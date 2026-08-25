Ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού δεν βασίζεται πλέον μόνο στην ηλικία. Η σύγχρονη προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τον συνολικό κίνδυνο κάθε γυναίκας, ώστε η παρακολούθηση να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η πυκνότητα των μαστών (η αναλογία αδενικού και λιπώδους ιστού), το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, προηγούμενες βιοψίες με ευρήματα αυξημένου κινδύνου και σε επιλεγμένες περιπτώσεις, κληρονομικοί γενετικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το κατάλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης.

Πυκνοί μαστοί: τι σημαίνει στην πράξη;

Οι πυκνοί μαστοί, δηλαδή οι κατηγορίες C και D της ταξινόμησης του Αμερικανικού Κολλεγίου Ακτινολογίας (ACR), περιέχουν μεγαλύτερη αναλογία ινοαδενικού ιστού σε σχέση με τον λιπώδη. Η αυξημένη πυκνότητα έχει διπλή σημασία:

αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα αυξημένου κινδύνου για καρκίνο του μαστού

μπορεί να μειώσει την ευαισθησία της μαστογραφίας, καθώς ο πυκνός ιστός και ορισμένες κακοήθεις βλάβες εμφανίζονται ως λευκές περιοχές και μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα με πυκνούς μαστούς χρειάζεται αυτόματα πρόσθετες εξετάσεις.

Η μαστογραφία αποτελεί τη βασική εξέταση του προληπτικού ελέγχου, με την ηλικία έναρξης και τη συχνότητα να προσαρμόζονται ανάλογα με την κάθε γυναίκα.

Το υπερηχογράφημα μπορεί να χρησιμοποιείται παράλληλα, ιδιαίτερα σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς.

Η ψηφιακή τομοσύνθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική της απλής μαστογραφίας, ενώ η μαγνητική τομογραφία έχει πιο συγκεκριμένες ενδείξεις, ανάλογα κυρίως με το επίπεδο κινδύνου.

Σε γυναίκες με εξαιρετικά πυκνούς μαστούς, η μαγνητική τομογραφία μπορεί, σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, να προσφέρει σημαντικό πρόσθετο όφελος.

Πότε το οικογενειακό ιστορικό αλλάζει το πλάνο;

Ιδιαίτερη σημασία έχουν:

καρκίνος του μαστού σε στενό συγγενή, ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία

πολλαπλά περιστατικά καρκίνου στην ίδια οικογένεια

καρκίνος και στους δύο μαστούς σε γυναίκα συγγενή

καρκίνος του μαστού σε άνδρα συγγενή

καρκίνος των ωοθηκών ή του παγκρέατος στην οικογένεια

επιθετικός ή μεταστατικός καρκίνος του προστάτη

γνωστή παθογόνος γενετική παραλλαγή, όπως στα BRCA1, BRCA2 ή PALB2.

Σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο, ο γιατρός μπορεί να εκτιμήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού στη διάρκεια της ζωής τους.

Όταν ο κίνδυνος είναι περίπου 20%-25% ή μεγαλύτερος, μπορεί να συστηθεί εντατικότερη παρακολούθηση, που σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνει ετήσια μαγνητική τομογραφία επιπλέον της μαστογραφίας.

Τι σημαίνει αυτό για κάθε γυναίκα;

Η σύγχρονη πρόληψη δεν σημαίνει «περισσότερες εξετάσεις για όλες». Σημαίνει την κατάλληλη εξέταση, στον κατάλληλο χρόνο, για κάθε γυναίκα.

Ο τακτικός μαστογραφικός έλεγχος παραμένει βασικό μέρος της πρόληψης. Αν υπάρχει πυκνότητα των μαστών ή επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό, αξίζει να συζητηθεί με τον γιατρό η συνολική εκτίμηση κινδύνου και το κατάλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης.

Η κλινική εξέταση των μαστών από γιατρό, με ψηλάφηση και κλινική αξιολόγηση, εντάσσεται στην παρακολούθηση, ανάλογα με την ηλικία και το ατομικό προφίλ κινδύνου.

Σημαντικό: Ο προληπτικός έλεγχος αφορά γυναίκες χωρίς συμπτώματα. Νέο ψηλαφητό μόρφωμα, αιματηρή έκκριση από τη θηλή, εισολκή της θηλής ή νέα και επίμονη αλλαγή στο δέρμα ή στον μαστό χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η τελευταία μαστογραφία.