Η ετήσια προληπτική εξέταση των μαστών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για την έγκαιρη διάγνωση και την προστασία της υγείας κάθε γυναίκας.

Εδώ και πολλά χρόνια, η ψηφιακή μαστογραφία και το υπερηχογράφημα αποτελούν βασικά εργαλεία στην απεικόνιση και τον έλεγχο του μαστού, με τη χρήση τους να εξατομικεύεται ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό κάθε γυναίκας.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρει πλέον μια ακόμη πιο προηγμένη απεικονιστική μέθοδο: την τομοσύνθεση ή τρισδιάστατη (3D) μαστογραφία.

Πρόκειται για μια εξέταση που μας δίνει πιο λεπτομερή απεικόνιση του μαστού και συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση βλαβών που ενδέχεται να μην είναι εύκολα ορατές στη συμβατική μαστογραφία.

Τι είναι η τομοσύνθεση;

Στην κλασική ψηφιακή μαστογραφία λαμβάνονται δύο δισδιάστατες εικόνες από κάθε μαστό.

Στην τομοσύνθεση, η ακτινολογική λυχνία κινείται σε μικρό τόξο πάνω από τον μαστό και πραγματοποιεί πολλαπλές λήψεις από διαφορετικές γωνίες. Στη συνέχεια, ειδικό λογισμικό δημιουργεί μια τρισδιάστατη απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ακτινολόγος μπορεί να εξετάσει τον μαστό σε διαδοχικές λεπτές τομές, διευκολύνοντας τον εντοπισμό μικρών αλλοιώσεων και τη διάκριση ύποπτων βλαβών από τον φυσιολογικό ιστό.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της 3D μαστογραφίας;

Ανίχνευση περισσότερων καρκίνων του μαστού: Η μέθοδος βοηθά στον εντοπισμό περισσότερων καρκίνων του μαστού, ιδιαίτερα σε πρώιμα στάδια.

Πιο καθαρή εικόνα του μαστού: Στη συμβατική μαστογραφία, διαφορετικά τμήματα του μαστού προβάλλονται το ένα πάνω στο άλλο στην ίδια εικόνα, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την αναγνώριση μιας μικρής βλάβης.Η τομοσύνθεση επιτρέπει την εξέταση του μαστού σε λεπτές τομές, προσφέροντας πιο καθαρή και λεπτομερή εικόνα.

Λιγότερες άσκοπες επαναληπτικές εξετάσεις: Η καλύτερη απεικόνιση μειώνει την πιθανότητα να χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις για ευρήματα που τελικά αποδεικνύονται καλοήθη.

Χαμηλή δόση ακτινοβολίας: Παρά τις πολλαπλές λήψεις, η δόση ακτινοβολίας παραμένει χαμηλή.

Πότε πρέπει να γίνεται ο προληπτικός έλεγχος;

Γυναίκες χωρίς ιδιαίτερους επιβαρυντικούς παράγοντες: Συνιστάται ετήσιος μαστογραφικός έλεγχος από την ηλικία των 40 ετών.

Γυναίκες με αυξημένο κληρονομικό κίνδυνο: Σε περιπτώσεις επιβαρυμένου οικογενειακού ιστορικού ή παρουσίας παθογόνων μεταλλάξεων, όπως οι BRCA1 και BRCA2, το πρόγραμμα παρακολούθησης εξατομικεύεται και συχνά ξεκινά σε νεότερη ηλικία.

Τομοσύνθεση και πυκνοί μαστοί

Στις γυναίκες με πυκνούς μαστούς, ο αυξημένος αδενικός ιστός μπορεί να δυσκολεύει τον εντοπισμό μικρών βλαβών στη μαστογραφία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τομοσύνθεση προσφέρει πιο λεπτομερή απεικόνιση και συμβάλλει στην καλύτερη αξιολόγηση των ευρημάτων. Συχνά, ο έλεγχος συμπληρώνεται με υπερηχογράφημα και όταν χρειάζεται, με μαγνητική τομογραφία μαστών.

Συμπέρασμα

Η τομοσύνθεση αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην απεικόνιση του μαστού, προσφέροντας πιο λεπτομερή εικόνα και μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξατομίκευση του προληπτικού ελέγχου, με βάση το ιστορικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε γυναίκας, συμβάλλει καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση.