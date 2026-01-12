Πολλές γυναίκες έχουν συνδέσει την ευαισθησία ή το αίσθημα βάρους στο στήθος αποκλειστικά με τον ορμονικό κύκλο ή τον θηλασμό. Ωστόσο, συμπτώματα που υποδηλώνουν φλεγμονή, όπως ο έντονος πόνος, η ξαφνική ερυθρότητα (κοκκινίλα) ή επώδυνη σκληρία (νιώθετε το δέρμα και τον ιστό να σκληραίνουν τοπικά), μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και αν μια γυναίκα δεν βρίσκεται σε συγκεκριμένη φάση του κύκλου της ούτε θηλάζει.

Παρόλο που τέτοια συμπτώματα προκαλούν συχνά ανησυχία, οι φλεγμονές του μαστού είναι συνηθισμένες και η διαχείρισή τους είναι απόλυτα ελεγχόμενη, αρκεί να μην αφήσετε να περάσει πολύτιμος χρόνος. Η ιατρική αξιολόγηση είναι το κλειδί για την έγκαιρη διάγνωση και την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας ή επιπλοκών.

Η μαστίτιδα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες που γέννησαν πρόσφατα

Η μαστίτιδα είναι μια φλεγμονή του ιστού του μαστού που συχνά προκαλείται από λοίμωξη. Αν και συνδέεται συνήθως με το θηλασμό, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε γυναίκα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που είναι πιο επιρρεπείς:

Θηλάζουσες: η μαστίτιδα είναι στενά συνδεδεμένη με την περίοδο του θηλασμού. Σε αυτή την περίπτωση, η φλεγμονή προκαλείται συνήθως από την παραμονή γάλακτος μέσα στους πόρους (στάση γάλακτος), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση από βακτήρια. Είναι σημαντικό οι μητέρες να γνωρίζουν ότι ο θηλασμός δεν πρέπει να διακόπτεται. Αντίθετα, το συχνό άδειασμα του μαστού αποτελεί μέρος της θεραπείας και βοηθά στην ταχύτερη ανάρρωση, πάντα υπό την καθοδήγηση του γιατρού.

Καπνίστριες: Το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει χρόνια φλεγμονή στους γαλακτοφόρους πόρους πίσω από τη θηλή (περιπορική μαστίτιδα), δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη λοίμωξης.

Γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη: Όταν ο διαβήτης δεν είναι καλά ρυθμισμένος, τα υψηλά επίπεδα σακχάρου επηρεάζουν την άμεση ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος, καθιστώντας τον οργανισμό πιο ευάλωτο σε λοιμώξεις.

Γυναίκες με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα: Η ικανότητα του οργανισμού να αμύνεται μπορεί να επηρεαστεί από καταστάσεις έντονου σωματικού ή ψυχικού στρες, καθώς και από τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων (π.χ. κορτιζόνης) ή την ύπαρξη χρόνιων νοσημάτων.

Από τη φλεγμονή στο απόστημα: Ο κρίσιμος χρόνος

Μια απλή φλεγμονή ξεκινά συνήθως με ήπια συμπτώματα, όπως ευαισθησία, εσωτερικό αίσθημα καύσου ή τοπική αύξηση της θερμοκρασίας του δέρματος.Αν όμως η φλεγμονή δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και με την κατάλληλη αγωγή, η κατάσταση μπορεί μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα να εξελιχθεί σε απόστημα.

Το απόστημα είναι μια «περιχαρακωμένη» περιοχή εντός του μαστού στην οποία συσσωρεύεται πύον.Σε αυτό το στάδιο, ο πόνος γίνεται πιο έντονος και συχνά περιγράφεται ως «παλλόμενος», ενώ μπορεί να συνυπάρχει πυρετός και ρίγος.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το απόστημα δεν είναι πλέον μια απλή λοίμωξη που «θα περάσει μόνη της», αλλά μια κατάσταση που απαιτεί ιατρική παρέμβαση.

Γιατί η αντιβίωση δεν είναι πάντα η λύση;

Κάποιες γυναίκες ξεκινούν τη λήψη αντιβιοτικών που τυχόν διαθέτουν στο σπίτι, με την ελπίδα ότι το πρόβλημα θα υποχωρήσει χωρίς περαιτέρω παρέμβαση.

Η αξιολόγηση από τον χειρουργό μαστού είναι απαραίτητη. Αν η φλεγμονή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο (μαστίτιδα), ο γιατρός θα χορηγήσει την κατάλληλη αντιβίωση και αντιφλεγμονώδη αγωγή, προλαβαίνοντας την επιδείνωση. Αν όμως έχει ήδη σχηματιστεί απόστημα, η αντιβίωση από μόνη της δεν αρκεί, καθώς δυσκολεύεται να «διαπεράσει» το τοίχωμά του και να φτάσει στο κέντρο της μόλυνσης.

Για να αντιμετωπιστεί το απόστημα, το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί χειρουργική παροχέτευση: συχνά μια μικροεπέμβαση με τοπική αναισθησία στο ιατρείο, κατά την οποία απομακρύνεται το πύον στοχευμένα και με ασφάλεια. Αυτή η λύση προσφέρει:

Άμεση ανακούφιση: Ο πόνος υποχωρεί σχεδόν αμέσως μόλις παροχετευθεί το πύον.

Ταχύτερη ίαση: Ο ιστός ξεκινά τη διαδικασία της ομαλής επούλωσης.

Πρόληψη ουλών: Μια ελεγχόμενη παροχέτευση από χειρουργό εξασφαλίζει ότι το αισθητικό αποτέλεσμα θα είναι το βέλτιστο, αποφεύγοντας τις μεγάλες και δύσμορφες ουλές που αφήνει μια αυτόματη ρήξη του αποστήματος.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων και πρόληψη

Όταν νιώσετε τις πρώτες ενοχλήσεις, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε άμεσα με χειρουργό μαστού/μαστολόγο για οδηγίες. Παράλληλα, υπάρχουν κάποια βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για την ανακούφιση των συμπτωμάτων:

Για θηλάζουσες: Η συχνή κένωση του μαστού είναι καθοριστική. Συνεχίστε τον θηλασμό ή χρησιμοποιήστε θήλαστρο, καθώς το να μη μένει γάλα μέσα στον μαστό προλαμβάνει την επιδείνωση της φλεγμονής και βοηθά στην ταχύτερη θεραπεία.Αν θηλάζετε, τα ζεστά επιθέματα πριν από τον θηλασμό βοηθούν στη ροή του γάλακτος και την αποσυμφόρηση.

Κρύα επιθέματα: Eκτός από τις περιπτώσεις που θηλάζει η γυναίκα, τα κρύα επιθέματα μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση του πόνου και τη μείωση του πρηξίματος.

Αποφύγετε τα στενά ρούχα: Τα στενά σουτιέν ή οι μπανέλες μπορούν να πιέσουν τους πόρους και να επιδεινώσουν τη φλεγμονή.Ειδικά στην περίπτωση του θηλασμού, η πίεση αυτή μπορεί να εμποδίσει την ομαλή ροή του γάλακτος, οδηγώντας σε επώδυνη συμφόρηση.

Πότε πρέπει να καλέσετε επειγόντως τον γιατρό σας;

· αν παρατηρήσετε ότι η κοκκινίλα εξαπλώνεται

· αν ψηλαφίσετε μια σκληρή «μάζα» που πονάει πολύ

· αν εμφανίσετε πυρετό πάνω από 38°C

Η έγκαιρη επικοινωνία με τον χειρουργό μαστού είναι καθοριστική, καθώς η μετάβαση από μια αρχική ήπια ενόχληση της φλεγμονής σε ένα απόστημα μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα 24ωρα. Μην περιμένετε να περάσει το πρόβλημα από μόνο του. Η γρήγορη κινητοποίηση θα σας γλιτώσει από άσκοπη ταλαιπωρία, διασφαλίζοντας την υγεία σας αλλά και την αισθητική εικόνα του στήθους σας.