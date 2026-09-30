Μετά τη διάγνωση ενός καρκίνου του μαστού, ένα από τα πρώτα ερωτήματα που απασχολούν κάθε γυναίκα είναι ο ρυθμός εξέλιξης της νόσου: «Πόσο γρήγορα μεγαλώνει ο όγκος και πότε μπορεί να εξαπλωθεί;».

Σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, ο καρκίνος του μαστού δεν αναπτύσσεται ούτε εξαπλώνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μεσολαβούν αρκετοί μήνες ή και χρόνια κυτταρικών διαιρέσεων μέχρι μια αλλοίωση να γίνει ψηλαφητή ή ορατή στον έλεγχο. Κάθε περιστατικό έχει τη δική του ξεχωριστή βιολογική συμπεριφορά, η οποία καθορίζει και την πορεία του.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό ανάπτυξης

Η συμπεριφορά του όγκου αξιολογείται εξατομικευμένα μέσα από την ιστολογική εξέταση (βιοψία):

Ο βαθμός κακοήθειας (Grade): Δείχνει πόσο διαφέρουν τα καρκινικά κύτταρα από τα φυσιολογικά και αποτελεί δείκτη της βιολογικής επιθετικότητας του όγκου. Στο Grade 1 τα κύτταρα είναι περισσότερο διαφοροποιημένα και συνήθως παρουσιάζουν χαμηλότερο πολλαπλασιαστικό ρυθμό, ενώ στο Grade 3 είναι λιγότερο διαφοροποιημένα και συνήθως παρουσιάζουν υψηλότερο πολλαπλασιαστικό ρυθμό.

Ο βιολογικός υπότυπος (ορμονικοί υποδοχείς και HER2):

Ορμονοϋποδοχείς-θετικοί όγκοι: Αποτελούν περίπου το 70–80% των περιστατικών και παρουσιάζουν σημαντική βιολογική ετερογένεια, από πιο βραδεία έως περισσότερο επιθετική συμπεριφορά.

HER2-θετικοί και τριπλά αρνητικοί όγκοι: Συχνά παρουσιάζουν πιο επιθετική βιολογική συμπεριφορά, διαθέτουν όμως σήμερα ιδιαίτερα αποτελεσματικές στοχευμένες θεραπείες και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανοσοθεραπεία.

Ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού (Ki-67): Ένα ποσοστό που εκτιμά το κλάσμα των καρκινικών κυττάρων που βρίσκονται σε φάση πολλαπλασιασμού τη δεδομένη στιγμή.

Πώς εξελίσσεται η τοπική και συστηματική διασπορά

Η μετακίνηση των κυττάρων μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές οδούς:

Τοπική επέκταση: Ανάπτυξη μέσα στον ίδιο τον ιστό του μαστού και, σε πιο προχωρημένη τοπική νόσο, στους γειτονικούς ιστούς.

Λεμφαγγειακή οδός: Οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες αποτελούν συχνό πρώτο σταθμό για τα καρκινικά κύτταρα που μετακινούνται μέσω της λέμφου.

Αιματογενής διασπορά: Μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να φτάσουν σε άλλα όργανα. Η παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων μπορεί να διαπιστωθεί ήδη κατά τη διάγνωση, ανάλογα με τη βιολογία και το στάδιο της νόσου.

Πόσο άμεσα πρέπει να γίνει το χειρουργείο;

Η διάγνωση απαιτεί έγκαιρη αντιμετώπιση, όμως η ανάγκη για άμεση θεραπεία δεν σημαίνει ότι κάθε περίπτωση αποτελεί επείγουσα κατάσταση λίγων ωρών ή ημερών.

Το χρονικό διάστημα από τη βιοψία έως την έναρξη της θεραπείας εξατομικεύεται ανάλογα με τον τύπο και το στάδιο του καρκίνου. Οι απαραίτητες ημέρες ή εβδομάδες για την ολοκλήρωση της ιστολογικής και βιολογικής αξιολόγησης, της σταδιοποίησης και του θεραπευτικού σχεδιασμού είναι σημαντικές, ώστε η ασθενής να λάβει την κατάλληλη θεραπεία με τη σωστή σειρά.

Αυτή η περίοδος επιτρέπει στον χειρουργό μαστού να εκτιμήσει την κατάσταση και, αν κρίνεται απαραίτητο, να συζητηθεί στο Ογκολογικο συμβούλιο. Εκεί συναποφασίζεται η βέλτιστη σειρά των θεραπειών: αν δηλαδή προηγείται το ογκολογικό χειρουργείο με ταυτόχρονη ογκοπλαστική αποκατάσταση ή αν προέχει η προεγχειρητική (νεοεπικουρική) θεραπεία για συρρίκνωση του όγκου.

Η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Η έγκαιρη διάγνωση μέσω του προληπτικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τις εξατομικευμένες θεραπείες, έχει βελτιώσει σημαντικά την πρόγνωση του καρκίνου του μαστού.

Η κατανόηση της βιολογίας του κάθε όγκου είναι ακριβώς το εργαλείο που επιτρέπει στη γυναίκα και τον γιατρό της να επιλέξουν τη σωστή, στοχευμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

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