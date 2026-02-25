Με τον ερχομό του μωρού σας, οι προτεραιότητες αλλάζουν και η καθημερινότητα επικεντρώνεται στη φροντίδα του. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να θέλετε να καθυστερήσετε μια επόμενη εγκυμοσύνη μέχρι το σώμα σας να αναρρώσει πλήρως.

Η επιλογή της κατάλληλης αντισύλληψης κατά τη διάρκεια του θηλασμού είναι ένα θέμα που καλό είναι να συζητήσετε έγκαιρα με τον γυναικολόγο σας, ώστε να βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει.

Συνήθως, συνιστούμε να περιμένετε μέχρι την ολοκλήρωση της λοχείας, δηλαδή περίπου 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό, πριν ξεκινήσετε κάποια μέθοδο αντισύλληψης. Μέχρι τότε, καλό είναι να αποφεύγονται οι σεξουαλικές επαφές, ώστε να δοθεί χρόνος στο σώμα να επανέλθει.

Μπορεί να φθάσουν οι ορμόνες στο μωρό;

Μια από τις πιο συχνές ανησυχίες των μητέρων είναι αν οι ορμόνες των αντισυλληπτικών περνούν μέσω του μητρικού γάλακτος στο μωρό ή αν επηρεάζουν την ποσότητα της παραγωγής.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται κατά τον θηλασμό περιέχουν πολύ χαμηλές δόσεις ορμονών και θεωρούνται ασφαλή για το βρέφος, χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα του γάλακτος.

Ορμονικές επιλογές

Στην αντισύλληψη κατά τη γαλουχία δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία οιστρογόνων, καθώς αυτά μπορεί να μειώσουν την παραγωγή γάλακτος.

«Mini-Pill»: Πρόκειται για αντισυλληπτικά χάπια που περιέχουν μόνο προγεσταγόνο (χωρίς οιστρογόνα). Είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή, καθώς δεν επηρεάζει καθόλου την ποσότητα του γάλακτος.

Συνδυασμένα αντισυλληπτικά χάπια: Περιέχουν οιστρογόνα και προγεσταγόνα. Επειδή τα οιστρογόνα μπορεί να περιορίσουν την παραγωγή γάλακτος, αν αποφασίσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, περιμένουμε τουλάχιστον 6 εβδομάδες μέχρι να σιγουρευτούμε ότι η παραγωγή γάλακτος έχει σταθεροποιηθεί.Επίσης δεν προτιμώνται γιατί αυξάνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης.

Αυτοκόλλητο και Κολπικός Δακτύλιος: Λόγω των οιστρογόνων που περιέχουν, ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί με τα συνδυασμένα χάπια.

Μέθοδοι μακράς διάρκειας

Αν θέλετε μια λύση που να μην απαιτεί καθημερινή υπενθύμιση, υπάρχουν επιλογές που διαρκούν χρόνια και είναι απόλυτα ασφαλείς:

Ενδομήτριο Σπείραμα (Σπιράλ): Είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές. Η τοποθέτηση γίνεται στο ιατρείο μετά τη λοχεία.

Υπάρχουν δύο είδη:

Χάλκινο σπιράλ: Δεν περιέχει καθόλου ορμόνες, οπότε δεν υπάρχει καμία επίδραση στο γάλα.

Σπιράλ προγεστερόνης: Απελευθερώνει μια πολύ μικρή δόση ορμόνης τοπικά στη μήτρα. Είναι απόλυτα ασφαλές και δεν επηρεάζει την παραγωγή του γάλακτος.

Υποδόριο εμφύτευμα: Μια μικρή, εύκαμπτη ράβδος που τοποθετείται κάτω από το δέρμα στο μπράτσο. Περιέχει μόνο προγεσταγόνο, διαρκεί 3 χρόνια και είναι ιδανικό για την περίοδο του θηλασμού.

Ενέσιμη αντισύλληψη: Γίνεται μία ένεση κάθε τρεις μήνες. Περιέχει μόνο προγεσταγόνο και είναι μια αξιόπιστη λύση που δεν επηρεάζει το μωρό.

Μη ορμονικές μέθοδοι

Αν προτιμάτε να μην πάρετε καθόλου ορμόνες, οι επιλογές είναι οι εξής:

Προφυλακτικό: Η πιο απλή και άμεση λύση. Μπορεί να συνδυαστεί και με τοπικά σπερματοκτόνα (όπως κολπικά υπόθετα ή κρέμες) για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

Διάφραγμα (CervicalCap): Είναι ένα εύκαμπτο δακτυλίδι από σιλικόνη με μια μεμβράνη, που μοιάζει με «καπελάκι» και τοποθετείται στον κόλπο πριν την επαφή. Αν χρησιμοποιούσατε διάφραγμα πριν την εγκυμοσύνη, θα πρέπει να κάνουμε μια νέα δοκιμή στο ιατρείο μετά τη λοχεία, καθώς το σώμα και ο τράχηλος αλλάζουν μετά τον τοκετό και μπορεί να χρειαστείτε άλλο μέγεθος.

Συμπέρασμα

Πολλές γυναίκες θεωρούν ότι όσο θηλάζουν και δεν έχουν περίοδο, δεν μπορούν να μείνουν έγκυοι.Αυτό δεν ισχύει πάντα και ο θηλασμός δεν πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη μέθοδος αντισύλληψης.Μπορείτε να βρείτε τον τρόπο αντισύλληψης που σας ταιριάζει ώστε να νιώθετε ασφαλείς και να χαρείτε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο με το μωρό σας χωρίς περιττές αγωνίες.Συζητήστε με τον γυναικολόγο σας για να βρείτε την ιδανική λύση για εσάς.