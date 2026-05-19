Η καθαριότητα του σουτιέν αποτελεί κανόνα για την υγιεινή του στήθους, καθώς το ύφασμα έρχεται σε συνεχή και άμεση επαφή με το δέρμα για πολλές ώρες. Η παραμέληση του τακτικού πλυσίματος επιτρέπει τη συσσώρευση βακτηρίων και ιδρώτα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή φλεγμονές που συχνά προκαλούν ανησυχία.

Ποια είναι η σωστή συχνότητα πλυσίματος;

Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας, η γενική συμβουλή είναι να πλένετε το σουτιέν μετά από 2 έως 4 χρήσεις. Αυτό βέβαια αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες:

Η δραστηριότητά σας: Αν κινηθήκατε πολύ ή ιδρώσατε έντονα, το πλύσιμο πρέπει να γίνει άμεσα.

Η εποχή: Το καλοκαίρι, η ζέστη αυξάνει την εφίδρωση, ειδικά κάτω από το στήθος.

Κρέμες και αρώματα: Αν χρησιμοποιείτε συχνά λοσιόν σώματος, λάδια ή αρώματα που ακουμπούν στο ύφασμα, το σουτιέν λερώνεται πιο γρήγορα.

Γιατί η καθαριότητα του σουτιέν επηρεάζει το στήθος;

Το ύφασμα συγκεντρώνει ιδρώτα, νεκρά κύτταρα και βακτήρια. Όταν φοράτε ένα σουτιέν που δεν έχει πλυθεί για πολλές μέρες, δημιουργείται ένα περιβάλλον με υγρασία και ζέστη που μπορεί να οδηγήσει σε:

Σπυράκια και φλεγμονές: Ερεθισμός στους πόρους του δέρματος που μοιάζουν με ακμή. Αυτό συμβαίνει όταν οι θύλακες των τριχών φράζουν από βακτήρια και λιπαρότητα, προκαλώντας τη λεγόμενη θυλακίτιδα.

Κοκκινίλες και μύκητες: Εμφανίζονται συχνά σε γυναίκες με μεγάλο στήθος, στην περιοχή που το στήθος ακουμπάει στον θώρακα (υπομάστια πτυχή), προκαλώντας φαγούρα και τσούξιμο.

Πληγές από τριβή: Ένα σουτιέν που έχει ποτίσει ιδρώτα γίνεται πιο σκληρό και μπορεί να προκαλέσει εκδρορές το ευαίσθητο δέρμα, ανοίγοντας τον δρόμο για μολύνσεις.

Αθλητικά σουτιέν και σουτιέν θηλασμού

Αθλητικά σουτιέν: Αυτά πρέπει να πλένονται μετά από κάθε προπόνηση. Η έντονη εφίδρωση καθιστά το πλύσιμο απαραίτητο για την υγιεινή του στήθους.

Σουτιέν θηλασμού: Λόγω των διαρροών γάλακτος, πρέπει να αλλάζονται και να πλένονται κάθε 1 με 2 ημέρες. Αν χρησιμοποιείτε επιθέματα που απορροφούν το γάλα, ίσως μπορείτε να το κρατήσετε για δύο ημέρες.

Πώς να φροντίζετε τα σουτιέν σας

Για να προστατέψετε το στήθος σας αλλά και τα εσώρουχά σας:

Πλένετε τα σουτιέν στο χέρι με κρύο νερό και απαλό απορρυπαντικό.

Αν χρησιμοποιείτε πλυντήριο, βάλτε τα σε διχτυωτή σακούλα πλυσίματος, έχοντας κλείσει τα γαντζάκια τους και επιλέξτε πρόγραμμα για ευαίσθητα.

Αποφύγετε το στεγνωτήριο και αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά σε σκιερό μέρος.

Ύπνος και χρήση σουτιέν

Είναι καλό να βγάζετε το σουτιέν το βράδυ. Με αυτόν τον τρόπομειώνεται η μηχανική πίεση στους ιστούς, το δέρμα στην περιοχή του στήθους μπορεί να αερίζεται σωστά, αποφεύγοντας την περιττή υγρασία. Αν νιώθετε πιο άνετα φορώντας σουτιέν τη νύχτα, προτιμήστε ένα πολύ μαλακό, χωρίς ενισχύσεις και μπανέλες.

Η καθαριότητα του σουτιέν είναι ένας απλός τρόπος για να αποφεύγετε ενοχλήσεις και ερεθισμούς στο στήθος σας. Αν παρόλα αυτά δείτε κοκκινίλες ή ερεθισμούς που επιμένουν, καλό είναι να ζητήσετε τη συμβουλή γιατρού