Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το στήθος εκτίθεται περισσότερο σε ήλιο, ζέστη, αλάτι και υγρασία. Το ελαφρύτερο ντύσιμο αφήνει μεγαλύτερη επιφάνεια δέρματος εκτεθειμένη, ενώ οι δραστηριότητες στη θάλασσα και στην παραλία δημιουργούν συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τον χειμώνα. Μαζί με τις όμορφες φωτογραφίες διακοπών που κατακλύζουν τα κοινωνικά δίκτυα, κυκλοφορούν και αρκετές λανθασμένες αντιλήψεις για το τι κάνει καλό ή κακό στην υγεία του στήθους. Ας δούμε τι ισχύει και τι όχι.

Μύθος 1: «Ο ήλιος κάνει κακό στο στήθος»

Η ηλιακή ακτινοβολία δεν επηρεάζει τους μαστικούς αδένες εσωτερικά. Ωστόσο, το δέρμα που καλύπτει το στήθος -ιδίως στο άνω τμήμα- είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και μπορεί να υποστεί εγκαύματα, φωτογήρανση και απώλεια ελαστικότητας. Για γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, οι ουλές χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς ο ήλιος μπορεί να τις σκουρύνει μόνιμα. Η προστασία περιλαμβάνει αντηλιακό υψηλού δείκτη, ανανέωση κάθε δύο ώρες και, όπου είναι δυνατόν, χρήση ρούχων ή μαγιό που καλύπτουν την περιοχή.

Μύθος 2: «Η θάλασσα βλάπτει το στήθος»

Το θαλασσινό νερό δεν αποτελεί απειλή για την υγεία του στήθους. Αν είναι καθαρό, διαθέτει μάλιστα ήπια αντιμικροβιακή δράση. Ο πραγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν παραμένουμε για πολλές ώρες με υγρό μαγιό, ιδιαίτερα αν υπάρχουν ερεθισμοί ή ανοιχτές πληγές. Η ζέστη και η υγρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροβίων και μυκήτων. Η πρακτική λύση είναι να φοράμε στεγνό μαγιό μετά το μπάνιο ή στεγνά ρούχα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ερεθισμών.

Μύθος 3: «Το καλοκαίρι δεν είναι ανάγκη να κάνω έλεγχο»

Η πρόληψη δεν έχει εποχή. Η αυτοεξέταση μία φορά τον μήνα, η μαστογραφία (για γυναίκες άνω των 40) και ο υπέρηχος παραμένουν σημαντικά ακόμα και το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, είναι καλή ευκαιρία να κάνετε τον ετήσιο έλεγχο,για να έχετε το μυαλό σας ήσυχο, χωρίς να το αφήνετε για αργότερα.

Μύθος 4: «Η άσκηση στη ζέστη είναι επικίνδυνη για το στήθος»

Η ήπια άσκηση, όπως η κολύμβηση, το περπάτημα στην παραλία ή η yoga, συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς βάρους, στη ρύθμιση ορμονών και στη βελτίωση της κυκλοφορίας και της λεμφικής ροής. Αυτοί οι παράγοντες βοηθούν γενικά στην καλή υγεία του στήθους. Χρειάζεται μόνο να αποφεύγετε την έντονη δραστηριότητα τις ώρες κορύφωσης της ζέστης, να χρησιμοποιείτε καπέλο και να φροντίζετε για καλή ενυδάτωση πριν και μετά την άσκηση.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος για ξεκούραση, αλλά και για σωστή φροντίδα του εαυτού μας. Με απλές κινήσεις, όπως η αντηλιακή προστασία, η περιποίηση του δέρματος, το στεγνό μαγιό και η τακτική ενυδάτωση, μπορούμε να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με ασφάλεια.