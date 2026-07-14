Για τις γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον μαστό, συχνά προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την έκθεση στον ήλιο, το κολύμπι, τη φροντίδα της ουλής και την επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η σωστή ενημέρωση και η τήρηση εξατομικευμένων οδηγιών βοηθούν στην ασφαλή αποκατάσταση και επιτρέπουν στις περισσότερες γυναίκες να απολαύσουν το καλοκαίρι χωρίς περιττούς περιορισμούς.

Προστασία της χειρουργικής ουλής από τον ήλιο

Η ουλή μετά από μια επέμβαση στον μαστό χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες μετά το χειρουργείο. Η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση της ουλής και να προκαλέσει πιο σκούρα χρώση του δέρματος.

Χρήσιμες συμβουλές:

• Αποφυγή άμεσης έκθεσης της ουλής στον ήλιο.

• Χρήση αντηλιακού υψηλής προστασίας στις περιοχές που εκτίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

• Κάλυψη της περιοχής με κατάλληλο ρούχο ή μαγιό, ιδιαίτερα όταν η ουλή είναι πρόσφατη.

• Ιδιαίτερη προσοχή σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ακτινοθεραπεία, καθώς το δέρμα μπορεί να παραμένει πιο ευαίσθητο.

Θάλασσα και πισίνα: πότε επιτρέπεται το κολύμπι;

Η επιστροφή στο κολύμπι εξαρτάται από το είδος της επέμβασης και το στάδιο της επούλωσης. Δεν υπάρχει μία ενιαία οδηγία για όλες τις γυναίκες.

Πριν από την επιστροφή στο νερό θα πρέπει:

• Η χειρουργική τομή να έχει επουλωθεί πλήρως, χωρίς σημεία φλεγμονής, ερυθρότητας ή έκκρισης από το τραύμα.

• Να έχει ολοκληρωθεί η αρχική φάση της αποκατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του χειρουργού μαστού.

• Να έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη του χειρουργού μαστού για την επιστροφή στο κολύμπι.

Καλοκαίρι και λεμφοίδημα: χρειάζεται προσοχή

Οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε αφαίρεση λεμφαδένων ενδέχεται να χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα για την πρόληψη ή την επιδείνωση του λεμφοιδήματος.

Χρήσιμες συμβουλές:

• Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.

• Προτιμήστε ήπια άσκηση, όπως περπάτημα ή κολύμπι, όταν επιτρέπεται.

• Προστατεύετε το χέρι της χειρουργημένης πλευράς από τραυματισμούς, εγκαύματα και τσιμπήματα.

Ενθέματα σιλικόνης και καλοκαιρινές δραστηριότητες

Οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε αποκατάσταση μαστού με ενθέματα σιλικόνης μπορούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, να επιστρέψουν σταδιακά στις καλοκαιρινές δραστηριότητες, ακολουθώντας τις οδηγίες του χειρουργού τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν:

• Η πλήρης επούλωση των τομών πριν από την επιστροφή στο κολύμπι.

• Η προστασία των ουλών από την ηλιακή ακτινοβολία.

• Η άμεση επικοινωνία με τον ιατρό σε περίπτωση πόνου, έντονου οιδήματος, ερυθρότητας ή άλλης ασυνήθιστης αλλαγής.

Το καλοκαίρι δεν σημαίνει αναβολή της παρακολούθησης

Οι προγραμματισμένες επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες δεν θα πρέπει να αναβάλλονται λόγω διακοπών. Η συστηματική παρακολούθηση αποτελεί βασικό στοιχείο της φροντίδας μετά από χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων του μαστού.

Με εξατομικευμένες οδηγίες και ανοιχτή επικοινωνία με τον χειρουργό μαστού, οι περισσότερες γυναίκες μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια και ηρεμία τις καλοκαιρινές τους δραστηριότητες.