Η εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Αν και με την πρόοδο της επιστήμης, τα αποτελέσματα της εξωσωματικής συνεχώς βελτιώνονται, οι γυναίκες άνω των 35 συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη εγκυμοσύνης, καθώς, μεταξύ άλλων, τα έμβρυα που δημιουργούνται μπορεί να έχουν χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι κύκλοι εξωσωματικής δεν καταλήγουν σε εγκυμοσύνη ή οδηγούν σε αποβολή.

Τι είναι ο προεμφυτευτικός γονιδιακός έλεγχος (PGT-A)

Ο προεμφυτευτικός γονιδιακός έλεγχος για ανευπλοειδία (PGT-A) είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα έμβρυα ελέγχονται πριν από τη μεταφορά στη μήτρα, ώστε να εντοπίζονται πιθανές χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Ο έλεγχος αυτός βοηθά στο να επιλέγονται τα έμβρυα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, μειώνοντας τον αριθμό των απαραίτητων κύκλων και τη συνολική διάρκεια της θεραπείας μέχρι την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Καλύτερα αποτελέσματα εγκυμοσύνης με PGT-A

Στη μελέτη που διεξήχθη από το King’s College London και το King’s Fertility, γυναίκες ηλικίας 35-42 ετών που υποβλήθηκαν σε PGT-A είχαν σημαντικά καλύτερα ποσοστά εγκυμοσύνης και γέννησης ζωντανών παιδιών.

Οι γυναίκες που έκαναν τον έλεγχο, πέτυχαν εγκυμοσύνη με λιγότερες εμβρυομεταφορές και είχαν ποσοστό γέννησης ζωντανών παιδιών 72%, μετά από έως τρεις μεταφορές, σε σύγκριση με 52% στην ομάδα που δεν έκανε τον έλεγχο.

Αυτό σημαίνει ότι η εγκυμοσύνη επετεύχθη πιο γρήγορα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Η σημασία των μωσαϊκών εμβρύων

Η μελέτη περιέλαβε και τα λεγόμενα μωσαϊκά έμβρυα, δηλαδή έμβρυα που περιέχουν ταυτόχρονα κύτταρα με φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων και κύτταρα με ανωμαλίες.

Μωσαϊκά έμβρυα υπάρχουν συχνά στις διαδικασίες εξωσωματικής, αλλά συνήθως δεν συμπεριλαμβάνονται σε επιστημονικές μελέτες. Η συμπερίληψή τους έδωσε μια πιο ρεαλιστική εικόνα για τις πιθανότητες επιτυχίας και απέδειξε ότι κάποια από αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε υγιή εγκυμοσύνη.

Ο Ιπποκράτης Σαρρής, Διευθυντής του King’s Fertility, τονίζει:

«Η μελέτη αυτή δείχνει ότι η στοχευμένη χρήση του PGT-A μπορεί να μειώσει τον χρόνο μέχρι τη σύλληψη, και να περιορίσει σημαντικά το άγχος και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μεγαλύτερης αναπαραγωγικής ηλικίας. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα για την υποστήριξη των γυναικών που θέλουν να αποκτήσουν παιδί μετά τα 35».

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, και τώρα χρειάζεται να γίνουν μεγαλύτερες πολυκεντρικές μελέτες, για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα του PGT-A σε ευρύτερο πληθυσμό.

Παρ’ όλα αυτά, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι γυναίκες μπορούν να μειώσουν τον χρόνο μέχρι την εγκυμοσύνη και να αποφύγουν την απογοήτευση των επαναλαμβανόμενων αποτυχημένων κύκλων.

Ο προεμφυτευτικός γονιδιακός έλεγχος δεν είναι πανάκεια, αλλά μια σύγχρονη επιστημονική μέθοδος που δίνει στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας περισσότερες πιθανότητες να φέρουν στον κόσμο το παιδί που επιθυμούν, με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Στην πράξη, η σωστή χρήση του PGT-A μπορεί να κάνει την εξωσωματική διαδικασία πιο στοχευμένη και πιο σύντομη για όσες γυναίκες θέλουν να γίνουν μητέρες μετά τα 35.