Υπάρχει ο μύθος ότι απλώς «χαλαρώνοντας» ή «κάνοντας υπομονή» η υπογονιμότητα θα λυθεί από μόνη της. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ιατρικό θέμα που τις περισσότερες φορές μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Παγκοσμίως, πάνω από 13 εκατομμύρια μωρά έχουν γεννηθεί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ υπάρχουν και άλλες θεραπείες με πολύ καλά αποτελέσματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον τα μισά υπογόνιμα ζευγάρια που ζητούν ιατρική βοήθεια, αποκτούν παιδιά.

Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε ιατρό αναπαραγωγής

Τα περισσότερα ζευγάρια πρέπει να επισκεφθούν έναν ιατρό αναπαραγωγής μετά από ένα χρόνο ελεύθερων και συχνών σεξουαλικών επαφών χωρίς να έχει υπάρξει εγκυμοσύνη. Αν είστε γυναίκα άνω των 35 ετών ή έχετε ακανόνιστο κύκλο και προσπαθείτε για εγκυμοσύνη για 6 μήνες, επισκεφθείτε τον γιατρό νωρίτερα.

Συχνά προβλήματα στους άνδρες

Ορισμένα προβλήματα που μπορεί να δυσκολεύουν τη σύλληψη περιλαμβάνουν:

Χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων

Κακή κινητικότητα σπερματοζωαρίων

Σπερματοζωάρια με μορφολογικά προβλήματα

Φραγμένους σπερματικούς πόρους

Τα πιο συχνά προβλήματα στις γυναίκες

Στις γυναίκες, τα πιο συχνά προβλήματα που προκαλούν υπογονιμότητα είναι:

Ωοθήκες που δεν απελευθερώνουν τακτικά ωάρια

Φραγμένες σάλπιγγες

Προβλήματα στον τράχηλο ή στη μήτρα

Προβλήματα ωορρηξίας

Αν δεν έχετε κανονική ωορρηξία, υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν. Το πιο κοινό είναι η κλομιφαίνη. Περίπου το 30%-40% των γυναικών που τη λαμβάνουν μένουν έγκυοι, συνήθως μέσα σε τρεις κύκλους. Αυξάνεται όμως η πιθανότητα πολλαπλής κύησης, αφού απελευθερώνονται περισσότερα από ένα ωάρια ανά κύκλο.

Ενέσιμες ορμόνες γονιμότητας

Αν η εγκυμοσύνη δεν επιτευχθεί μετά από 3 έως 6 μήνες θεραπείας με κλομιφαίνη, ο γιατρός μπορεί να προτείνει ορμονικές ενέσεις γονιμότητας για να βοηθήσουν την ωορρηξία.

Περίπου το 50% των γυναικών που κάνουν αυτές τις θεραπείες μένουν έγκυοι. Αυτές οι θεραπείες αυξάνουν επίσης τις πιθανότητες δίδυμης ή τριδύμου κύησης.

Χειρουργική επέμβαση για φραγμένες σάλπιγγες

Μερικές φορές, συμφύσεις στις σάλπιγγες εμποδίζουν τα ωάρια να περάσουν από τις σάλπιγγες και να γονιμοποιηθούν. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις ενδομητρίωσης, παλαιών φλεγμονών ή προηγούμενων επεμβάσεων στην πυελική περιοχή. Η χειρουργική αφαίρεση των συμφύσεων μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εγκυμοσύνης.

Ενδομήτρια σπερματέγχυση

Ο γιατρός τοποθετεί τα σπερματοζωάρια στη μήτρα κατά την ωορρηξία. Μπορεί να χρειαστείτε και φάρμακα για να προκαλέσετε ωορρηξία. Η ενδομήτρια σπερματέγχυση είναι πιο οικονομική και απλή από την εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά τα ποσοστά επιτυχίας είναι χαμηλότερα.

Χρήση δότη σπέρματος

Γόνιμες γυναίκες μπορούν να επιλέξουν σπερματέγχυση με σπέρμα δότη. Απαιτούνται αρκετές προσπάθειες, αλλά τα ποσοστά εγκυμοσύνης υπερβαίνουν το 80%.

Εξωσωματική γονιμοποίηση

Η εξωσωματική γονιμοποίηση προσφέρει ελπίδα όταν άλλες θεραπείες αποτυγχάνουν. Το ωάριο και το σπερματοζωάριο ενώνονται στο εργαστήριο και τα έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα. Οι πιθανότητες εγκυμοσύνης ανά κύκλο κυμαίνονται από 50% για γυναίκες κάτω των 35 ετών έως 37% για γυναίκες 35-37 ετών, και μειώνονται με την ηλικία.

Μικρογονιμοποίηση ωαρίου

Η τεχνική αυτή, γνωστή ως ICSI, περιλαμβάνει την άμεση έγχυση σπερματοζωαρίου στο ωάριο και βοηθά σε περιπτώσεις που υπάρχει πολύ χαμηλός αριθμός ή προβληματική κινητικότητα σπερματοζωαρίων. Το γονιμοποιημένο ωάριο μεταφέρεται στη μήτρα με τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε περίπτωση που το σπέρμα δεν είναι κατάλληλο για ICSI μπορεί να χρησιμοποιηθεί σπέρμα δότη.

Εξωσωματική με δωρεά ωαρίων

Για γυναίκες άνω των 40 ετών ή με χαμηλή ποιότητα ωαρίων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ωάρια δότριας. Το παιδί θα έχει βιολογικό δεσμό με τον σύντροφό σας, ενώ εσείς θα είστε η μητέρα που το μεγαλώνει και το αγαπά από την πρώτη στιγμή.

Εξωσωματική με μεταφορά βλαστοκύστης

Τα έμβρυα μεγαλώνουν για 5 ημέρες πριν μεταφερθούν στη μήτρα. Επιλέγεται το πιο υγιές ή τα δύο πιο υγιή, μειώνοντας τις πιθανότητες τριδύμου και διατηρώντας υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Παρένθετη μητρότητα

Η μέθοδος περιλαμβάνει μια άλλη γυναίκα που θα κυοφορήσει το παιδί σας μέσω εξωσωματικής. Το μωρό θα είναι βιολογικά παιδί σας και του συντρόφου σας.

Φυσικοί τρόποι να αυξήσετε τις πιθανότητες

Ορισμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής βοηθούν: διακοπή του καπνίσματος, υγιεινή διατροφή, τακτική σωματική δραστηριότητα και λήψη συμπληρωμάτων βιταμινών ή μετάλλων κατόπιν συμβουλής του γιατρού σας, μπορεί να ενισχύσουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης.