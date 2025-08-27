Οι θηλές αποτελούν ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος και είναι επιρρεπείς σε ερεθισμούς που μπορεί να προκύψουν τόσο από περιβαλλοντικές όσο και από οργανικές αιτίες.

Ο κνησμός (φαγούρα) μπορεί να είναι παροδικός και ακίνδυνος, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί σημάδι μιας πιο σοβαρής κατάστασης.

1. Έκζεμα

Το έκζεμα μπορεί να παρουσιαστεί στις θηλές με ξηρότητα του δέρματος, ερεθισμό και κνησμό. Για την ανακούφιση, προτιμήστε ενυδατικές κρέμες με κεραμίδια (φυσικά λιπίδια) που ενισχύουν τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος. Σε ήπιες περιπτώσεις, μια αλοιφή υδροκορτιζόνης μπορεί να μειώσει τον κνησμό και το πρήξιμο, ενώ για πιο σοβαρές καταστάσεις ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει ισχυρότερες θεραπείες. Αν υπάρχει υγρό ή πόνος, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια, καθώς αυτό ίσως δείχνει λοίμωξη.

2. Προϊόντα καθαρισμού και απορρυπαντικά

Σαπούνια, αφρόλουτρα, λοσιόν, ακόμη και απορρυπαντικά για τα ρούχα, συχνά περιέχουν χημικά που προκαλούν δερματίτιδα εξ επαφής. Εάν παρατηρείτε φαγούρα και κοκκινίλες, χρησιμοποιήστε προϊόντα υποαλλεργικά, άοσμα και χωρίς χρωστικές. Αν η ενόχληση υποχωρήσει μετά από λίγες ημέρες, τότε έχετε εντοπίσει την αιτία.

3. Εσώρουχα

Οι θηλές μπορεί να αντιδράσουν στα υλικά, τις βαφές ή τα λάστιχα των εσωρούχων. Αν παρατηρήσετε φαγούρα μετά την αγορά νέου σουτιέν, δοκιμάστε να φορέσετε για λίγες μέρες το παλιό σας και δείτε αν θα βελτιωθούν τα συμπτώματα. Η επιλογή βαμβακερών, μαλακών υφασμάτων με λείες, απαλές ραφές βοηθά στην πρόληψη ερεθισμών

4. Τριβή

Κατά τη γυμναστική ή όταν φοράτε στενά ρούχα, η συνεχής τριβή μπορεί να προκαλέσει κνησμό ή ερεθισμό στις θηλές. Για να μειώσετε την ενόχληση, φορέστε σουτιέν με καλή εφαρμογή. Μπορείτε να απλώσετε μια λεπτή στρώση βαζελίνης ή άλλης προστατευτικής αλοιφής πριν την άσκηση. Η βαζελίνη δημιουργεί μία προστατευτική στρώση που μειώνει την τριβή, διατηρεί την περιοχή ενυδατωμένη και βοηθά στην πρόληψη του κνησμού.

5. Ξηρός καιρός

Το κρύο και η ξηρή ατμόσφαιρα αφυδατώνουν το δέρμα και μπορεί να ερεθίσουν τις θηλές προκαλώντας κνησμό. Είναι καλό να περιορίζετε το μπάνιο ή το ντους σε λιγότερο από δέκα λεπτά και να χρησιμοποιείτε χλιαρό νερό, καθώς το πολύ ζεστό απομακρύνει τα φυσικά έλαια της επιδερμίδας και εντείνει την ξηρότητα. Η εφαρμογή ενυδατικής κρέμας αμέσως μετά βοηθά σημαντικά.

6. Εγκυμοσύνη

Κατά την εγκυμοσύνη, οι ορμονικές αλλαγές και η αύξηση του μεγέθους του στήθους κάνουν το δέρμα πιο ευαίσθητο, με αποτέλεσμα συχνά να εμφανίζεται φαγούρα. Η τακτική ενυδάτωση με απλές ενυδατικές κρέμες ή αλοιφές με λανολίνη μπορεί να μειώσουν την ενόχληση και να προστατεύσουν την περιοχή.

7. Θηλασμός

Κατά τον θηλασμό, οι θηλές μπορεί να γίνουν ευαίσθητες ή να εμφανίσουν κνησμό, κυρίως λόγω της υγρασίας από το γάλα και της φυσικής καταπόνησης της περιοχής. Είναι σημαντικό να διατηρείτε την περιοχή καθαρή και στεγνή. Για άμεση ανακούφιση, βοηθούν οι αλοιφές με λανολίνη και η εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων κοντά στη θηλή (χωρίς άμεση επαφή με το δέρμα).

8. Μυκητιασική λοίμωξη

Οι θηλές μπορεί να προσβληθούν από μυκητιασική λοίμωξη, που προκαλεί κνησμό, ερυθρότητα ή ξεφλούδισμα του δέρματος. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ιατρική εκτίμηση και θεραπεία με αντιμυκητιασικές κρέμες ή φάρμακα από το στόμα, ανάλογα με τη σοβαρότητα. Η έγκαιρη αντιμετώπιση μειώνει την ενόχληση και προλαμβάνει την επιδείνωση των συμπτωμάτων.

9. Εμμηνόπαυση

Η μείωση των οιστρογόνων στην εμμηνόπαυση κάνει το δέρμα, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος του στήθους, πιο ξηρό και ευάλωτο. Για την πρόληψη του κνησμού, προτιμήστε ήπια καθαριστικά, αποφύγετε τα πολύ ζεστά ντους και χρησιμοποιήστε ενυδατικές κρέμες τακτικά. Έτσι, το δέρμα παραμένει πιο ελαστικό και λιγότερο ευερέθιστο.

10. Ακτινοβολία

Μετά από θεραπεία για καρκίνο του μαστού, η ακτινοβολία μπορεί να αφήσει παρατεταμένη ξηρότητα και κνησμό. Η εφαρμογή δροσερών επιθεμάτων στην περιοχή ανακουφίζει την ενόχληση. Φορέστε χαλαρά, μαλακά ρούχα και πίνετε αρκετό νερό για καλύτερη ενυδάτωση. Ο γιατρός μπορεί επίσης να προτείνει κορτιζονούχα κρέμα για επιπλέον ανακούφιση.

11. Νόσος Paget

Η νόσος Paget είναι σπάνια μορφή καρκίνου που ξεκινά από τους γαλακτοφόρους πόρους και φτάνει στη θηλή. Εμφανίζεται με ερεθισμό, φολίδωση και κνησμό, συχνά μόνο στη μία πλευρά. Σε κάποιες περιπτώσεις, για να γίνει σωστή διάγνωση, απαιτείται βιοψία.

Ο κνησμός στις θηλές έχει πολλές πιθανές αιτίες, από την απλή ξηρότητα έως σπάνιες μορφές καρκίνου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρακτικά μέτρα, όπως σωστή ενυδάτωση, αλλαγές στα προϊόντα καθαρισμού ή επιλογή κατάλληλων εσωρούχων, αρκούν για να λύσουν το πρόβλημα. Αν όμως τα συμπτώματα επιμένουν ή συνοδεύονται από εκκρίσεις, πόνο ή αλλαγές στην όψη του δέρματος, η επίσκεψη στον γιατρό είναι απαραίτητη για έγκαιρη και ασφαλή διάγνωση.