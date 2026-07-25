Το καλοκαίρι φέρνει αλλαγές στην καθημερινότητά μας: περισσότερα μπάνια, υψηλές θερμοκρασίες, ταξίδια και συχνά πολλές ώρες με το μαγιό. Δεν είναι τυχαίο ότι το καλοκαίρι αυξάνονται τα περιστατικά γυναικολογικών ενοχλήσεων, όπως οι μυκητιάσεις, οι κολπίτιδες και οι ουρολοιμώξεις.

Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές δεν οφείλονται στη θάλασσα ή στην πισίνα, αλλά σε συνήθειες που διαταράσσουν τη φυσιολογική ισορροπία του κολπικού μικροβιώματος και ευνοούν την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών.

Μη φοράτε για πολλή ώρα βρεγμένο μαγιό

Η υγρασία και η θερμότητα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αλλάζετε το βρεγμένο μαγιό αμέσως μετά το μπάνιο και να φοράτε στεγνό μαγιό ή ρούχα, ιδιαίτερα όταν παραμένετε στην παραλία ή στην πισίνα για αρκετές ώρες.

Η υπερβολική καθαριότητα δεν προστατεύει

Η καθημερινή υγιεινή είναι απαραίτητη, όμως η υπερβολική χρήση αντισηπτικών, αρωματικών προϊόντων ή κολπικών πλύσεων μπορεί να αλλοιώσει το φυσιολογικό κολπικό μικροβίωμα, το οποίο αποτελεί σημαντικό μηχανισμό προστασίας απέναντι στις λοιμώξεις. Ο καθαρισμός της ευαίσθητης περιοχής με ήπια προϊόντα και χωρίς υπερβολές είναι συνήθως αρκετός.

Επιλέξτε ρούχα που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει

Τα στενά ρούχα και τα συνθετικά εσώρουχα που δεν επιτρέπουν τον καλό αερισμό της περιοχής συμβάλλουν στη διατήρηση της υγρασίας. Αντίθετα, τα βαμβακερά εσώρουχα και τα άνετα ρούχα συμβάλλουν στον καλύτερο αερισμό της περιοχής και μειώνουν τον κίνδυνο ερεθισμών.

Μην αμελείτε την ενυδάτωση

Τους καλοκαιρινούς μήνες οι ανάγκες του οργανισμού σε υγρά αυξάνονται. Η επαρκής πρόσληψη νερού συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος και αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που βοηθά στη μείωση του κινδύνου ουρολοιμώξεων, ιδιαίτερα στις γυναίκες με προδιάθεση.

Μην αγνοείτε τα πρώτα συμπτώματα

Κνησμός, αίσθημα καύσου, ασυνήθιστες κολπικές εκκρίσεις, δυσάρεστη οσμή ή πόνος κατά την ούρηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυτοδιάγνωση ή εμπειρική χρήση φαρμάκων. Τα ίδια συμπτώματα μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικές παθήσεις, οι οποίες απαιτούν διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η έγκαιρη γυναικολογική εκτίμηση είναι καθοριστική για τη σωστή διάγνωση.

Θάλασσα ή πισίνα; Και τα δύο, με τις σωστές προφυλάξεις

Η θάλασσα και η πισίνα κρύβουν διαφορετικούς κινδύνους. Το χλώριο της πισίνας μπορεί να ερεθίσει την ευαίσθητη περιοχή και να διαταράξει το ph του κόλπου, ενώ η άμμος στην παραλία μεταφέρει εύκολα βακτήρια. Με ένα καλό ξέπλυμα με καθαρό νερό αμέσως μετά το μπάνιο, αλλαγή μαγιό και λίγη προσοχή στις καθημερινές συνήθειες, οι περισσότερες γυναικολογικές ενοχλήσεις μπορούν να προληφθούν.