Θέλεις να αυξήσεις τον μεταβολισμό σου και να δεις γρήγορα αποτελέσματα στη φυσική σου κατάσταση; Τότε, ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω τις αργές καρδιαναπνευστικές προπονήσεις και να δοκιμάσεις κάτι πιο έντονο. Οι προπονήσεις υψηλής έντασης (HIT) έχουν κατακτήσει τον κόσμο της γυμναστικής για έναν λόγο: είναι αποτελεσματικές, και χαρίζουν πολλά οφέλη που ξεπερνούν την απλή φυσική κατάσταση. Αν θέλεις να “ανεβάσεις” την προπόνησή σου, διάβασε παρακάτω πώς μπορείς να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση, να ενισχύσεις τον μεταβολισμό σου και να αυξήσεις την ευεξία σου, χρησιμοποιώντας προπονήσεις υψηλής έντασης.

5 λόγοι για να αντικαταστήσεις το αργό αερόβιο με προπονήσεις υψηλής έντασης:

1. Βελτίωσε τη φυσική σου κατάσταση σε λιγότερο χρόνο

Η καθημερινή άσκηση είναι σημαντική για την υγεία σου, ανεξαρτήτως έντασης. Ωστόσο, οι υψηλής έντασης προπονήσεις (HIT) προσφέρουν μια εξαιρετικά αποδοτική εναλλακτική σε σχέση με την παραδοσιακή, αργή καρδιοαναπνευστική άσκηση. Σύμφωνα με τον καθηγητή Matthew Cooke από το Πανεπιστήμιο La Trobe, οι προπονήσεις HIT είναι απίστευτα αποτελεσματικές, καθώς σου επιτρέπουν να πετύχεις γρήγορα αποτελέσματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αν έχεις περιορισμένο χρόνο, αυτό είναι σίγουρα ένα πλεονέκτημα. “Μπορείς να μπεις στο γυμναστήριο, να δουλέψεις σκληρά και να συνεχίσεις τη μέρα σου, αποκομίζοντας τα οφέλη μιας ολοκληρωμένης προπόνησης”, αναφέρει ο Δρ. Danaher.

2. Βελτίωσε την καρδιαγγειακή σου υγεία

Η υψηλής έντασης άσκηση δεν ωφελεί μόνο την ενδυνάμωση των μυών. Είναι και μια από τις καλύτερες μεθόδους για να βελτιώσεις την καρδιαγγειακή σου υγεία. Όπως εξηγεί η Δρ. Danaher, οι έντονες προπονήσεις αυξάνουν τον καρδιακό σου ρυθμό, πράγμα που με την πάροδο του χρόνου βελτιώνει την αντοχή και την αποτελεσματικότητα της καρδιάς σου. Αν συγκρίνεις την υψηλή ένταση με την αργή, σταθερή καρδιοαναπνευστική άσκηση, η πρώτη προάγει περισσότερο την ανάπτυξη των μυών και αυξάνει τη δύναμη και την αντοχή σου.

3. Αύξησε τον μεταβολισμό σου μετά την άσκηση

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά οφέλη των προπονήσεων υψηλής έντασης είναι η αύξηση του μεταβολισμού σου ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης. Αυτό ονομάζεται το “effect afterburn”, και σημαίνει ότι το σώμα σου συνεχίζει να καίει θερμίδες για ώρες μετά την άσκηση. Η Δρ. Danaher σημειώνει ότι η έντονη άσκηση, όχι μόνο καίει περισσότερες θερμίδες σε λιγότερο χρόνο, αλλά μπορεί επίσης να ενισχύσει τον μεταβολισμό σου και να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την υγεία σου.

4. Κάνε καλό και στην ψυχική σου υγεία

Δεν είναι μυστικό ότι η άσκηση γενικά ενισχύει την ψυχική υγεία, αλλά έρευνες δείχνουν ότι οι προπονήσεις υψηλής έντασης έχουν ακόμα πιο θετική επίδραση στην ψυχική υγεία. Αυτού του τύπου οι προπονήσεις βοηθούν στη μείωση του άγχους, της ανησυχίας και της κατάθλιψης, ενώ ενισχύουν την αντοχή στο στρες. Οι έντονες προπονήσεις προκαλούν την απελευθέρωση ενδορφινών, οι οποίες είναι οι “ορμόνες της ευτυχίας” του σώματός μας, κάνοντάς μας να νιώθουμε καλύτερα ψυχικά.

5. Ανακούφιση από την πείνα

Ένα άλλο ενδιαφέρον πλεονέκτημα των προπονήσεων υψηλής έντασης είναι η ιδιότητά τους να μειώνουν την όρεξή σου. Σύμφωνα με έρευνες από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, οι προπονήσεις υψηλής έντασης μειώνουν τα επίπεδα της γκρελίνης, της ορμόνης που προκαλεί την πείνα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς η γκρελίνη μπορεί να ενισχύει την αίσθηση της πείνας, κάτι που μπορεί να κάνει τη διατροφή και τον έλεγχο των θερμίδων πιο δύσκολο. Οι γυναίκες φαίνεται να ανταποκρίνονται πιο έντονα σε αυτήν την επίδραση, καθώς σε κατάσταση ηρεμίας έχουν υψηλότερα επίπεδα γκρελίνης.