Ο καρκίνος του μαστού δεν εμφανίζεται πάντα με ένα εξόγκωμα που μπορεί να εντοπίσει η γυναίκα ή ο γιατρός της. Ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού είναι μια σπάνια και επιθετική μορφή της νόσου, η οποία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες και να εκδηλωθεί κυρίως με αλλαγές στο δέρμα και το μέγεθος του μαστού.

Σύμφωνα με την American Cancer Society, αντιστοιχεί περίπου στο 1-5% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού. Κατά τη διάγνωση, ταξινομείται ως στάδιο III όταν δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις και ως στάδιο IV όταν η νόσος έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα.

Ποια σημάδια πρέπει να προσέξετε;

Τα καρκινικά κύτταρα αποφράσσουν τα λεμφικά αγγεία του δέρματος, προκαλώντας οίδημα και αλλαγές στην εμφάνιση του μαστού. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Αλλαγή χρώματος: Το δέρμα γίνεται κόκκινο, ροζ, μοβ ή αποκτά όψη που θυμίζει μελανιά. Η ερυθρότητα μπορεί να καλύπτει τουλάχιστον το ένα τρίτο του μαστού.

Όψη «φλοιού πορτοκαλιού»: Το δέρμα εμφανίζει οίδημα, πάχυνση ή μικρές εσοχές, θυμίζοντας τη φλούδα ενός πορτοκαλιού.

Διόγκωση: Ο ένας μαστός μεγαλώνει γρήγορα, γίνεται βαρύτερος, θερμότερος ή επώδυνος.

Αλλαγές στη θηλή: Η θηλή μπορεί να στραφεί προς τα μέσα (εισολκή).

Διογκωμένοι λεμφαδένες: Μπορεί να εμφανιστεί διόγκωση στη μασχάλη ή κοντά στην κλείδα.

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται γρήγορα και μπορεί να θυμίζουν μαστίτιδα ή άλλη λοίμωξη.

Πότε πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό;

Χρειάζεται άμεσα ιατρική αξιολόγηση αν παρατηρήσετε ξαφνικές ή γρήγορα εξελισσόμενες αλλαγές στο χρώμα, την υφή ή το μέγεθος του μαστού, ιδιαίτερα αν δεν θηλάζετε.

Αν λαμβάνετε αντιβίωση για πιθανή μαστίτιδα και δεν υπάρχει σαφής βελτίωση μέσα σε περίπου μία εβδομάδα ή τα συμπτώματα επιδεινώνονται, χρειάζεται επανεκτίμηση και περαιτέρω εξετάσεις.

Η διερεύνηση μπορεί να περιλαμβάνει κλινική εξέταση, απεικονιστικό έλεγχο (μαστογραφία, υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία) και βιοψία μαστού ή δέρματος. Η απουσία ψηλαφητού όγκου δεν αποκλείει τη νόσο.

Πώς αντιμετωπίζεται ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού;

Η θεραπευτική προσέγγιση εξαρτάται από το στάδιο της νόσου, τα βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου και την ανταπόκριση στη θεραπεία.

Όταν η νόσος δεν έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα, η θεραπεία συνήθως ξεκινά πριν από τη χειρουργική επέμβαση (προεγχειρητικά) με χημειοθεραπεία, ώστε να συρρικνωθεί ο όγκος. Ανάλογα με τα μοριακά χαρακτηριστικά του καρκίνου, μπορεί να προστεθεί στοχευμένη θεραπεία, όπως anti-HER2 παράγοντες ή ανοσοθεραπεία.

Εφόσον η νόσος ανταποκρίνεται επαρκώς στην αρχική θεραπεία και μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά, συνήθως πραγματοποιείται τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή, με αφαίρεση του μαστού και των λεμφαδένων της μασχάλης. Ακολουθεί ακτινοθεραπεία. Αν ο όγκος διαθέτει ορμονικούς υποδοχείς, μπορεί να χορηγηθεί επιπλέον ορμονοθεραπεία.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του καρκίνου και την ανταπόκριση στη θεραπεία, μπορεί να χρειαστούν και άλλες συστηματικές θεραπείες.

Όταν η νόσος έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα, η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως σε συστηματικές θεραπείες, όπως χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία ή ανοσοθεραπεία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του όγκου. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να εξεταστεί και τοπική θεραπεία για τον τοπικό έλεγχο της νόσου.

Οι αλλαγές στον μαστό δεν σημαίνουν απαραίτητα καρκίνο. Χρειάζεται όμως να ελέγχονται χωρίς καθυστέρηση. Η έγκαιρη διερεύνηση συμβάλλει στην ταχύτερη διάγνωση και στην έναρξη της κατάλληλης θεραπείας.

Πηγές