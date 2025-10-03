Ο Θόλος του ΚΠΙΣΝ είναι ο νέος χώρος διεξαγωγής του παγκόσμιου διαγωνισμού fitness που θα πραγματοποιηθεί στις 3 & 4 Οκτωβρίου 2025

Το Red Bull Gym Clash ανακοινώνει την αλλαγή χώρου διεξαγωγής του Παγκόσμιου Ημιτελικού και Τελικού, στην Αθήνα. Το fitness event θα λάβει χώρα στον εμβληματικό Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

O πρωτότυπος διαγωνισμός θα φιλοξενήσει στην ελληνική πρωτεύουσα 15 ομάδες από 13 χώρες. Ο μοναδικά σχεδιασμένος χώρος του Θόλου θα αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό για ένα διήμερο γεμάτο ένταση, αδρεναλίνη και αθλητικές εμπειρίες. Και τις δύο ημέρες, οι αθλητές θα αναμετρηθούν σε μια σειρά από δοκιμασίες που θα ελέγξουν τη δύναμη, την τεχνική και την αντοχή τους ως σύνολο. Η στρατηγική θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας!

Το event κορυφώνεται με το Final Clash του Σαββάτου, στον ίδιο χώρο, όπου οι δύο καλύτερες ομάδες θα δώσουν μάχη για τον τίτλο του Καλύτερου Γυμναστηρίου στον Κόσμο!