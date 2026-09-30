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Μετά τη διάγνωση ενός καρκίνου του μαστού, ένα από τα πρώτα ερωτήματα που απασχολούν κάθε γυναίκα είναι ο ρυθμός εξέλιξης της νόσου: «Πόσο γρήγορα μεγαλώνει ο όγκος και πότε μπορεί να εξαπλωθεί;».
Σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, ο καρκίνος του μαστού δεν αναπτύσσεται ούτε εξαπλώνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μεσολαβούν αρκετοί μήνες ή και χρόνια κυτταρικών διαιρέσεων μέχρι μια αλλοίωση να γίνει ψηλαφητή ή ορατή στον έλεγχο. Κάθε περιστατικό έχει τη δική του ξεχωριστή βιολογική συμπεριφορά, η οποία καθορίζει και την πορεία του.
Οι παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό ανάπτυξης
Η συμπεριφορά του όγκου αξιολογείται εξατομικευμένα μέσα από την ιστολογική εξέταση (βιοψία):
- Ο βαθμός κακοήθειας (Grade): Δείχνει πόσο διαφέρουν τα καρκινικά κύτταρα από τα φυσιολογικά και αποτελεί δείκτη της βιολογικής επιθετικότητας του όγκου. Στο Grade 1 τα κύτταρα είναι περισσότερο διαφοροποιημένα και συνήθως παρουσιάζουν χαμηλότερο πολλαπλασιαστικό ρυθμό, ενώ στο Grade 3 είναι λιγότερο διαφοροποιημένα και συνήθως παρουσιάζουν υψηλότερο πολλαπλασιαστικό ρυθμό.
- Ο βιολογικός υπότυπος (ορμονικοί υποδοχείς και HER2):
Ορμονοϋποδοχείς-θετικοί όγκοι: Αποτελούν περίπου το 70–80% των περιστατικών και παρουσιάζουν σημαντική βιολογική ετερογένεια, από πιο βραδεία έως περισσότερο επιθετική συμπεριφορά.
HER2-θετικοί και τριπλά αρνητικοί όγκοι: Συχνά παρουσιάζουν πιο επιθετική βιολογική συμπεριφορά, διαθέτουν όμως σήμερα ιδιαίτερα αποτελεσματικές στοχευμένες θεραπείες και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανοσοθεραπεία.
Ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού (Ki-67): Ένα ποσοστό που εκτιμά το κλάσμα των καρκινικών κυττάρων που βρίσκονται σε φάση πολλαπλασιασμού τη δεδομένη στιγμή.
Πώς εξελίσσεται η τοπική και συστηματική διασπορά
Η μετακίνηση των κυττάρων μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές οδούς:
- Τοπική επέκταση: Ανάπτυξη μέσα στον ίδιο τον ιστό του μαστού και, σε πιο προχωρημένη τοπική νόσο, στους γειτονικούς ιστούς.
- Λεμφαγγειακή οδός: Οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες αποτελούν συχνό πρώτο σταθμό για τα καρκινικά κύτταρα που μετακινούνται μέσω της λέμφου.
- Αιματογενής διασπορά: Μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να φτάσουν σε άλλα όργανα. Η παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων μπορεί να διαπιστωθεί ήδη κατά τη διάγνωση, ανάλογα με τη βιολογία και το στάδιο της νόσου.
Πόσο άμεσα πρέπει να γίνει το χειρουργείο;
Η διάγνωση απαιτεί έγκαιρη αντιμετώπιση, όμως η ανάγκη για άμεση θεραπεία δεν σημαίνει ότι κάθε περίπτωση αποτελεί επείγουσα κατάσταση λίγων ωρών ή ημερών.
Το χρονικό διάστημα από τη βιοψία έως την έναρξη της θεραπείας εξατομικεύεται ανάλογα με τον τύπο και το στάδιο του καρκίνου. Οι απαραίτητες ημέρες ή εβδομάδες για την ολοκλήρωση της ιστολογικής και βιολογικής αξιολόγησης, της σταδιοποίησης και του θεραπευτικού σχεδιασμού είναι σημαντικές, ώστε η ασθενής να λάβει την κατάλληλη θεραπεία με τη σωστή σειρά.
Αυτή η περίοδος επιτρέπει στον χειρουργό μαστού να εκτιμήσει την κατάσταση και, αν κρίνεται απαραίτητο, να συζητηθεί στο Ογκολογικο συμβούλιο. Εκεί συναποφασίζεται η βέλτιστη σειρά των θεραπειών: αν δηλαδή προηγείται το ογκολογικό χειρουργείο με ταυτόχρονη ογκοπλαστική αποκατάσταση ή αν προέχει η προεγχειρητική (νεοεπικουρική) θεραπεία για συρρίκνωση του όγκου.
Η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού
Η έγκαιρη διάγνωση μέσω του προληπτικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τις εξατομικευμένες θεραπείες, έχει βελτιώσει σημαντικά την πρόγνωση του καρκίνου του μαστού.
Η κατανόηση της βιολογίας του κάθε όγκου είναι ακριβώς το εργαλείο που επιτρέπει στη γυναίκα και τον γιατρό της να επιλέξουν τη σωστή, στοχευμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση.
Πηγές:
- National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer.
- European Society for Medical Oncology (ESMO). Early Breast Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.
- American Cancer Society (ACS). Breast Cancer Early Detection, Diagnosis, and Staging.
- Bleicher, R. J., et al. (2016). Time to Surgery and Breast Cancer Survival in the United States. JAMA Oncology, 2(3), 330–339.