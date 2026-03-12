Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως, με περίπου 2,3 εκατομμύρια νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Η επιστήμη έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο και οι σύγχρονες θεραπείες είναι πλέον εξαιρετικά αποτελεσματικές, εξασφαλίζοντας υψηλά ποσοστά ίασης και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.

Μια νέα παγκόσμια μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The LancetOncology ως μέρος της έρευνας GlobalBurden of Disease, αποκαλύπτει ότι το 28% του συνολικού «φορτίου» του καρκίνου του μαστού συνδέεται άμεσα με παράγοντες που μπορούμε να ελέγξουμε (ο όρος «συνολικό φορτίο της νόσου» αναφέρεται στο πόσο επηρεάζει μια ασθένεια την υγεία του πληθυσμού, υπολογίζοντας τα χρόνια ζωής που χάνονται λόγω ασθένειας ή πρόωρου θανάτου).

Αυτό σημαίνει ότι κάθε γυναίκα έχει τη δύναμη να θωρακίσει τον οργανισμό της, υιοθετώντας συνήθειες που προστατεύουν την υγεία της.

Οι 6 παράγοντες που καθορίζουν τον κίνδυνο

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 185 χώρες και προσδιόρισαν έξι συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους οι επιλογές μας παίζουν καθοριστικό ρόλο:

Διατροφή και κόκκινο κρέας: Η υψηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος συνδέεται με το 11% του συνολικού φορτίου της νόσου παγκοσμίως.

Κάπνισμα: Η χρήση καπνού, αλλά και η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, συνδέεται με το 8%.

Σάκχαρο: Τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης συνδέονται με το 6%.

Σωματικό βάρος: Ο υψηλός Δείκτης Μάζας Σώματος συνδέεται με το 4%.

Αλκοόλ: Η τακτική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με το 2%.

Φυσική δραστηριότητα: Η έλλειψη κίνησης και η καθιστική ζωή συνδέονται με το 2%.

Πρακτικές αποφάσεις για την προστασία σας

Ως χειρουργός μαστού, ο ρόλος μου είναι να σας δώσω ιατρικές συμβουλές για την πρόληψη, πολύ πριν χρειαστεί οποιαδήποτε παρέμβαση. Με βάση την κλινική εμπειρία και τα ευρήματα της μελέτης, ακολουθούν οι βασικές συστάσεις για τη μείωση του κινδύνου:

Ισορροπημένη διατροφή: Διατηρήστε το βάρος σας σε φυσιολογικά επίπεδα, επιλέγοντας μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και περιορίζοντας το κόκκινο ή επεξεργασμένο κρέας.

Άσκηση και κίνηση: Στοχεύστε σε τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα (π.χ. ζωηρό περπάτημα), καθώς η κίνηση ενεργοποιεί την άμυνα του οργανισμού.

Περιορισμός του αλκοόλ: Εάν καταναλώνετε αλκοόλ, προσπαθήστε να μην ξεπερνάτε το ένα ποτό την ημέρα.

Θηλασμός: Για τις γυναίκες που γίνονται μητέρες, ο θηλασμός για τουλάχιστον 6 μήνες έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Αν και ο θηλασμός δεν αναφέρεται στη συγκεκριμένη μελέτη, αποτελεί τεκμηριωμένο προστατευτικό παράγοντα σύμφωνα με πολλές επιστημονικές έρευνες.

Αντισύλληψη και ορμονική υποκατάσταση: Εάν λαμβάνετε ορμονικά σκευάσματα, συζητήστε με τον γιατρό σας για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη αγωγή είναι η ασφαλέστερη και πιο κατάλληλη για το δικό σας ιστορικό.

Γνώση του οικογενειακού ιστορικού: Αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, η τακτική παρακολούθηση είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας για να εντοπίσουμε έγκαιρα οποιοδήποτε εύρημα.

Η σημασία της πρόληψης και της φροντίδας

Η μελέτη προβλέπει ότι τα νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού θα αυξηθούν παγκοσμίως από 2,3 εκατομμύρια που είναι σήμερα, σε περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2050. Ο καρκίνος του μαστού, στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, αντιμετωπίζεται επιτυχώς όταν τον προλαβαίνουμε στα πρώτα του στάδια.

Τα νέα επιστημονικά δεδομένα μας δίνουν τη γνώση να θωρακίσουμε την υγεία του στήθους μας. Με συνειδητές επιλογές στη διατροφή και την άσκηση, μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά το μέλλον μας. Η υγεία του μαστού ξεκινά από τη φροντίδα που δείχνουμε στον εαυτό μας και ολοκληρώνεται με τον τακτικό προληπτικό έλεγχο στο ιατρείο.

Πηγή: The Lancet Oncology (March 2026), Global burden of breast cancer and attributable risk factors: an analysis of the Global Burden of Disease Study 2023.

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(25)00730-2/abstract