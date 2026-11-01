Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος του τραχήλου της μήτρας συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη του καρκίνου, καθώς μπορεί να εντοπίσει προκαρκινικές αλλοιώσεις πριν εξελιχθούν σε σοβαρότερες βλάβες.

Το Τεστ Παπανικολάου (Τεστ Παπ) και το HPV DNA test αποτελούν δύο διαφορετικές μεθόδους ελέγχου. Το Τεστ Παπ εξετάζει τα κύτταρα του τραχήλου, ενώ το HPV DNA test ανιχνεύει τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων(HPV) που ευθύνεται για τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου.

Τι εξετάζει κάθε μέθοδος;

Τεστ Παπ: Ελέγχει τα κύτταρα του τραχήλου για αλλοιώσεις που μπορεί να υποδηλώνουν προκαρκινικές βλάβες.

HPV DNA test: Ανιχνεύει το γενετικό υλικό ογκογόνων τύπων του HPV, όπως οι τύποι 16 και 18, που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Το HPV DNA test έχει υψηλότερη ευαισθησία για την ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων και χρησιμοποιείται ως εξέταση πρώτης γραμμής σε συγκεκριμένες ηλικίες. Οι δύο μέθοδοι μπορούν, όταν ενδείκνυται, να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά.

Πώς γίνεται η λήψη;

Η λήψη γίνεται στο γυναικολογικό ιατρείο και συνήθως προκαλεί ήπια, παροδική ενόχληση. Ο γυναικολόγος τοποθετεί κολποδιαστολέα και με ειδικό βουρτσάκι, συλλέγει κύτταρα από τον τράχηλο και τον ενδοτραχηλικό σωλήνα. Ανάλογα με τη μέθοδο και το εργαστήριο, το ίδιο δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις δύο εξετάσεις.

Πότε πρέπει να γίνονται οι εξετάσεις;

Σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», που αφορά γυναίκες ηλικίας 21–65 ετών με ΑΜΚΑ:

21–29 ετών: Τεστ Παπ κάθε 3 έτη.

30–65 ετών: HPV DNA test κάθε 5 έτη.

Μετά τα 65: Η συνέχιση ή η διακοπή του ελέγχου εξατομικεύεται βάσει προηγούμενων αποτελεσμάτων, ιστορικού και παραγόντων κινδύνου.

Γυναίκες με παθολογικά ευρήματα ή ιστορικό σοβαρών προκαρκινικών αλλοιώσεων μπορεί να χρειάζονται διαφορετικό πρόγραμμα παρακολούθησης.

Τι σημαίνει θετικό αποτέλεσμα;

Θετικό HPV DNA test: Δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα έχει καρκίνο, αλλά ότι ανιχνεύθηκε ογκογόνος τύπος του HPV. Η περαιτέρω διερεύνηση εξαρτάται από τον γονότυπο, τα ευρήματα της κυτταρολογικής εξέτασης και το ατομικό ιστορικό.

Παθολογικό Τεστ Παπ: Υποδηλώνει κυτταρικές αλλοιώσεις. Ανάλογα με το εύρημα, μπορεί να χρειαστεί επανέλεγχος, έλεγχος για τον HPV, κολποσκόπηση ή βιοψία.

Η πρόληψη κάνει τη διαφορά

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προληφθεί με τον τακτικό έλεγχο και τον εμβολιασμό κατά του HPV. Η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση προκαρκινικών αλλοιώσεων μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.