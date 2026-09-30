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Μετά τη διάγνωση ενός καρκίνου του μαστού, ένα από τα πρώτα ερωτήματα που απασχολούν κάθε γυναίκα είναι ο ρυθμός εξέλιξης της νόσου: «Πόσο γρήγορα μεγαλώνει ο όγκος και πότε μπορεί να εξαπλωθεί;».

Σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, ο καρκίνος του μαστού δεν αναπτύσσεται ούτε εξαπλώνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μεσολαβούν αρκετοί μήνες ή και χρόνια κυτταρικών διαιρέσεων μέχρι μια αλλοίωση να γίνει ψηλαφητή ή ορατή στον έλεγχο. Κάθε περιστατικό έχει τη δική του ξεχωριστή βιολογική συμπεριφορά, η οποία καθορίζει και την πορεία του.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό ανάπτυξης

Η συμπεριφορά του όγκου αξιολογείται εξατομικευμένα μέσα από την ιστολογική εξέταση (βιοψία):

  • Ο βαθμός κακοήθειας (Grade): Δείχνει πόσο διαφέρουν τα καρκινικά κύτταρα από τα φυσιολογικά και αποτελεί δείκτη της βιολογικής επιθετικότητας του όγκου. Στο Grade 1 τα κύτταρα είναι περισσότερο διαφοροποιημένα και συνήθως παρουσιάζουν χαμηλότερο πολλαπλασιαστικό ρυθμό, ενώ στο Grade 3 είναι λιγότερο διαφοροποιημένα και συνήθως παρουσιάζουν υψηλότερο πολλαπλασιαστικό ρυθμό.
  • Ο βιολογικός υπότυπος (ορμονικοί υποδοχείς και HER2):

Ορμονοϋποδοχείς-θετικοί όγκοι: Αποτελούν περίπου το 70–80% των περιστατικών και παρουσιάζουν σημαντική βιολογική ετερογένεια, από πιο βραδεία έως περισσότερο επιθετική συμπεριφορά.

HER2-θετικοί και τριπλά αρνητικοί όγκοι: Συχνά παρουσιάζουν πιο επιθετική βιολογική συμπεριφορά, διαθέτουν όμως σήμερα ιδιαίτερα αποτελεσματικές στοχευμένες θεραπείες και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανοσοθεραπεία.

Ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού (Ki-67): Ένα ποσοστό που εκτιμά το κλάσμα των καρκινικών κυττάρων που βρίσκονται σε φάση πολλαπλασιασμού τη δεδομένη στιγμή.

Πώς εξελίσσεται η τοπική και συστηματική διασπορά

Η μετακίνηση των κυττάρων μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές οδούς:

  • Τοπική επέκταση: Ανάπτυξη μέσα στον ίδιο τον ιστό του μαστού και, σε πιο προχωρημένη τοπική νόσο, στους γειτονικούς ιστούς.
  • Λεμφαγγειακή οδός: Οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες αποτελούν συχνό πρώτο σταθμό για τα καρκινικά κύτταρα που μετακινούνται μέσω της λέμφου.
  • Αιματογενής διασπορά: Μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να φτάσουν σε άλλα όργανα. Η παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων μπορεί να διαπιστωθεί ήδη κατά τη διάγνωση, ανάλογα με τη βιολογία και το στάδιο της νόσου.

Πόσο άμεσα πρέπει να γίνει το χειρουργείο;

Η διάγνωση απαιτεί έγκαιρη αντιμετώπιση, όμως η ανάγκη για άμεση θεραπεία δεν σημαίνει ότι κάθε περίπτωση αποτελεί επείγουσα κατάσταση λίγων ωρών ή ημερών.

Το χρονικό διάστημα από τη βιοψία έως την έναρξη της θεραπείας εξατομικεύεται ανάλογα με τον τύπο και το στάδιο του καρκίνου. Οι απαραίτητες ημέρες ή εβδομάδες για την ολοκλήρωση της ιστολογικής και βιολογικής αξιολόγησης, της σταδιοποίησης και του θεραπευτικού σχεδιασμού είναι σημαντικές, ώστε η ασθενής να λάβει την κατάλληλη θεραπεία με τη σωστή σειρά.

Αυτή η περίοδος επιτρέπει στον χειρουργό μαστού να εκτιμήσει την κατάσταση και, αν κρίνεται απαραίτητο, να συζητηθεί στο Ογκολογικο συμβούλιο. Εκεί συναποφασίζεται η βέλτιστη σειρά των θεραπειών: αν δηλαδή προηγείται το ογκολογικό χειρουργείο με ταυτόχρονη ογκοπλαστική αποκατάσταση ή αν προέχει η προεγχειρητική (νεοεπικουρική) θεραπεία για συρρίκνωση του όγκου.

Η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Η έγκαιρη διάγνωση μέσω του προληπτικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τις εξατομικευμένες θεραπείες, έχει βελτιώσει σημαντικά την πρόγνωση του καρκίνου του μαστού.

Η κατανόηση της βιολογίας του κάθε όγκου είναι ακριβώς το εργαλείο που επιτρέπει στη γυναίκα και τον γιατρό της να επιλέξουν τη σωστή, στοχευμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Πηγές:

  1. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer.
  2. European Society for Medical Oncology (ESMO). Early Breast Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.
  3. American Cancer Society (ACS). Breast Cancer Early Detection, Diagnosis, and Staging.
  4. Bleicher, R. J., et al. (2016). Time to Surgery and Breast Cancer Survival in the United States. JAMA Oncology, 2(3), 330–339.

 

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