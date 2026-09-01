Η κατανόηση της ανατομίας των γυναικείων γεννητικών οργάνων βοηθά στην απομυθοποίηση της γυναικείας σεξουαλικότητας και στην καλύτερη γνώση του σώματος. Το αιδοίο, ο κόλπος και η κλειτορίδα έχουν διαφορετική ανατομία και λειτουργία, ενώ όλα συμβάλλουν, με διαφορετικό τρόπο, στη σεξουαλική απόκριση.

Αιδοίο και κόλπος

Τα γυναικεία γεννητικά όργανα διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά.

Αιδοίο (εξωτερικά γεννητικά όργανα):

Μείζονα και ελάσσονα χείλη

Κλειτορίδα

Στόμιο της ουρήθρας

Εφήβαιο και περίνεο

Η μορφολογία του αιδοίου παρουσιάζει φυσιολογικές διαφορές από γυναίκα σε γυναίκα.

Κόλπος (εσωτερικό γεννητικό όργανο):

Συνδέει το αιδοίο με τον τράχηλο της μήτρας.

Επιτρέπει τη διέλευση της εμμήνου ρύσεως.

Υποδέχεται το πέος κατά τη σεξουαλική επαφή.

Αποτελεί τη δίοδο του εμβρύου κατά τον φυσιολογικό τοκετό.

Ο κόλπος διαθέτει μικρότερη πυκνότητα νευρικών απολήξεων, ιδιαίτερα στα ανώτερα τμήματά του, σε σύγκριση με την κλειτορίδα και το αιδοίο. Αντίθετα, το κατώτερο τμήμα του και το κολπικό στόμιο είναι περισσότερο ευαίσθητα στην αφή.

Η κλειτορίδα

Η κλειτορίδα αποτελεί το κύριο όργανο της γυναικείας σεξουαλικής διέγερσης.

Το ορατό τμήμα της (βάλανος) είναι μόνο ένα μικρό μέρος του οργάνου.

Το μεγαλύτερο τμήμα της εκτείνεται εσωτερικά γύρω από την ουρήθρα και τα τοιχώματα του κόλπου, φτάνοντας συνολικά περίπου τα 9–11 εκατοστά.

Διαθέτει πολύ υψηλή πυκνότητα νευρικών απολήξεων, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Κατά τη σεξουαλική διέγερση αυξάνεται η αιμάτωσή της, με αποτέλεσμα τη διόγκωση της κλειτορίδας και των ιστών του αιδοίου.

Το σημείο G

Το σημείο G περιγράφεται ως μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή στο πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αναγνωριστεί ως ξεχωριστό ανατομικό όργανο. Πιθανότερο θεωρείται ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου λειτουργικού συμπλέγματος που περιλαμβάνει την κλειτορίδα, την ουρήθρα και το πρόσθιο κολπικό τοίχωμα.

Οργασμός

Ο γυναικείος οργασμός είναι μια σύνθετη νευροβιολογική και νευρομυϊκή διαδικασία που συνοδεύεται από ρυθμικές συσπάσεις των μυών του πυελικού εδάφους.

Η διάκριση μεταξύ κλειτοριδικού και κολπικού οργασμού παραμένει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης. Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι ακόμη και ο οργασμός που επιτυγχάνεται κατά την κολπική διείσδυση σχετίζεται με άμεση ή έμμεση διέγερση της κλειτορίδας. Επιπλέον, περίπου το 70–80% των γυναικών δεν επιτυγχάνει σταθερά οργασμό μόνο με την κολπική διείσδυση.

Δυσκολία επίτευξης οργασμού

Η δυσκολία ή η αδυναμία επίτευξης οργασμού (ανοργασμία) μπορεί να σχετίζεται με:

Άγχος και στρες.

Προβλήματα στη σχέση.

Ορμονικές διαταραχές.

Χρήση ορισμένων φαρμάκων, όπως αντικαταθλιπτικά.

Νευρολογικές ή αγγειακές παθήσεις.

Η περιστασιακή δυσκολία επίτευξης οργασμού είναι συχνή και δεν υποδηλώνει απαραίτητα σεξουαλική δυσλειτουργία. Εάν όμως το πρόβλημα επιμένει και προκαλεί δυσφορία, συνιστάται αξιολόγηση από γυναικολόγο ή εξειδικευμένο επαγγελματία σεξουαλικής υγείας.