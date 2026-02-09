Είναι ευρέως γνωστό ότι το κάπνισμα επηρεάζει την καρδιά και τους πνεύμονες, όμως μια λιγότερο γνωστή πτυχή είναι η άμεση επίδρασή του στον γυναικείο μαστό.

Το κάπνισμα ευθύνεται για μια επίμονη και συχνά επώδυνη κατάσταση που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες: τη χρόνια περιπορική μαστίτιδα. Δεν πρόκειται για μια απλή ενόχληση, αλλά για μια βαθιά φλεγμονή που αλλάζει τη δομή του μαστού εκ των έσω.

Η «αθόρυβη» αλλοίωση των γαλακτοφόρων πόρων

Στο εσωτερικό του μαστού, ακριβώς κάτω από τη θηλή, βρίσκεται ένα δίκτυο πόρων που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά του γάλακτος. Το κάπνισμα εισάγει στο σώμα τοξίνες που μεταφέρονται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και επιτίθενται σε αυτούς ακριβώς τους πόρους.

Η συνεχής έκθεση στον καπνό προκαλεί αυτό που οι γιατροί ονομάζουμε χρόνια φλεγμονή. Στην πράξη, το ευαίσθητο εσωτερικό τοίχωμα των πόρων αλλοιώνεται και γίνεται πιο τραχύ (μια διαδικασία που ονομάζεται πλακώδης μεταπλασία). Αυτή η αλλοίωση έχει τρεις άμεσες συνέπειες:

Απόφραξη: Οι πόροι στενεύουν και «φράζουν» από κυτταρικά υπολείμματα και κερατίνη.

Παγίδευση υγρών: Τα φυσιολογικά υγρά του μαστού εγκλωβίζονται και δεν μπορούν να παροχετευτούν.

Ευαλωτότητα: Το περιβάλλον αυτό γίνεται ο ιδανικός «στόχος» για μικρόβια και μολύνσεις.

Γιατί η φλεγμονή επιμένει;

Πολλές γυναίκες που καπνίζουν έρχονται αντιμέτωπες με το ίδιο σενάριο: εμφανίζουν έναν πόνο ή ένα πρήξιμο πίσω από τη θηλή, λαμβάνουν αντιβίωση, η κατάσταση βελτιώνεται προσωρινά και μετά από λίγο καιρό επανέρχεται.

Αυτός ο φαύλος κύκλος συμβαίνει επειδή η αντιβίωση καταπολεμά το μικρόβιο, αλλά δεν μπορεί να διορθώσει τη δομική βλάβη που έχει προκαλέσει το κάπνισμα.

Οι τοξίνες του τσιγάρου μειώνουν την οξυγόνωση των ιστών (υποξία) και καταστρέφουν τα μικρά αγγεία πίσω από την άλω. Όσο οι πόροι παραμένουν φραγμένοι και η αιμάτωση της περιοχής είναι ανεπαρκής, ο μαστός παραμένει ευάλωτος σε νέα επεισόδια, καθιστώντας τη θεραπεία μεμονωμένων λοιμώξεων μια προσωρινή μόνο λύση.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Η χρόνια φλεγμονή λόγω καπνίσματος μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, που συχνά προκαλούν έντονη ανησυχία και επηρεάζουν την καθημερινότητα:

Πόνος και ερυθρότητα: Εστιασμένη ενόχληση στην περιοχή γύρω από τη θηλή (άλως).

Εισολκή της θηλής: Όταν η θηλή αρχίζει να «τραβιέται» προς τα μέσα λόγω της εσωτερικής ίνωσης που δημιουργεί η φλεγμονή.

Επαναλαμβανόμενα αποστήματα: Επώδυνες συλλογές πύου που μπορεί να απαιτούν χειρουργική διάνοιξη.

Έκκριση υγρού: Εκροή υγρού από τη θηλή, το οποίο μπορεί να είναι πυώδες ή ορώδες, χωρίς να σχετίζεται με τον θηλασμό.

Δημιουργία συριγγίου: Σε προχωρημένα στάδια, η φλεγμονή μπορεί να “ανοίξει” μια δίοδο από τον πόρο προς το δέρμα, προκαλώντας συνεχή εκροή υγρού.

Η πολυπλοκότητα της διάγνωσης

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συμπτώματα της περιπορικής μαστίτιδας, όπως η εισολκή της θηλής ή η ψηλαφητή μάζα λόγω φλεγμονής, μπορούν μερικές φορές να μιμηθούν την εικόνα του καρκίνου του μαστού.

Για τον λόγο αυτό, η επίσκεψη σε έναν εξειδικευμένο χειρουργό μαστού είναι επιβεβλημένη. Η διαγνωστική προσέγγιση συνήθως περιλαμβάνει υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας και αν κριθεί απαραίτητο, ψηφιακή μαστογραφία ή βιοψία, ώστε να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα για τη φύση της αλλοίωσης.

Η σημασία της διακοπής καπνίσματος και η θεραπεία

Η αντιμετώπιση της περιπορικής μαστίτιδας απαιτεί μια συνδυασμένη προσέγγιση. Στην οξεία φάση, η χορήγηση στοχευμένης αντιβιοτικής αγωγής είναι απαραίτητη, ενώ αν υπάρχει απόστημα, μπορεί να χρειαστεί παροχέτευση μέσω αναρρόφησης με βελόνα ή μικρής τομής.

Ωστόσο, η οριστική λύση κρύβεται στη διακοπή της αιτίας που πυροδοτεί το πρόβλημα. Με τη διακοπή του καπνίσματος, η οξυγόνωση των ιστών βελτιώνεται θεαματικά, η μικροκυκλοφορία αποκαθίσταται και η φλεγμονώδης διαδικασία στους πόρους υποχωρεί.

Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η διακοπή του καπνίσματος είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την αποφυγή των υποτροπών. Αντίθετα, η συνέχιση της συνήθειας αυτής δυσκολεύει την επούλωση και αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα να χρειαστεί μια πιο ριζική χειρουργική αντιμετώπιση για τον καθαρισμό των πασχόντων γαλακτοφόρων πόρων.

Η διακοπή του καπνίσματος δεν είναι απλώς μια γενική συμβουλή υγείας. Είναι σημαντικό μέρος της θεραπείας για την εξασφάλιση της υγείας του μαστού μακροπρόθεσμα.

