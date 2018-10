Eπτά τροφές κατά της γήρανσης

Οι τροφές που καταναλώνουμε «καταγράφονται» στην επιδερμίδα. Για να έχουμε μία υγιή και νεανική εμφάνιση, για να μοιάζουμε φρέσκοι και γεμάτοι ζωντάνια, θα πρέπει η διατροφή μας να περιλαμβάνει τροφές που προωθούν αυτήν την κατάσταση και παράλληλα να περιοριστούν άλλες που μπορεί να σαμποτάρουν τον στόχο.



Οι ερευνητές καταλήγουν σε επτά τρόφιμα και κατηγορίες τροφίμων:



1. Αβοκάντο και καλά λίπη



Το αβοκάντο έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες, αν και συχνά στεκόμαστε στην περιεκτικότητά του σε λίπος. Η τροφοδότηση του οργανισμού με καλά λίπη θα επιφέρει περισσότερη υγεία και ταυτόχρονα πιο νεανική εμφάνιση, κυρίως στο πρόσωπο. Αν επιθυμείτε να μειώσετε το ποσοστό λίπους στο σώμα σας, επικεντρωθείτε στη μείωση των κακών λιπών όπως αυτά που προέρχονται από ζωικές πρώτες ύλες.



2. Ενυδάτωση από φρούτα και λαχανικά



Η ενυδάτωση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη διατήρηση της νεανικής επιδερμίδας. Όταν το δέρμα είναι αφυδατωμένο, οι ρυτίδες αρχίζουν να φαίνονται.. Εκτός από το νερό μπορούμε να ενισχύσουμε την ενυδάτωση με φρούτα και λαχανικά, πλούσια σε υγρασία, όπως το καρπούζι, τα εσπεριδοειδή, το αγγούρι κ.ά.



3. Γκουάβα και βιταμίνη C



Το γκουάβα είναι εξαιρετικά ευεργετικό για την επιδερμίδα, αφού είναι πλούσιο σε βιταμίνη C. Σύμφωνα με τον δρα Oz Show, έχει τέσσερις φορές περισσότερη βιταμίνη C από τα εσπεριδοειδή, η οποία λειτουργεί ως φυσικό Botox διατηρώντας τα κύτταρα του δέρματος νεανικά.



4. Όστρακα



Ανάλογα με τον τύπο και την ποικιλία, ένα όστρακο μπορεί να παρέχει 16 έως 182 mg ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος χρησιμεύει για να επιδιορθώσει βλάβες στα κύτταρα του δέρματος, για παράδειγμα έπειτα από πολύωρη έκθεση στον ήλιο.



5. Γλυκοπατάτες



Έχουν βήτα-καροτίνη, η οποία είναι γνωστή για την ισορροπία του pH του δέρματος, βοηθά στην καταπολέμηση της ξηρασίας και προωθεί την ανανέωση των κυττάρων. Τα στοιχεία αυτά επιφέρουν πιο λεία επιδερμίδα. Συνδυάζοντας τα καλά λίπη -όπως ελαιόλαδο ή καρύδας- με βήτα-καροτίνη καθίσταται ακόμη πιο αποτελεσματική.



6. Μούρα και φράουλες



Όλων των ειδών τα μούρα και οι φράουλες είναι μεταξύ των υψηλότερων σε περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών ουσιών. Μούρα -όπως βατόμουρα και φράουλες- έχουν την αντιοξειδωτική ικανότητα να καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες προκαλούν τις ρυτίδες.



7. Λιπαρά οξέα



«Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα είναι υπεύθυνα για την υγεία των κυτταρικών μεμβρανών, οι οποίες δεν δρουν μόνο ως φραγμοί στις επιβλαβείς ουσίες, αλλά και ως αγωγός για τα θρεπτικά συστατικά να εισέλθουν στο κύτταρο, καθώς και να αποβληθούν τα επιζήμια» - Ann Yelmokas McDermott, Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης.



Το Ωμέγα-3 αποτελείται από τρία οξέα EPA, DHA και ALA. Το ALA μπορεί να βρεθεί σε σπόρους λιναριού. Το DHA και το EPA βρίσκονται σε φύκια, σπιρουλίνα, μπλε-πράσινα φύκια. Το Ωμέγα-6 σε δημητριακά ολικής αλέσεως και αβοκάντο.



Μην εφαρμόσετε κάποια δίαιτα προτού συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον διατροφολόγο σας.