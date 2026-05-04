Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού αποτελεί αναμφίβολα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη ζωή μιας γυναίκας. Πέρα από το αυτονόητο άγχος για την πορεία της υγείας, ένα από τα πρώτα ερωτήματα που γεννώνται αφορά την επόμενη ημέρα και την εικόνα του σώματος.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η αφαίρεση του όγκου δεν σημαίνει απαραίτητα παραμόρφωση του μαστού, καθώς η σύγχρονη επιστήμη διαθέτει πλέον τα «εργαλεία» για να περιορίσει ή να αποτρέψει τις εμφανείς αλλοιώσεις στο σχήμα του, ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος του ευρήματος.

Τι είναι η ογκοπλαστική και πώς κάνει τη διαφορά;

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ογκοπλαστική δεν είναι μια καθαρά αισθητική πλαστική επέμβαση. Πρόκειται για μια προηγμένη μέθοδο που συνδυάζει την ογκολογική με την επανορθωτική χειρουργική. Στην πράξη:

Ο εξειδικευμένος χειρουργός μαστού αναδομεί τον μαστό την ίδια στιγμή που αφαιρεί τον όγκο, στις περιπτώσεις που οι ογκολογικοί κανόνες το επιτρέπουν.

Σε αντίθεση με την κλασική χειρουργική, όπου ο στόχος ήταν μόνο η αφαίρεση του όγκου, η ογκοπλαστική στοχεύει ταυτόχρονα και στη μείωση της παραμόρφωσης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η θεραπεία και η αποκατάσταση ολοκληρώνονται ταυτόχρονα, προστατεύοντας την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση της ασθενούς.

Η τεχνική της «αναδιάταξης»

Η παραδοσιακή χειρουργική συχνά άφηνε «βαθουλώματα» ή κενά στο σημείο της επέμβασης λόγω της αφαίρεσης του ιστού. Σήμερα, η ογκοπλαστική μπορεί να δώσει λύση μέσω της αναδιάταξης του αδένα.

Ο χειρουργός, με ειδικούς χειρισμούς μετακινεί τον γειτονικό, υγιή ιστό της ίδιας της ασθενούς.

Ο ιστός αυτός «γεμίζει» το σημείο από το οποίο αφαιρέθηκε ο όγκος.

Το αποτέλεσμα είναι ένας μαστός που διατηρεί την «πληρότητά» του, ενώ στόχος παραμένει η μέγιστη δυνατή συμμετρία με τον άλλον μαστό.

Μια «φυσική» λύση με τη χρήση ιδίων ιστών

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ογκοπλαστικής είναι ότι, όταν η ανατομία το επιτρέπει, το αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ανάγκη για εμφυτεύματα σιλικόνης, τα οποία παραμένουν μια αξιόπιστη και συχνά απαραίτητη λύση σε άλλες περιπτώσεις αποκατάστασης.

Αξιοποίηση του ιδίου ιστού: Σε πολλές περιπτώσεις, το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με ιστούς της ίδιας της ασθενούς.

Φυσικότητα: Ο μαστός διατηρεί τη δική του υφή, αίσθηση και συμπεριφορά.

Σταθερότητα: Η χρήση του αυτόλογου ιστού εξασφαλίζει ένα αποτέλεσμα που ακολουθεί τη φυσική εξέλιξη του σώματος της γυναίκας.

Στρατηγικές τομές: Η διαχείριση των σημαδιών

Κάθε χειρουργική πράξη αφήνει μια ουλή, όμως στην ογκοπλαστική η έμφαση δίνεται στη διακριτικότητα. Οι τομές σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται, όπου είναι ανατομικά εφικτό, σε σημεία που «κρύβονται» φυσικά.

Περιμετρικά της θηλής (άλως): Εκεί όπου η αλλαγή του χρώματος του δέρματος κάνει την ουλή σχεδόν αόρατη.

Στην υπομάστια πτυχή: Στο κάτω μέρος του μαστού, όπου το σημάδι καλύπτεται από τη φυσική καμπύλη του σώματος.

Χάρη σε αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό, οι ουλές σχεδιάζονται ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο δυσδιάκριτες, επιτρέποντας στο στήθος να δείχνει πιο φυσικό και αρμονικό μετά την ολοκλήρωση της ίασης.

Συμπέρασμα

Η ογκοπλαστική χειρουργική μαστού αποδεικνύει ότι η ίαση και η διατήρηση της φυσικής εικόνας του μαστού μπορούν να συμβαδίσουν.

Στόχος μας είναι η ασθενής να ολοκληρώσει τη θεραπεία της όχι μόνο υγιής, αλλά νιώθοντας σωματικά και ψυχολογικά «ακέραιη». Η εξέλιξη των τεχνικών μας επιτρέπει πλέον να αντιμετωπίζουμε τη νόσο με αποφασιστικότητα, σεβόμενοι απόλυτα τη φυσική ανατομία και τη θηλυκότητα κάθε γυναίκας.