Η γονιμότητα είναι ένα θέμα που απασχολεί ολοένα και περισσότερες γυναίκες, ιδιαίτερα καθώς η ηλικία τεκνοποίησης αυξάνεται.

Η ποιότητα των ωαρίων και η ενεργειακή τους επάρκεια παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή γονιμοποίηση και την ανάπτυξη του εμβρύου. Στην καρδιά αυτής της διαδικασίας βρίσκεται ένα μόριο που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας: το συνένζυμο Q10 (CoQ10).

Το Q10 είναι ένα λιποδιαλυτό μόριο, το οποίο συμμετέχει στην παραγωγή ενέργειας που χρειάζονται τα κύτταρα για να λειτουργήσουν σωστά και ταυτόχρονα λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό.

Τα ωάρια περιέχουν περισσότερα μιτοχόνδρια από οποιοδήποτε άλλο κύτταρο του σώματος. Τα μιτοχόνδρια, υπεύθυνα για την παραγωγή της κυτταρικής ενέργειας, είναι απαραίτητα για την ωρίμανση των ωαρίων και για να υποστηρίξουν τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του εμβρύου.

Με την πάροδο της ηλικίας, η μιτοχονδριακή λειτουργία των ωαρίων μειώνεται, η ενέργεια γίνεται ανεπαρκής και η οξειδωτική φθορά αυξάνεται, μειώνοντας την ποιότητα των ωαρίων και τις πιθανότητες επιτυχούς εγκυμοσύνης.

Σε μία πρόσφατη ανασκόπηση, ερευνητές συνέλεξαν στοιχεία από περίπου 80 προηγούμενες μελέτες για να εξετάσουν τον ρόλο του CoQ10 στη γυναικεία γονιμότητα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συμπληρωματική λήψη CoQ10 μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των ωοθηκών και την ποιότητα των ωαρίων, ενισχύοντας τη μιτοχονδριακή δραστηριότητα και περιορίζοντας την οξειδωτική φθορά. Η επίδραση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας ή για εκείνες με μειωμένη ωοθηκική εφεδρεία.

Κλινικές μελέτες υποστηρίζουν τα ευρήματα αυτά. Σε γυναίκες με χαμηλή ωοθηκική εφεδρεία που λάμβαναν CoQ10, παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των ωαρίων που ήταν κατάλληλα για γονιμοποίηση και βελτίωση των δεικτών γονιμότητας, ενώ μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό ακυρωμένων εμβρυομεταφορών λόγω χαμηλής ποιότητας.

Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ότι η CoQ10 δεν έχει ακόμη αποδείχθει πως έχει σημαντική αύξηση στα τελικά ποσοστά εγκυμοσύνης ή γέννησης παιδιού, κάτι που απαιτεί περαιτέρω μελέτες.

Εργαστηριακές μελέτες σε ωάρια δείχνουν ότι το CoQ10 μπορεί να βελτιώσει την ωρίμανσή τους, αποδεικνύοντας τη θετική επίδραση στην κυτταρική λειτουργία. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η συμπληρωματική χρήση συνδυαστικά με άλλες θεραπείες, όπως η βιταμίνη Ε, μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα.

Όσον αφορά τη δοσολογία, έχουν χρησιμοποιηθεί 200 mg/ημέρα για γυναίκες που κάνουν θεραπεία γονιμότητας και έως 600 mg/ημέρα για όσες έχουν μειωμένη ωοθηκική εφεδρεία, με ασφαλές όριο τα 1.200 mg/ημέρα. Υψηλότερες δόσεις μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές παρενέργειες, ενώ η ασφάλεια κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία δεν έχει επαρκώς μελετηθεί.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το CoQ10 αποτελεί έναν ουσιαστικό σύμμαχο στη διατήρηση της γονιμότητας, καθώς στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των ωαρίων σε κυτταρικό επίπεδο και μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ηλικία ή την ωοθηκική λειτουργία.