Η απόφαση για εξωσωματική γονιμοποίηση συνοδεύεται συχνά από ερωτήματα που πηγάζουν από ελλιπή πληροφόρηση.

Ως γιατρός, στόχος μου είναι η αποκατάσταση της αλήθειας με βάση τα σύγχρονα κλινικά δεδομένα, ώστε να περιοριστεί το αδικαιολόγητο άγχος.

Μύθος 1: «Η εξωσωματική εξαντλεί τα αποθέματα των ωοθηκών»

Υπάρχει η αντίληψη ότι η διέγερση οδηγεί σε πρόωρη εμμηνόπαυση επειδή λαμβάνουμε πολλά ωάρια ταυτόχρονα.

Αλήθεια: Σε κάθε έμμηνο κύκλο, οι ωοθήκες προετοιμάζουν μια ομάδα χιλίων ωοθυλακίων. Φυσιολογικά, μόνο ένα από αυτά ωριμάζει πλήρως και οδηγεί στην ωορρηξία, ενώ τα υπόλοιπα της ίδιας ομάδας σταματούν να αναπτύσσονται και απορροφώνται από τον οργανισμό. Με τη βοήθεια της φαρμακευτικής αγωγής στην εξωσωματική, καταφέρνουμε να ωριμάσουν περισσότερα ωάρια από την ίδια ακριβώς ομάδα που το σώμα θα έχανε εκείνον τον μήνα. Συνεπώς, δεν επηρεάζουμε το μελλοντικό απόθεμα ωαρίων της γυναίκας. Απόδειξη για αυτό αποτελεί το γεγονός ότι οι γυναίκες που κάνουν εξωσωματική εισέρχονται στην εμμηνόπαυση στην ίδια ηλικία με εκείνες που δεν κάνουν.

Μύθος 2: «Τα φάρμακα της εξωσωματικής είναι επικίνδυνα για την υγεία»

Η ανησυχία για μακροχρόνιες παρενέργειες παραμένει ένας από τους συνηθέστερους (αδικαιολόγητους) φόβους.

Αλήθεια: Μελέτες δεκαετιών σε εκατομμύρια γυναίκες επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των φαρμάκων γονιμότητας με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Τα σύγχρονα πρωτόκολλα είναι αυστηρά εξατομικευμένα, χρησιμοποιούν τις ελάχιστες απαιτούμενες δόσεις και οι ουσίες μεταβολίζονται και αποβάλλονται πλήρως από τον οργανισμό σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μύθος 3: «Αν αποτύχει η πρώτη προσπάθεια, δεν υπάρχει ελπίδα»

Η ψυχολογική πίεση για επιτυχία «με την πρώτη» είναι συχνά εξουθενωτική.

Αλήθεια: Η εξωσωματική γονιμοποίηση θέλει υπομονή και επιμονή. Στατιστικά, 7 στα 10 ζευγάρια θα επιτύχουν τον στόχο τους μετά από 3 ολοκληρωμένους κύκλους. Η αποτυχία ενός κύκλου δεν προεξοφλεί το αποτέλεσμα, αλλά οδηγεί στην αναπροσαρμογή του θεραπευτικού πλάνου για μεγαλύτερη ακρίβεια στη συνέχεια.

Μύθος 4: «Η εξωσωματική οδηγεί πάντα σε δίδυμα»

Πολλοί θεωρούν ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση συνδέεται αναπόφευκτα με πολύδυμες κυήσεις.

Αλήθεια: Η σύγχρονη τάση στη διεθνή ιατρική κοινότητα είναι η μεταφορά ενός και μόνο εμβρύου (SingleEmbryoTransfer). Με τις τρέχουσες μεθόδους επιλογής και καλλιέργειας στο εργαστήριο, μπορούμε να επιτύχουμε υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο πολύδυμης κύησης, η οποία θεωρείται κύηση υψηλού κινδύνου.

Μύθος 5: «Απαιτείται απόλυτη ακινησία μετά την εμβρυομεταφορά»

Πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να εμποδίσει την εμφύτευση του εμβρύου.

Αλήθεια: Η ακινησία στο κρεβάτι δεν σχετίζεται με την επιτυχία της εμφύτευσης του εμβρύου στη μήτρα. Το έμβρυο τοποθετείται στο εσωτερικό της μήτρας, η οποία είναι ένας μυς που το προστατεύει πλήρως. Η εμφύτευση εξαρτάται από τη βιολογική αλληλεπίδραση του εμβρύου με το ενδομήτριο και όχι από τη φυσική δραστηριότητα της γυναίκας. Η επιστροφή σε μια ήπια καθημερινή δραστηριότητα είναι η ενδεδειγμένη στάση.

Συνοψίζοντας: Τι πρέπει να θυμάστε

Αν σκέφτεστε την εξωσωματική γονιμοποίηση, θυμηθείτε τα εξής:

Η ηλικία της γυναίκας παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας, γι’ αυτό δεν πρέπει να χάνετε πολύτιμο χρόνο.

Η υπογονιμότητα αφορά και τα δύο φύλλα (περίπου 40% άνδρες, 40% γυναίκες, 20% και τους δύο ή αδιευκρίνιστη).

Εκτός από την ιατρική φροντίδα, η ψυχολογική υποστήριξη είναι σημαντική

Το ταξίδι προς τη μητρότητα μπορεί να έχει προκλήσεις, αλλά με τη σωστή επιστημονική καθοδήγηση, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα αποκτήσετε το παιδί που ονειρεύεστε. Η γνώση είναι η δύναμή σας και η εμπιστοσύνη στον γιατρό σας το καλύτερο αντίδοτο στο άγχος.