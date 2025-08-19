Το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι μια φάση με αυξημένες ανάγκες για ξεκούραση και ποιοτικό ύπνο. Όμως το καλοκαίρι, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη ζέστη που διαρκεί ακόμη και μέσα στη νύχτα, πολλές έγκυοι δυσκολεύονται να κοιμηθούν ή ξυπνούν συχνά. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τα επίπεδα ενέργειας, αλλά και την καθημερινή λειτουργικότητα της εγκυμονούσας.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, η κοιλιά έχει μεγαλώσει αρκετά, η κούραση είναι πιο έντονη και η αναζήτηση άνετης θέσης για ύπνο γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Επιπλέον, η θερμοκρασία του σώματος της εγκύου τείνει να είναι πιο αυξημένη λόγω των φυσιολογικών αλλαγών, όπως η μεγαλύτερη κυκλοφορία αίματος και ο ταχύτερος μεταβολισμός. Όταν αυτό συνδυάζεται με τη ζέστη του καλοκαιριού, τα προβλήματα ύπνου αυξάνονται.

Για να κοιμηθείτε καλύτερα, προτιμήστε να ξαπλώνετε στο πλάι, ιδίως στην αριστερή πλευρά, που ευνοεί τη ροή αίματος προς τη μήτρα και το μωρό. Μαξιλάρια ανάμεσα στα γόνατα και κάτω από την κοιλιά μπορούν να σας προσφέρουν επιπλέον στήριξη και ανακούφιση.

Είναι σημαντικό το υπνοδωμάτιο να είναι καλά αεριζόμενο και όσο το δυνατόν πιο δροσερό. Η χρήση ανεμιστήρα ή κλιματιστικού μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, αρκεί να ρυθμίζεται σωστά ώστε να μη φυσά απευθείας πάνω σας. Φορέστε ελαφρύ νυχτικό ή λεπτές πιτζάμες από βαμβακερό ύφασμα, που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει και δεν παγιδεύουν τη θερμότητα.

Ένα δροσερό ντους πριν τον ύπνο βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος και δημιουργεί αίσθηση φρεσκάδας. Περιορίστε την κατανάλωση υγρών τις τελευταίες ώρες πριν τον ύπνο, για να αποφύγετε τις συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, αποφύγετε την καφεΐνη και τα βαριά ή πικάντικα φαγητά αργά το βράδυ.

Ένα ακόμη στοιχείο που επηρεάζει τον ύπνο είναι η ψυχική κατάσταση της εγκύου. Άγχος, σκέψεις για τον τοκετό ή την προετοιμασία του σπιτιού για το μωρό που θα έρθει μπορούν να προκαλέσουν ανησυχία πριν τον ύπνο. Η χρήση τεχνικών χαλάρωσης, όπως ελεγχόμενη βαθιά αναπνοή, διαλογισμός ή ακρόαση χαλαρωτικής μουσικής, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της έντασης.

Εάν εργάζεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, φροντίστε να ξεκουράζεστε σε δροσερό περιβάλλον και αν είναι δυνατόν, να ενσωματώνετε κάποιες φορές έναν «σύντομο υπνάκο» (power nap) στη ρουτίνα σας. Μπορούν να προσφέρουν τόνωση και να αντισταθμίσουν τη νυχτερινή αϋπνία.

Τέλος, προσπαθήστε να κρατήσετε μια σταθερή ρουτίνα πριν τον ύπνο, αποφεύγοντας έντονα ερεθίσματα όπως φως από οθόνες ή έντονη δραστηριότητα. Ένα ήρεμο περιβάλλον βοηθά το σώμα να χαλαρώσει και να ετοιμαστεί για έναν πιο ποιοτικό, συνεχόμενο ύπνο.

Με λίγη φροντίδα, ο ύπνος μπορεί να γίνει πιο άνετος ακόμη και τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες του τρίτου τριμήνου, βοηθώντας την έγκυο να νιώθει καλύτερα.