επαναλαμβανόμενη αποβολή

Ως επαναλαμβανόμενη αποβολή ορίζονται δύο ή περισσότερες απώλειες κύησης, συνήθως πριν από την 20ή εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα διαδοχικές, ούτε να περιμένετε την τρίτη αποβολή για να ζητήσετε έλεγχο. Μετά τη δεύτερη απώλεια, ο γυναικολόγος σας είναι καλό να ξεκινήσει τη διερεύνηση.

Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες

Σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζεται συγκεκριμένη αιτία, ενώ σε σημαντικό ποσοστό ζευγαριών ο έλεγχος δεν αναδεικνύει σαφή εξήγηση. Οι συχνότερες κατηγορίες είναι:

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου – αποτελούν συχνή αιτία αποβολής, ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο και η συχνότητά τους αυξάνεται με την ηλικία της μητέρας. Σπανιότερα, μπορεί να υπάρχει χρωμοσωμική αναδιάταξη, όπως ισοζυγισμένη μετάθεση, σε έναν από τους δύο γονείςσε έναν από τους δύο γονείς (αλλαγή στη διάταξη τμημάτων των χρωμοσωμάτων, χωρίς απαραίτητα απώλεια γενετικού υλικού)

Ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας – όπως διάφραγμα μήτρας, υποβλεννογόνια ινομυώματα ή ενδομήτριες συμφύσεις

Ορμονικοί και μεταβολικοί παράγοντες – όπως διαταραχές του θυρεοειδούς και μη ρυθμισμένος σακχαρώδης διαβήτης

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο – μια επίκτητη διαταραχή της πήξης που έχει συσχετιστεί με επαναλαμβανόμενες αποβολές

Ανδρικός παράγοντας – ορισμένες διαταραχές του σπέρματος, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κατακερματισμού του DNA, μπορεί να συμβάλλουν σε ορισμένες περιπτώσεις

Παράγοντες τρόπου ζωής – κάπνισμα, παχυσαρκία και αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την αναπαραγωγική υγεία

Ποιος έλεγχος γίνεται συνήθως

Η διερεύνηση είναι εξατομικευμένη και μπορεί να περιλαμβάνει:

Απεικόνιση της μήτρας, όπως 3D υπερηχογράφημα ή όπου ενδείκνυται, υστεροσκόπηση

Έλεγχο θυρεοειδούς και σακχάρου

Έλεγχο για αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα

Χρωμοσωμικό έλεγχο (καρυότυπο) των γονέων, όταν υπάρχει σχετική ένδειξη

Έλεγχο του σπέρματος και, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, κατακερματισμού DNA

Σημαντικό: ο εκτεταμένος έλεγχος για κληρονομικές θρομβοφιλίες ή ανοσολογικές διαταραχές δεν συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις και αποφασίζεται εξατομικευμένα.

Τι σημαίνει «ανεξήγητη» αποβολή

Σε σημαντικό ποσοστό ζευγαριών ο πλήρης έλεγχος δεν αναδεικνύει σαφή αιτία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος, αλλά ότι η ιατρική δεν μπορεί ακόμη να τον εντοπίσει.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές γυναίκες έχουν καλή πιθανότητα επιτυχούς επόμενης εγκυμοσύνης, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες.

Πότε να απευθυνθείτε σε ειδικό

Ο πρώτος και βασικός σας σύμβουλος είναι ο γυναικολόγος-μαιευτήρας σας, ο οποίος θα σας παραπέμψει, όπου χρειάζεται, σε εξειδικευμένο γυναικολόγο αναπαραγωγής, γενετιστή ή αιματολόγο. Απευθυνθείτε για διερεύνηση:

Μετά από δύο απώλειες κύησης

Αν υπάρχει γνωστό ιστορικό αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου ή θρομβοφιλίας στην οικογένεια

Αν η ηλικία της γυναίκας είναι άνω των 35 ετών και υπάρχει ιστορικό αποβολής

Αν αντιμετωπίζετε παράλληλα δυσκολία σύλληψης

Το πιο σημαντικό μήνυμα

Οι επαναλαμβανόμενες αποβολές δεν προδικάζουν την τελική έκβαση. Με έγκαιρη διερεύνηση, στοχευμένη θεραπευτική παρέμβαση όπου εντοπιστεί αίτιο και συστηματική υποστήριξη από τον γυναικολόγο, πολλές γυναίκες καταφέρνουν να έχουν μια επιτυχή εγκυμοσύνη.