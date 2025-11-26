Μία πρόσφατη Βρετανική μελέτη παρουσιάζει σημαντικά δεδομένα για το πώς η ηλικία και τα ωάρια συνδέονται με την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η έρευνα, που περιέλαβε περισσότερες από μισό εκατομμύριο γυναίκες και 1,2 εκατομμύρια κύκλους θεραπείας, δείχνει ότι για γυναίκες ηλικίας 43 ετών και άνω, οι πιο επιτυχημένες θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης σχετίζονται με τη χρήση ωαρίων από δότρια.Αντίθετα, η χρήση των δικών τους ωαρίων έχει πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Η σημασία της ηλικίας των ωαρίων

Η Luzia Bruckamp, επικεφαλής της μελέτης από το London School of Economics, εξηγεί ότι «τα δεδομένα δείχνουν πως τα ποσοστά επιτυχίας παραμένουν σταθερά όταν χρησιμοποιούνται ωάρια δότριας, ανεξαρτήτως της ηλικίας της γυναίκας. Αυτό υπογραμμίζει ότι καθοριστικός παράγοντας είναι η ηλικία των ωαρίων και όχι η ηλικία της γυναίκας».

Στην πράξη, οι γυναίκες άνω των 43 ετών έχουν πολύ χαμηλές πιθανότητες επιτυχίας με τα δικά τους ωάρια, ενώ η χρήση ωαρίων δότριας αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες εγκυμοσύνης.

Αύξηση της χρήσης ωαρίων δότριας

Με δεδομένη την τάση να καθυστερεί η μητρότητα στις σύγχρονες κοινωνίες, η ζήτηση για ωάρια δότριας αυξάνεται συνεχώς. Στην Ευρώπη πραγματοποιούνται πάνω από 80.000 κύκλοι με δωρεά ωαρίων ετησίως. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι γέννες από θεραπείες με δωρεά ωαρίων αυξήθηκαν από 320 το 1995 σε περίπου 1.300 το 2019 και πλέον αποτελούν το ήμισυ των θεραπειών για γυναίκες ηλικίας 45–50 ετών.

Η μελέτη ανέλυσε στοιχεία από τη βρετανική Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίαςγια την περίοδο 1991–2018 και διαπίστωσε ότι:

• Ο αριθμός των γυναικών που ξεκινούσαν θεραπεία γονιμότητας αυξήθηκε από περίπου 6.000 το 1991 σε σχεδόν 25.000 το 2018.

• Τα ποσοστά επιτυχίας σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 14,7% σε 28,3%.

• Παρόλα αυτά, τα ποσοστά επιτυχίας με τα δικά τους ωάρια μειώνονται δραματικά μετά τα 43.

Σημαντικά μηνύματα για τον προγραμματισμό οικογένειας

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι θεραπείες γονιμότητας δεν μπορούν να αντιστρέψουν πλήρως τη φυσιολογική πτώση της γονιμότητας με την ηλικία. Η χρήση ωαρίων δότριας ή η κρυοσυντήρηση ωαρίων μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες σύλληψης, αλλά δεν αποτελούν εγγύηση.

Η Dr Ester Lazzari από το Wittgenstein Centre τονίζει ότι «η μελέτη υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση για τις πιθανότητες επιτυχίας ανάλογα με την ηλικία και τις διαθέσιμες επιλογές. Οι γυναίκες μπορούν έτσι να λάβουν συνειδητές αποφάσεις σχετικά με την οικογένειά τους».

Συμπέρασμα

Τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης μελέτης δείχνουν ότι για γυναίκες άνω των 43, η προέλευση των ωαρίων παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των θεραπειών γονιμότητας. Η γνώση αυτή μπορεί να βοηθήσει κάθε γυναίκα να προγραμματίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια και ρεαλισμό το μέλλον της οικογένειάς της, χωρίς να δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες.