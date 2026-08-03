Ο καρκίνος του μαστού είναι λιγότερο συχνός στις γυναίκες κάτω των 40 ετών, αντιπροσωπεύοντας περίπου 5%-7% των συνολικών περιστατικών.

Όταν εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, η αντιμετώπισή του απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες παραμέτρους, όπως η διαγνωστική προσέγγιση σε πυκνούς μαστούς και η πιθανότητα κληρονομούμενης γενετικής προδιάθεσης.

Ο έλεγχος για κληρονομούμενες μεταλλάξεις έχει σημασία όχι μόνο για την ίδια τη γυναίκα και τον θεραπευτικό σχεδιασμό, αλλά και για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου στον άλλο μαστό ή στις ωοθήκες, καθώς και για την ενημέρωση των συγγενών της.

Καρκίνος μαστού σε νεαρή ηλικία: διαγνωστικές ιδιαιτερότητες

Ο μαστός στις νεότερες γυναίκες είναι συχνά πιο πυκνός, με περισσότερο αδενικό και λιγότερο λιπώδη ιστό. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει την απεικόνιση ορισμένων βλαβών στη μαστογραφία.

Όταν μια γυναίκα κάτω των 40 ετών εμφανίσει ψηλαφητό μόρφωμα ή άλλη αλλαγή στον μαστό, η διερεύνηση γίνεται με βάση την ηλικία και τα κλινικά ευρήματα.

Στην πράξη:

• Το υπερηχογράφημα αποτελεί συχνά την αρχική απεικονιστική εξέταση σε γυναίκες κάτω των 40 ετών με ψηλαφητό μόρφωμα, ενώ ανάλογα με την ηλικία και τα κλινικά ευρήματα μπορεί να χρειαστεί και διαγνωστική μαστογραφία ή τομοσύνθεση.

• Η μαγνητική τομογραφία μαστών γίνεται όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις, ανάλογα με τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα.

• Κάθε ύποπτο εύρημα που χρειάζεται ιστολογική επιβεβαίωση αξιολογείται με βιοψία, συνήθως corebiopsy (βιοψία με κόπτουσα βελόνα), πριν από τον οριστικό σχεδιασμό της θεραπείας.

Η νεαρή ηλικία έχει σημασία και για τον γενετικό έλεγχο

Η διάγνωση καρκίνου του μαστού σε νεαρή ηλικία συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρχει κληρονομούμενη γενετική προδιάθεση.

Ανάλογα με το προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό, μπορεί να χρειαστεί γενετικός έλεγχος για γονίδια όπως BRCA1, BRCA2, PALB2 και άλλα που σχετίζονται με κληρονομικό καρκίνο.

Ο γενετικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει:

• στην εκτίμηση του κληρονομικού κινδύνου

• στη διαμόρφωση του συνολικού θεραπευτικού σχεδιασμού

• σε ορισμένες περιπτώσεις, στη συζήτηση συγκεκριμένων χειρουργικών επιλογών

Χειρουργική αντιμετώπιση και ογκοπλαστική

Πρώτη προτεραιότητα είναι πάντα η ογκολογική ασφάλεια. Όταν είναι εφικτό, η διατήρηση του μαστού μπορεί να συνδυαστεί με ογκοπλαστικές τεχνικές.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται:

• η ασφαλής αφαίρεση του όγκου

• η διατήρηση, όσο είναι δυνατόν, του φυσικού σχήματος του μαστού

• το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα

Όταν απαιτείται μαστεκτομή, η άμεση αποκατάσταση μπορεί σε κατάλληλες περιπτώσεις να γίνει στον ίδιο χειρουργικό χρόνο.

Η διατήρηση του δέρματος και σε επιλεγμένες ασθενείς, της θηλής, εξαρτάται από:

• τη θέση και τα χαρακτηριστικά του όγκου

• την ανατομία της γυναίκας

• τα ογκολογικά δεδομένα

Η διατήρηση της γονιμότητας σε ασθενείς αναπαραγωγικής ηλικίας

Για μια νέα γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά, η πιθανή επίδραση της θεραπείας στη γονιμότητα είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητείται από την αρχή.

Ορισμένες θεραπείες, ιδιαίτερα η χημειοθεραπεία, μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των ωοθηκών.

Όταν υπάρχει ένδειξη για διατήρηση της γονιμότητας, η σχετική συζήτηση και η παραπομπή σε γυναικολόγο αναπαραγωγής πρέπει να γίνονται έγκαιρα, πριν από την έναρξη της ογκολογικής θεραπείας, ώστε η διαδικασία να οργανωθεί χωρίς περιττή καθυστέρηση.

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις καθιερωμένες επιλογές.

Στόχος: θεραπεία με βλέμμα στο μέλλον

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού σε νεαρή ηλικία δεν αφορά μόνο την αφαίρεση του όγκου. Απαιτεί εξατομικευμένο και διεπιστημονικό σχεδιασμό, με στόχο την καλύτερη δυνατή ογκολογική ασφάλεια, αλλά και τη διατήρηση, όπου είναι εφικτό, της εικόνας, της γονιμότητας και της ποιότητας ζωής της γυναίκας.