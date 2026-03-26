Ο πόνος στον μαστό, που ιατρικά ονομάζουμε μασταλγία, αποτελεί ένα από τα πιο συχνές αίτιες που με επισκέπτονται ασθενείς μου.

Παρά την ανησυχία που προκαλεί, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, ο πόνος δεν αποτελεί σύμπτωμα κακοήθειας.

Συχνά, η αιτία κρύβεται σε απλές καθημερινές συνήθειες ή σε ανατομικούς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τον ίδιο τον μαστικό αδένα.

1. Ο ρόλος του σουτιέν και η «μηχανική» πίεση

Η επιλογή λάθος μεγέθους ή τύπου στηθόδεσμου είναι η συχνότερη αιτία πόνου που δεν οφείλεται στον ίδιο τον αδένα.

• Λανθασμένο μέγεθος: Ένας πολύ στενός στηθόδεσμος πιέζει το θωρακικό τοίχωμα, ενώ ένας πολύ χαλαρός δεν προσφέρει επαρκή στήριξη, προκαλώντας τάση στους συνδέσμους (συνδέσμους του Cooper) κατά την κίνηση.

• Πίεση από την μπανέλα: Οι μπανέλες μπορούν να ερεθίσουν τα μεσοπλεύρια νεύρα, προκαλώντας πόνο που συχνά αντανακλά σε όλο τον θώρακα ή κάτω από τη μασχάλη.

• Αθλητική δραστηριότητα: Χωρίς το κατάλληλο αθλητικό σουτιέν, η έντονη κίνηση τεντώνει τους ιστούς, οδηγώντας σε ενοχλήσεις μετά την προπόνηση.

2. Μυοσκελετική καταπόνηση (ψευδομασταλγία)

Πολλές φορές ο πόνος δεν πηγάζει από τον μαστό, αλλά από τους μυς ή τον σκελετό που υπάρχει κάτω από το στήθος.

• Θωρακικό τοίχωμα: Ένας έντονος πόνος μπορεί να οφείλεται σε θλάση που υπέστησαν οι θωρακικοί μυς μετά από σήκωμα βάρους, απότομη κίνηση ή κακή στάση σώματος στο γραφείο.

• Πλευροχονδρίτιδα (Σύνδρομο Tietze): Πρόκειται για φλεγμονή στους χόνδρους που συνδέουν τις πλευρές με το στέρνο. Ο πόνος αυτός εντοπίζεται αν πιέσουμε συγκεκριμένα σημεία στο στέρνο και δεν αφορά την εσωτερική δομή του μαστού.

3. Ορμονικές μεταβολές και κύκλος

Η περιοδική (κυκλική) μασταλγία είναι η πιο κοινή μορφή πόνου και συνδέεται με τις φυσιολογικές διακυμάνσεις των οιστρογόνων και της προγεστερόνης.

Η περιοδική μασταλγία εμφανίζεται συνήθως 3-7 ημέρες πριν την περίοδο και υποχωρεί σταδιακά με την έναρξη της εμμήνου ρύσεως (περιόδου).

Συνήθως επηρεάζει και τους δύο μαστούς, προκαλώντας μια γενικευμένη ευαισθησία, αίσθημα βάρους ή οίδημα (πρήξιμο).

Πότε η ενόχληση απαιτεί ιατρική εκτίμηση;

Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις είναι καλοήθεις, υπάρχουν κάποια «καμπανάκια» που υποδηλώνουν ότι χρειάζεται να γίνει άμεσα έλεγχος από χειρουργό μαστού/μαστολόγο:

• Επίμονος και εντοπισμένος πόνος: Όταν η ενόχληση παραμένει σταθερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του κύκλου.

• Ψηλαφητό εύρημα: Αν παράλληλα με τον πόνο διαπιστώνετε ότι υπάρχει κάποιο ογκίδιο ή σκληρία.

• Δερματικές αλλοιώσεις: Εισολκή (τράβηγμα) του δέρματος ή της θηλής, ερυθρότητα ή όψη “φλοιού πορτοκαλιού”.

• Έκκριση υγρού: Ιδιαίτερα αν το έκκριμα από τη θηλή είναι αιματηρόκαι παράγεται αυτόματα, χωρίς πίεση.

Συμπέρασμα

Η γνώση του σώματός μας είναι το κλειδί για να διαπιστώσουμε αν κάποιο σύμπτωμα είναι ανησυχητικό.

Αν ο πόνος υποχωρεί με τη χρήση ενός σωστού σουτιέν ή μετά την περίοδο, πιθανότατα δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Σε κάθε περίπτωση, η κλινική εξέταση και ο απεικονιστικός έλεγχος (υπέρηχος ή μαστογραφία) προσφέρουν ασφάλεια και σιγουριά.