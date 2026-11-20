Η ηλικία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Η πιθανότητα ανάπτυξης της νόσου αυξάνεται γενικά όσο μεγαλώνει η γυναίκα, καθώς με την πάροδο του χρόνου συσσωρεύονται βιολογικές μεταβολές στον οργανισμό.

Αυτό συνδέεται, μεταξύ άλλων, με:

Τη σταδιακή συσσώρευση βλαβών στο DNA των κυττάρων.

Τη μειωμένη ικανότητα του οργανισμού να επιδιορθώνει αυτές τις κυτταρικές βλάβες.

Τη μακροχρόνια επίδραση ορμονικών και άλλων βιολογικών παραγόντων.

Πώς επηρεάζει η ηλικία τον κίνδυνο;

Ο καρκίνος του μαστού εμφανίζεται συχνότερα μετά την ηλικία των 50 ετών, ενώ η συχνότητά του αυξάνεται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), στο πλαίσιο της παγκόσμιας βάσης δεδομένων GLOBOCAN 2022, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπήρξαν περίπου 9.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού.

Ωστόσο, η ηλικία δεν καθορίζει από μόνη της τον κίνδυνο. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης:

Το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό.

Η κληρονομική προδιάθεση.

Τα αναπαραγωγικά και ορμονικά χαρακτηριστικά.

Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με τα χρόνια;

Με την πάροδο του χρόνου, τα κύτταρα εκτίθενται σε παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο γενετικό τους υλικό.

Παράλληλα, η συνολική ορμονική έκθεση κατά τη διάρκεια της ζωής μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Για παράδειγμα, η πρώιμη εμμηναρχή και η καθυστερημένη εμμηνόπαυση συνδέονται με μεγαλύτερη διάρκεια έκθεσης στα οιστρογόνα. Τα οιστρογόνα διεγείρουν την κυτταρική διαίρεση στον ιστό του μαστού. Όσο περισσότεροι είναι οι κύκλοι αυτής της διέγερσης στη ζωή μιας γυναίκας, τόσο αυξάνεται στατιστικά η πιθανότητα να προκύψουν τυχαία γενετικά σφάλματα που οδηγούν σε κακοήθεια.

Μπορεί να εμφανιστεί καρκίνος του μαστού σε νεότερες γυναίκες;

Ναι. Αν και είναι λιγότερο συχνός πριν από την ηλικία των 40 ετών, ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εμφανιστεί και σε νεότερες γυναίκες.

Παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο είναι:

Η κληρονομική προδιάθεση, όπως μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1, BRCA2 και PALB2.

Η αυξημένη πυκνότητα του μαστικού ιστού.

Το ιστορικό ακτινοθεραπείας στην περιοχή του θώρακα σε νεαρή ηλικία.

Πότε πρέπει να γίνεται ο προληπτικός έλεγχος;

Το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου εξατομικεύεται ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο κινδύνου κάθε γυναίκας.

Γυναίκες μέσου κινδύνου: Σε ορισμένες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, όπως του Αμερικανικού Κολλεγίου Ακτινολογίας (ACR) και του Εθνικού Ολοκληρωμένου Δικτύου Καρκίνου των ΗΠΑ (NCCN), προτείνεται ετήσια μαστογραφία από την ηλικία των 40 ετών. Άλλοι επιστημονικοί φορείς προτείνουν διαφορετική συχνότητα ελέγχου. Επομένως, η έναρξη και η συχνότητα του ελέγχου πρέπει να εξατομικεύονται σε συνεννόηση με τον γιατρό.

Στην Ελλάδα, το εθνικό πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» παρέχει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία ανά δύο έτη σε γυναίκες ηλικίας 45–74 ετών που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Σε περίπτωση ευρημάτων, προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης με συμπληρωματικές εξετάσεις.

Γυναίκες με κληρονομική προδιάθεση ή αυξημένο κίνδυνο:

Ενδέχεται να χρειάζονται εξατομικευμένο και πιο εντατικό πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ετήσια μαγνητική τομογραφία μαστών, ακόμη και από την ηλικία των 25-30 ετών, σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, ανάλογα με το ατομικό προφίλ και τις οδηγίες του ειδικού.

Πότε χρειάζεται άμεση αξιολόγηση;

Ανεξαρτήτως ηλικίας, πρέπει να απευθύνεστε σε γιατρό εάν παρατηρήσετε:

Νέα ψηλαφητή μάζα στον μαστό ή στη μασχάλη.

Αλλαγή στο σχήμα ή στο δέρμα του μαστού.

Εισολκή της θηλής.

Ασυνήθιστη, ιδίως αιματηρή, έκκριση από τη θηλή.

Η ηλικία είναι ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Η έγκαιρη διάγνωση ενισχύεται από τον τακτικό έλεγχο και την ενημέρωση. Η εξοικείωση με τη φυσιολογική εικόνα και την αίσθηση των μαστών βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση πιθανών αλλαγών. Ωστόσο, η αυτοπαρατήρηση και η κλινική εξέταση δεν αντικαθιστούν τον προληπτικό απεικονιστικό έλεγχο και την ψηλάφηση από ειδικό ιατρό.

Όταν ο καρκίνος του μαστού διαγιγνώσκεται σε αρχικό στάδιο, οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης είναι εξαιρετικά υψηλές. Η γνώση του ατομικού ιστορικού, η εξοικείωση με το σώμα μας και η συνέπεια στον προληπτικό έλεγχο αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την προστασία της υγείας μας σε κάθε δεκαετία της ζωής.

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European Society for Medical Oncology (ESMO). Hereditary Breast-Ovarian Cancer Clinical Practice Guideline. 2023.

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Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» – Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Μαστού «Φώφη Γεννηματά».