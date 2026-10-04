Η επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας το φθινόπωρο αποτελεί συχνά περίοδο ανασύνταξης και σχεδιασμού για πολλά ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί.

Συχνά κυριαρχεί η άποψη ότι η χαλάρωση των καλοκαιρινών διακοπών αρκεί για να φέρει μια εγκυμοσύνη. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, είναι απόλυτα φυσιολογικό να γεννώνται ερωτήματα σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Στην αναπαραγωγική ιατρική, η δυσκολία επίτευξης μιας κύησης μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες, γυναικείους, ανδρικούς ή και συνδυαστικούς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εντοπίζεται σαφής αιτία. Για τον λόγο αυτό, η επιστημονική διερεύνηση έχει νόημα να ξεκινά έγκαιρα, προστατεύοντας τον πολύτιμο αναπαραγωγικό «περιθώριο» του ζευγαριού.

Πότε είναι η σωστή στιγμή για έλεγχο;

Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, η ιατρική αξιολόγηση ενδείκνυται εάν δεν έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη:

Μετά από 12 μήνες συστηματικών επαφών χωρίς προφύλαξη, όταν η γυναίκα είναι κάτω των 35 ετών.

Μετά από 6 μήνες προσπαθειών, όταν η γυναίκα είναι 35 ετών και άνω.

Χωρίς αναμονή, όταν η γυναίκα είναι άνω των 40 ετών ή, ανεξάρτητα από τη διάρκεια των προσπαθειών, εφόσον υπάρχει ιστορικό όπως:

-Ακανόνιστος κύκλος ή απουσία ωορρηξίας

-Ενδομητρίωση ή χρόνιος πυελικός πόνος

-Προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις στη μήτρα ή στις ωοθήκες

-Γνωστός ανδρικός παράγοντας (π.χ. παθολογία σπέρματος, ιστορικό κιρσοκήλης)

Ο βασικός αρχικός έλεγχος

Η πρώτη συμβουλευτική εκτίμηση δεν συνεπάγεται απαραίτητα εξειδικευμένες θεραπείες ή άμεση προσφυγή σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Στόχος είναι η λεπτομερής λήψη ιστορικού και η ορθολογική διαγνωστική προσέγγιση και των δύο συντρόφων.

Για τη γυναίκα:

Εξειδικευμένο διακολπικό υπερηχογράφημα: Για τον έλεγχο της μήτρας και των ωοθηκών, καθώς και όπου ενδείκνυται, για την καταμέτρηση των πρώιμων ωοθυλακίων (AFC).

Ορμονικός έλεγχος και αξιολόγηση του ωοθηκικού αποθέματος: Αιματολογικές εξετάσεις, όπως η μέτρηση της αντιμυλλέριου ορμόνης (AMH), καθώς και εξετάσεις που επιλέγονται ανάλογα με το ιστορικό και τον κύκλο, όπως ο έλεγχος της ωορρηξίας και του θυρεοειδούς. Η αξιολόγηση του ωοθηκικού αποθέματος λειτουργεί συμπληρωματικά και ερμηνεύεται πάντα σε συνδυασμό με την ηλικία και το συνολικό κλινικό ιστορικό.

Έλεγχος διαβατότητας των σαλπίγγων: Εφόσον κριθεί σκόπιμο από το ιστορικό, η εξέταση αυτή αξιολογεί αν οι σάλπιγγες είναι διαβατές και αν η ανατομική οδός συνάντησης ωαρίου και σπερματοζωαρίου παραμένει ανοιχτή.

Για τον άνδρα:

Ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα): Βασική και απαραίτητη εξέταση, καθώς ο ανδρικός παράγοντας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη δυσκολία σύλληψης και γι’ αυτό ο έλεγχος του άνδρα πρέπει να γίνεται παράλληλα με τον έλεγχο της γυναίκας.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Η απόφαση για έναν βασικό έλεγχο δίνει στο ζευγάρι ξεκάθαρες απαντήσεις χωρίς περιττή καθυστέρηση. Μια επίσκεψη σε ειδικό αναπαραγωγής δεν σημαίνει ότι το ζευγάρι οδηγείται σε θεραπεία. Σημαίνει ότι αποκτά έγκαιρα μια σαφή εικόνα της αναπαραγωγικής του υγείας και γνωρίζει ποια είναι τα επόμενα βήματα.

Η ηλικία της γυναίκας παραμένει ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη γονιμότητα, ενώ η αξιολόγηση του ωοθηκικού αποθέματος μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης.

Σε πολλές περιπτώσεις, η ρύθμιση μιας ορμονικής διαταραχής ή η αντιμετώπιση ενός ανατομικού ευρήματος μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη εγκυμοσύνης χωρίς να χρειαστούν πιο σύνθετες θεραπείες.

Ακόμη όμως και αν χρειαστεί ιατρική υποστήριξη, η σωστή διάγνωση ανοίγει τον πιο ασφαλή δρόμο. Ο ρόλος του γιατρού είναι να σταθεί δίπλα στο ζευγάρι ως σύμμαχος και καθοδηγητής, ώστε κάθε βήμα προς την απόκτηση ενός παιδιού να γίνεται με σιγουριά, ψυχραιμία και τη δύναμη της επιστήμης.