Η διαχείριση της θερμοκρασίας του σώματος κατά τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού αποτελεί σημαντικό παράγοντα υγείας. Η υπερβολική ζέστη δεν προκαλεί μόνο δυσφορία, αλλά μπορεί να συνοδεύεται από σημαντικούς ιατρικούς κινδύνους, όπως αφυδάτωση, διαταραχές της αρτηριακής πίεσης, θερμική εξάντληση ή και θερμοπληξία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι έγκυοι (λόγω αυξημένων μεταβολικών αναγκών) καθώς και οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση, στις οποίες οι ορμονικές μεταβολές μπορεί να προκαλούν έντονες εξάψεις και αυξημένη ευαισθησία στη θερμότητα.

Ακολουθούν πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες για την καλύτερη προσαρμογή στις υψηλές θερμοκρασίες.

Ρούχα και υφάσματα που «αναπνέουν»

Ο τρόπος ένδυσης και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το δέρμα επηρεάζουν σημαντικά τη θερμοκρασία του σώματος:

Ανάλαφρα ρούχα: Προτιμήστε φαρδιά ρούχα από φυσικά υλικά, όπως βαμβάκι και λινό, τα οποία επιτρέπουν καλύτερη απομάκρυνση της θερμότητας και απορρόφηση του ιδρώτα. Τα ανοιχτά χρώματα συμβάλλουν στην αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ είναι καλό να αποφεύγετε τα συνθετικά υφάσματα.

Κατάλληλα σεντόνια: Τα βαμβακερά ή λινά σεντόνια διευκολύνουν τον αερισμό και μειώνουν την κατακράτηση θερμότητας και υγρασίας κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Έξυπνη χρήση ψύξης: Μια πρακτική που μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση είναι η τοποθέτηση μαξιλαροθηκών ή σεντονιών στο ψυγείο -μέσα σε σακούλα- για λίγα λεπτά πριν από τον ύπνο, ώστε να επιτευχθεί αίσθηση δροσιάς όταν ξαπλώσετε.

Άμεσες πρακτικές λύσεις δροσιάς

Σε περιπτώσεις έντονης ζέστης, μπορούν να εφαρμοστούν απλές τεχνικές για ταχεία μείωση της θερμικής επιβάρυνσης:

Χλιαρό ή δροσερό ντους: Βοηθά στη γρήγορη πτώση της θερμοκρασίας του σώματος και προσφέρει άμεση αίσθηση ανακούφισης.

Τοπική ψύξη σε σημεία σφυγμού: Η εφαρμογή δροσερής, βρεγμένης πετσέτας ή παγοκύστης (πάντα τυλιγμένης σε ύφασμα) σε σημεία όπως οι καρποί, ο αυχένας, η εσωτερική επιφάνεια των αγκώνων και το πίσω μέρος των γονάτων, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση της αίσθησης θερμότητας.

Ψυχρή θερμοφόρα: Μια θερμοφόρα με παγωμένο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τυλιγμένη σε πετσέτα, για τοπική ψύξη κατά την κατάκλιση.

Τι πρέπει να προσέχετε στη διατροφή σας

Ορισμένες διατροφικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν την αίσθηση θερμοκρασίας του σώματος:

Καφεΐνη: Η μέτρια κατανάλωση καφεΐνης γενικά είναι ασφαλής, ωστόσο σε υψηλές ποσότητες μπορεί να συμβάλει σε αφυδάτωση και να εντείνει την αίσθηση θερμικής δυσφορίας σε ευαίσθητα άτομα.

Αλκοόλ: Παρότι ένα κρύο ποτό δημιουργεί προσωρινή αίσθηση «δροσιάς», προκαλεί αγγειοδιαστολή και μπορεί να επιδεινώσει το αίσθημα ζέστης. Σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση, ενδέχεται να πυροδοτήσει πιο έντονες εξάψεις.

Ενυδάτωση και αντηλιακή προστασία

Επαρκής ενυδάτωση: Η συστηματική πρόσληψη νερού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία της εφίδρωσης και της ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος, ιδιαίτερα πριν από έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή σωματική δραστηριότητα.

Αντηλιακή προστασία: Το καμένο από τον ήλιο δέρμα χάνει την ικανότητά του να αποβάλλει τη ζέστη και αφυδατώνει το σώμα. Η χρήση αντηλιακού υψηλού δείκτη προστασίας, καπέλου και γυαλιών ηλίου είναι απαραίτητη.

Συμπέρασμα

Η σωστή πρόληψη απέναντι στη ζέστη ξεκινά από απλές καθημερινές συνήθειες και αφορά όλους, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Ωστόσο, οι έγκυοι και οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση αποτελούν ομάδες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των φυσιολογικών μεταβολών που επηρεάζουν τον εσωτερικό τους «θερμοστάτη».