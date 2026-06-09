Για τις περισσότερες γυναίκες, η μετάβαση προς την εμμηνόπαυση είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται σε βάθος χρόνου. Η περιεμμηνόπαυση είναι το στάδιο που προηγείται και μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και δέκα χρόνια πριν από την οριστική διακοπή της περιόδου. Παρότι πλέον η ενημέρωση είναι μεγαλύτερη, τα συμπτώματά της παραμένουν συχνά απρόβλεπτα και προκαλούν σύγχυση.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό της γυναίκας;

Κατά την περιεμμηνόπαυση, η λειτουργία των ωοθηκών αρχίζει να φθίνει. Τα επίπεδα των οιστρογόνων δεν πέφτουν ομαλά, αλλά κάνουν απότομα σκαμπανεβάσματα —τη μια μέρα μπορεί να είναι πολύ υψηλά και την άλλη πολύ χαμηλά. Αυτή η ορμονική αστάθεια ευθύνεται για τις αλλαγές που νιώθει η γυναίκα, συνήθως μετά τα 40.

Η φάση αυτή ολοκληρώνεται όταν συμπληρωθεί ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς καθόλου περίοδο. Τότε περνάμε επίσημα στο στάδιο της εμμηνόπαυσης.

Τα σημάδια που πρέπει να προσέξετε

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η αστάθεια στον κύκλο. Η περίοδος μπορεί να έρχεται πιο συχνά ή να καθυστερεί, ενώ συχνά αλλάζει η διάρκεια και η ποσότητα του αίματος. Οι ορμονικές διακυμάνσεις επηρεάζουν τη συνολική ευεξία, προκαλώντας:

Εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις: Τα λεγόμενα αγγειοκινητικά συμπτώματα που ταλαιπωρούν πολλές γυναίκες.

Προβλήματα στον ύπνο: Δυσκολία στο να αποκοιμηθείτε ή συχνά ξυπνήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αλλαγές στη διάθεση: Αυξημένο άγχος, εκνευρισμός ή τάση για θλίψη.

Πνευματική κόπωση: Η αίσθηση «θολούρας» στο μυαλό (brain fog), δυσκολία στη συγκέντρωση και μικρά κενά μνήμης.

Αλλαγές στην ευαίσθητη περιοχή: Κολπική ξηρότητα και μειωμένη ερωτική επιθυμία.

Για τη διάγνωση, ο γυναικολόγος θα αξιολογήσει το ιστορικό σας και μπορεί να ζητήσει ορμονικές εξετάσεις (όπως FSH και οιστραδιόλη).

Η σημασία του τρόπου ζωής στη διαχείριση των συμπτωμάτων

Η περιεμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική μετάβαση και οι αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

1. Μεσογειακή Διατροφή

Η έμφαση σε φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και ψάρι προσφέρει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ο περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών βοηθά στον έλεγχο της χοληστερίνης, ενώ η μείωση της ζάχαρης περιορίζει τις φλεγμονές και το αίσθημα πρηξίματος.

2. Περιορισμός του αλκοόλ

Στην περιεμμηνόπαυση η κατανάλωση αλκοόλ επιδεινώνει τις εξάψεις, χαλάει την ποιότητα του ύπνου και μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση.

3. Άσκηση για σωματική και συναισθηματική ισορροπία

Η φυσική δραστηριότητα (ακόμη και 30 λεπτά περπάτημα, 3 φορές την εβδομάδα) ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και βελτιώνει την ψυχολογία. Είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας των οστών και της καρδιάς.

4. Ποιότητα ύπνου και καθημερινές συνήθειες

Ο επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος για τη συνολική υγεία. Προσπαθήστε να κλείνετε τουλάχιστον 7 ώρες ξεκούρασης και αποφύγετε τον καφέ, το τσάι ή άλλα ροφήματα με καφεΐνη αργά το απόγευμα, καθώς δρουν ως διεγερτικά και εμποδίζουν τη χαλάρωση.

Συμπέρασμα

Κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Σήμερα υπάρχουν πολλές επιλογές —από αλλαγές στις συνήθειες μέχρι τη Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης (ΘΟΥ)— που εξασφαλίζουν μια ήρεμη μετάβαση. Συζητήστε με τον γυναικολόγο σας για να βρείτε το πλάνο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.