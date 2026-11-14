Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, δεν υποκρύπτει κάποιο παθολογικό πρόβλημα, αλλά μπορεί να αποτελεί απλή συνέπεια της διάρκειας του κύκλου ή μια παροδική διακύμανση.

Ενώ ο μέσος εμμηνορρυσιακός κύκλος διαρκεί 28 ημέρες, ιατρικά φυσιολογικό θεωρείται ένα εύρος ανάμεσα στις 24 και τις 38 ημέρες.

Εάν μια γυναίκα έχει φυσιολογικά σύντομο κύκλο (για παράδειγμα 24 ή 25 ημερών) μπορεί να εμφανίσει περίοδο στην αρχή και ξανά προς το τέλος του ίδιου ημερολογιακού μήνα. Πρόκειται για δύο διαδοχικούς κύκλους που συμπίπτουν μέσα στο ίδιο ημερολογιακό διάστημα και όχι απαραίτητα για πραγματική διαταραχή του κύκλου.

Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες

Όταν η εμφάνιση περιόδου δύο φορές τον ίδιο μήνα δεν οφείλεται απλώς στη διάρκεια του κύκλου, οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν:

Μεμονωμένη παροδική διαταραχή του κύκλου: Ένας μεμονωμένος σύντομος κύκλος μπορεί να συμβεί και ο επόμενος κύκλος να επανέλθει στο συνηθισμένο του μοτίβο, χωρίς να υποκρύπτεται απαραίτητα κάποιο πρόβλημα.

Ένας μεμονωμένος σύντομος κύκλος μπορεί να συμβεί και ο επόμενος κύκλος να επανέλθει στο συνηθισμένο του μοτίβο, χωρίς να υποκρύπτεται απαραίτητα κάποιο πρόβλημα. Εφηβεία: Κατά τα πρώτα χρόνια μετά την εμμηναρχή, ο κύκλος συχνά δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί πλήρως. Οι ορμονικές διακυμάνσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ακανόνιστες ή συχνότερες αιμορραγίες.

Κατά τα πρώτα χρόνια μετά την εμμηναρχή, ο κύκλος συχνά δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί πλήρως. Οι ορμονικές διακυμάνσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ακανόνιστες ή συχνότερες αιμορραγίες. Περιεμμηνόπαυση: Στα χρόνια που προηγούνται της εμμηνόπαυσης, οι ορμονικές διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στη διάρκεια και στη συχνότητα των κύκλων, με αποτέλεσμα η περίοδος να εμφανίζεται συχνότερα ή πιο αραιά.

Στα χρόνια που προηγούνται της εμμηνόπαυσης, οι ορμονικές διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στη διάρκεια και στη συχνότητα των κύκλων, με αποτέλεσμα η περίοδος να εμφανίζεται συχνότερα ή πιο αραιά. Ινομυώματα και πολύποδες μήτρας: Αυτές οι καλοήθεις παθήσεις της μήτρας μπορούν να προκαλέσουν μη φυσιολογική αιμορραγία ανάμεσα στις περιόδους, η οποία μπορεί να εκληφθεί λανθασμένα ως δεύτερη περίοδος.

Αυτές οι καλοήθεις παθήσεις της μήτρας μπορούν να προκαλέσουν μη φυσιολογική αιμορραγία ανάμεσα στις περιόδους, η οποία μπορεί να εκληφθεί λανθασμένα ως δεύτερη περίοδος. Ενδομητρίωση: Μπορεί να συνοδεύεται από πυελικό πόνο, έντονη δυσμηνόρροια και μη φυσιολογική αιμορραγία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εκληφθεί ως δεύτερη περίοδος.

Μπορεί να συνοδεύεται από πυελικό πόνο, έντονη δυσμηνόρροια και μη φυσιολογική αιμορραγία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εκληφθεί ως δεύτερη περίοδος. Διαταραχές του θυρεοειδούς: Τόσο ο υποθυρεοειδισμός όσο και ο υπερθυρεοειδισμός μπορούν να επηρεάσουν τον εμμηνορρυσιακό κύκλο και να προκαλέσουν συχνότερες ή ακανόνιστες αιμορραγίες.

Κύηση: Η αιμορραγία στην αρχή της εγκυμοσύνης μπορεί να εκληφθεί λανθασμένα ως περίοδος. Εάν υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης και εμφανιστεί ασυνήθιστη αιμορραγία, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από πόνο στην κοιλιά ή την πύελο («λεκάνη»), χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς πρέπει να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο εξωμήτριας κύησης.

Πότε απαιτείται γυναικολογικός έλεγχος

Μία μεμονωμένη απόκλιση δεν αποτελεί συνήθως αιτία ανησυχίας. Ωστόσο, η ιατρική εκτίμηση κρίνεται απαραίτητη όταν:

Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται για 2 έως 3 διαδοχικούς μήνες.

Η ροή είναι εξαιρετικά έντονη, απαιτώντας αλλαγή σερβιέτας ή ταμπόν περίπου κάθε ώρα, ή συνοδεύεται από μεγάλους θρόμβους αίματος.

Συνυπάρχει έντονος ή επίμονος πυελικός πόνος, καθώς και πόνος ή αιμορραγία κατά τη σεξουαλική επαφή.

Εμφανίζονται ενδείξεις σιδηροπενικής αναιμίας, όπως επίμονη αδυναμία, εύκολη κόπωση, δύσπνοια ή ζάλη, ως αποτέλεσμα της συχνής απώλειας αίματος.

Ο γυναικολογικός έλεγχος (που περιλαμβάνει αναλυτικό ιστορικό και -ανάλογα με τα συμπτώματα- διακολπικό υπερηχογράφημα ή στοχευμένες εργαστηριακές εξετάσεις) βοηθά στον εντοπισμό της αιτίας και στην επιλογή της κατάλληλης, εξατομικευμένης αντιμετώπισης.