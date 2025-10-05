Η πρώτη περίοδος μετά την εγκυμοσύνη μπορεί να έρθει σε διαφορετικό χρόνο για κάθε γυναίκα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν θηλάζει ή όχι. Ο κύκλος σας μπορεί να αλλάξει μετά τον τοκετό και είναι φυσιολογικό να παρατηρήσετε διαφορές σε σχέση με πριν την εγκυμοσύνη.

Πότε θα έχετε και πάλι περίοδο;

Οι γυναίκες που θηλάζουν αποκλειστικά συνήθως δεν έχουν περίοδο μέχρι να μειώσουν ή να σταματήσουν τον θηλασμό. Αντίθετα, οι γυναίκες που δεν θηλάζουν ή συνδυάζουν τον θηλασμό με γάλα για βρέφη μπορεί να δουν την περίοδό τους να επανέρχεται μόλις πέντε εβδομάδες μετά τον τοκετό. Αν σταματήσουν μερικώς τον θηλασμό, κυρίως τη νύχτα, μπορεί να έρθει νωρίτερα.

Ο λόγος για την καθυστέρηση όταν η γυναίκα θηλάζει είναι η προλακτίνη, η ορμόνη που συμβάλλει στην παραγωγή γάλακτος και καταστέλλει προσωρινά την ωορρηξία.

Μελέτες δείχνουν ότι πάνω από τα δύο τρίτα των γυναικών που δεν θηλάζουν βλέπουν την πρώτη περίοδο μέσα σε 12 εβδομάδες μετά τον τοκετό, ενώ μόνο η μία στις πέντε γυναίκες που θηλάζουν αποκλειστικά έχουν περίοδο μέσα σε έξι μήνες. Όταν μειώσετε σημαντικά ή σταματήσετε τον θηλασμό, η περίοδος συνήθως επανέρχεται μέσα σε ένα με δύο μήνες.

Αιμορραγία μετά τον τοκετό

Μετά τον τοκετό, οι περισσότερες γυναίκες παρουσιάζουν μικρή αιμορραγία ή εκκρίσεις για περίπου έξι έως οκτώ εβδομάδες. Ονομάζονται λόχεια και δεν θεωρείται περίοδος. Στην αρχή είναι έντονα κόκκινες και μπορεί να περιέχουν θρόμβους αίματος. Σιγά-σιγά γίνονται πιο υδαρείς και αλλάζουν χρώμα σε ροζ ή καφέ, ενώ προς το τέλος μπορεί να γίνουν κιτρινωπές ή λευκές και να μην εμφανίζονται κάθε μέρα.

Κατά τη διάρκεια της λοχείας, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο σερβιέτες κι όχι ταμπόν. Αποφύγετε να εισαχθεί οτιδήποτε στον κόλπο για τις πρώτες έξι εβδομάδες.

Μπορείτε να μείνετε έγκυος ακόμα κι αν δεν έχετε περίοδο

Ακόμη και αν δεν έχετε περίοδο λόγω θηλασμού, υπάρχει μικρή πιθανότητα ωορρηξίας και εγκυμοσύνης (1–5%). Σκεφτείτε ποιο μέσο αντισύλληψης θα χρησιμοποιήσετε.

Πώς αλλάζει η περίοδος μετά τον τοκετό

Η πρώτη περίοδος μετά τον τοκετό μπορεί να διαφέρει από πριν. Μπορεί να είναι πιο βαριά ή πιο ήπια, με περισσότερους ή λιγότερους πόνους. Οι κύκλοι μπορεί να είναι ακανόνιστοι, ειδικά αν θηλάζετε ακόμα μερικώς.

Κάποιες γυναίκες διαπιστώνουν ότι οι περίοδοι τους γίνονται πιο ήπιες λόγω χαλάρωσης της μήτρας, ενώ άλλες μπορεί να τις βρίσκουν πιο έντονες. Οι γυναίκες με ενδομητρίωση συχνά παρατηρούν πιο ήπιες περιόδους μετά τον τοκετό, αλλά συνήθως αυτή η αλλαγή είναι προσωρινή.

Ο θηλασμός και η περίοδος

Η περίοδος μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή γάλακτος, καθώς μεταξύ ωορρηξίας και περιόδου η ποσότητα μπορεί να μειωθεί προσωρινά. Επίσης, η γεύση του γάλακτος μπορεί να αλλάξει και το μωρό να είναι πιο ανήσυχο. Συμπληρώματα ασβεστίου και μαγνησίου στη διατροφή μπορεί να βοηθήσουν να διατηρηθεί σταθερή η παραγωγή γάλακτος.