Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μια σημαντική απόφαση που πολλές γυναίκες παίρνουν για να διατηρήσουν τη μελλοντική τους γονιμότητα. Με τη σωστή προετοιμασία, μπορείτε να νιώσετε πιο ήρεμες, να είστε καλύτερα οργανωμένες και να βοηθήσετε τον οργανισμό σας να ανταποκριθεί ιδανικά στη διαδικασία.

Ακολουθεί ένας πρακτικός οδηγός με όσα είναι καλό να σκεφτείτε και να κάνετε πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία κρυοσυντήρησης ωαρίων.

1. Κάντε ένα πλάνο

Είτε βρίσκεστε στη φάση που ακόμα το σκέφτεστε είτε το έχετε ήδη αποφασίσει, ένα ξεκάθαρο πλάνο μπορεί να σας προσφέρει σιγουριά. Ισορροπημένη διατροφή, αποχή από αλκοόλ και το κάπνισμα, αλλά και τρόποι διαχείρισης του στρες αποτελούν καλή βάση για τη φροντίδα του οργανισμού σας.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες που θα σας δώσει ο ιατρός αναπαραγωγής και η ομάδα του.

Ζητήστε διευκρινίσεις σχετικά με:

• τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες

• τα φάρμακα που μπορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε

• τα κατάλληλα συμπληρώματα

3. Διατηρήστε ισορροπημένο βάρος

Το πολύ χαμηλό ή υψηλό βάρος μπορεί να επηρεάσει την ωορρηξία. Ορισμένες κλινικές γονιμότητας θέτουν όριο συγκεκριμένου δείκτη μάζας σώματος για λόγους ασφαλείας κατά την αναισθησία, οπότε η σταθερότητα στο βάρος είναι σημαντική.

4. Καταναλώστε ποιοτικές τροφές

Περισσότερα φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και άπαχες πηγές πρωτεΐνης είναι καλές επιλογές. Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται ιδανική για την ενίσχυση της γονιμότητας και την ενίσχυση της ποιότητας των ωαρίων.

5. Αποφύγετε την έκθεση σε τοξικά

Χημικές ουσίες που λειτουργούν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες μπορεί να επηρεάσουν τις ορμόνες. Ουσίες όπως όπως BPA-Βισφαινόλη Α, που υπάρχει συχνά σε πλαστικά μπουκάλια, κονσέρβες και συσκευασίες τροφίμων, φθαλικοί εστέρες (Phthalates) που χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα πλαστικά πιο εύκαμπτα και υπάρχουν σε καλλυντικά, απορρυπαντικά, συσκευασίες και μαλακά πλαστικά (όπως κουρτίνες μπάνιου) και τέλος parabens (παραβένες). Συζητήστε με τον γιατρό σας τρόπους μείωσης της έκθεσης στην καθημερινότητά σας.

6. Συνεχίστε την άσκηση, αλλά με μέτρο

Η ήπια και σταθερή άσκηση βοηθά τον οργανισμό, αλλά η υπερβολή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις ορμόνες. Αν αθλείστε εντατικά, προσπαθήστε να περιορίσετε τις πολλές ώρες έντονης προπόνησης μέσα στην εβδομάδα.

7. Διακόψτε το κάπνισμα, αν καπνίζετε

Το κάπνισμα επηρεάζει τη λειτουργία των ωοθηκών και επιταχύνει τη μείωση των ωαρίων. Το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αν καπνίζετε, ζητήστε βοήθεια για την οριστική διακοπή.

8. Προσέξτε την καφεΐνη

Μέτρια κατανάλωση (ως 200 mg την ημέρα) θεωρείται ασφαλής, δηλαδή περίπου 1-2 κούπες. Δείτε στην περιεκτικότητα του καφέ ή του τσαγιού σας σε καφεΐνη για να είστε σίγουρες.

9. Έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Λοιμώξεις όπως τα χλαμύδια και η γονόρροια συχνά δεν έχουν συμπτώματα, αλλά μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα. Ένας προληπτικός έλεγχος πριν την κρυοσυντήρηση είναι σημαντικός.

10. Σταματήστε το αλκοόλ

Ακόμη κι αν η κατανάλωση στο παρελθόν φαίνεται να μην επηρεάζει τις πιθανότητες επιτυχίας, η κατανάλωση αλκοόλ χρονικά κοντά στη διαδικασία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το αποτέλεσμα.

11. Συζητήστε τη λήψη προγεννητικών βιταμινών

Συχνά συστήνεται η λήψη προγεννητικών συμπληρωμάτων, όπως το φυλλικό οξύ, πριν την κρυοσυντήρηση. Μιλήστε με τον γυναικολόγο σας πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε βιταμίνη.

12. Επιλέξτε μια περίοδο με λιγότερο άγχος

Προγραμματίστε να γίνει η διαδικασία σε μια εποχή που δεν έχετε πολλές επαγγελματικές ή κοινωνικές υποχρεώσεις. Θα νιώσετε πολύ πιο άνετα και συγκεντρωμένες στη διαδικασία.

13. Προετοιμαστείτε και για το ενδεχόμενο δυσκολιών

Αν και ελπίζουμε πάντα για το καλύτερο, κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Συζητήστε με τον γιατρό σας εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που ο κύκλος δεν φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

14. Βρείτε μικρές καθημερινές στιγμές χαλάρωσης

Yoga, διαλογισμός, ένα ζεστό μπάνιο, η τήρηση ημερολογίου, είναι μερικές από τις μικρές συνήθειες που μειώνουν την ένταση και βοηθούν την ψυχή και το σώμα να συνεργαστούν πιο ήρεμα.

15. Αποφύγετε τη νυχτερινή εργασία

Αν μπορείτε, αποφύγετε τις νυχτερινές βάρδιες. Οι κιρκάδιοι ρυθμοί συνδέονται με την ορμονική ισορροπία. Αν εργάζεστε σε βάρδιες, προσπαθήστε να αναπληρώνετε ώρες ύπνου και ξεκούρασης.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι ένα βήμα που αξίζει να γίνει με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ενημέρωση. Με καθοδήγηση από τον γυναικολόγο σας, που πρέπει να είναι πάντα στο πλευρό σας και με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σας, μπορείτε να ενισχύσετε την υγεία και τη γονιμότητά σας.