Το πιο συχνό σύμπτωμα καρκίνου του μαστού είναι η παρουσία ογκιδίου στον μαστό ή στη μασχάλη. Μπορεί να είναι σκληρό ή πιο μαλακό, επώδυνο ή ανώδυνο. Μπορεί να έχει ελαστική υφή ή να είναι σκληρό ογκίδιο.

Ωστόσο, το ογκίδιο δεν είναι το μοναδικό σημάδι. Υπάρχουν και άλλα συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν καρκίνο.

Αλλαγές στον μαστό

Είναι φυσιολογικό να παρατηρούνται κατά καιρούς αλλαγές στον μαστό, ειδικά σε σχέση με την περίοδο της γυναίκας. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν σχετίζονται με κακοήθεια, όμως είναι σημαντικό να ελεγχθούν.

Τι πρέπει να προσέξετε:

Αλλαγή στο μέγεθος του μαστού

Αλλαγή στο σχήμα του μαστού

Εντοπισμένος πόνος που δεν υποχωρεί

Ερυθρότητα ή σκουρόχρωμη απόχρωση του δέρματος

Εισολκή, «ρυτίδωση» ή πάχυνση του δέρματος (όψη φλοιού πορτοκαλιού)

Τοπικό πρήξιμο

Διάχυτο οίδημα ολόκληρου του μαστού

Αίσθημα θερμότητας στην περιοχή

Έλκος ή πληγή στο δέρμα του μαστού

Αλλαγές στη θηλή

Οι αλλαγές στη θηλή συνήθως οφείλονται σε καλοήθεις αιτίες, όπως ξηρότητα, ήπιες φλεγμονές, ερεθισμούς από ρούχα ή αποσμητικά ή ορμονικές μεταβολές. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σχετίζονται και με καρκίνο του μαστού.

Προσοχή αν παρατηρήσετε:

Ευαισθησία, πόνο ή κνησμό που εμφανίζεται ξαφνικά ή συνεχίζεται για μεγάλο διάστημα

Ερυθρότητα, ξηρότητα, λέπιση ή πάχυνση

Εισολκή της θηλής (στρέφεται προς τα μέσα)

Αλλαγή στην κατεύθυνση της θηλής (π.χ. η θηλή γυρίζει προς διαφορετική πλευρά από τη συνηθισμένη)

Έλκος στη θηλή

Αλλοιώσεις στην άλω (ξηρότητα, λέπιση ή μικρό έλκος)

Εκκρίσεις από τη θηλή

Η θηλή μπορεί φυσιολογικά να εμφανίσει εκκρίσεις, που τις περισσότερες φορές δεν σχετίζονται με κακοήθεια.

Στον θηλασμό μπορεί να πρόκειται για γάλα. Λοιμώξεις ή καλοήθεις παθήσεις μπορεί επίσης να προκαλέσουν εκκρίσεις.

Ωστόσο, εκκρίσεις που πρέπει να ελεγχθούν είναι εκείνες που:

Εμφανίζονται αυτόματα (χωρίς πίεση της θηλής)

Προέρχονται μόνο από τον έναν μαστό

Είναι διαυγείς ή αιματηρές

Διογκωμένοι λεμφαδένες

Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να δώσει μετάσταση στους λεμφαδένες της μασχάλης ή στους υπερκλείδιους λεμφαδένες (πάνω από την κλείδα).

Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να αντιληφθείτε μόνη σας ένα πρήξιμο ή ένα σκληρό σημείο (σκληρία) στη μασχάλη ή κοντά στην κλείδα, παρά να εντοπίσετε ογκίδιο στον μαστό.

Σημαντικό για τους άνδρες

Αν και πολύ πιο σπάνια, ο καρκίνος μαστού εμφανίζεται και στους άνδρες. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι:

Ψηλαφητό ογκίδιο

Εισολκή της θηλής

Αλλαγές στο δέρμα (ρυτίδωση, ερυθρότητα ή πάχυνση)

Έκκριση από τη θηλή

Τοπικό οίδημα ή αίσθημα θερμότητας

Διογκωμένοι λεμφαδένες στη μασχάλη ή πάνω από την κλείδα

Τα συμπτώματα διαφέρουν

Ο καρκίνος του μαστού δεν εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γυναίκες ή άνδρες. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε την υφή και την εικόνα του μαστού σας, ώστε να αναγνωρίσετε έγκαιρα οποιαδήποτε αλλαγή.

Συχνά οι αλλαγές γίνονται αντιληπτές στην καθημερινότητα, π.χ. στο μπάνιο ή κατά την εφαρμογή αποσμητικού. Εάν παρατηρήσετε νέο ογκίδιο, αλλαγή στη θηλή ή στην υφή του δέρματος, απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό.

Ο ιατρός θα πραγματοποιήσει κλινική εξέταση, θα λάβει το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και πιθανόν θα ζητήσει:

Μαστογραφία

Υπερηχογράφημα μαστών

Μαγνητική τομογραφία

Αιματολογικές εξετάσεις

Βιοψία

Ακόμη κι αν τα συμπτώματα οφείλονται σε καλοήθεις αιτίες, μόνο η ιατρική εκτίμηση μπορεί να δώσει τη διάγνωση. Εάν πρόκειται για καρκίνο, η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική για την επιτυχή αντιμετώπιση. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, στα πρώιμα στάδια του καρκίνου του μαστού η πενταετής επιβίωση ξεπερνά το 99%, προσφέροντας υψηλές πιθανότητες πλήρους ίασης.