Ψωμί και ελιά: ένα ελληνικό σνακ για αποκατάσταση!

Υπάρχουν πολλές διατροφικές προτάσεις για τους δρομείς και όσους αθλούνται τακτικά. Τα αυγά ή το κοτόπουλο είναι μερικές από αυτές. Γνωρίζεις όμως ότι οι ελιές είναι επίσης ιδανικές για τους αθλητές και κυρίως για τους δρομείς; Τα οφέλη τους είναι πολλά και είναι επίσης πολύ εύκολο σνακ on the go. Αν θέλεις να μάθεις γιατί οι δρομείς πρέπει να τρώνε περισσότερες ελιές συνέχισε να διαβάζεις αυτό το άρθρο! Είμαστε βέβαιοι ότι από τώρα και στο εξής θα τις βάλεις στη διατροφή σου.

1 Σε κρατούν χορτάτο για περισσότερη ώρα

Οι ελιές είναι φρούτα. Μόλις δεκαέξι ελιές αποτελούν μια από τις πέντε μερίδες λαχανικών και φρούτων την ημέρα που οφείλεις να καταναλώνεις σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι επίσης μια πλούσια πηγή διαιτητικών ινών, σημαντική για τους δρομείς, επειδή τους κρατάει χορτάτους για περισσότερο χρόνο και βοηθάει στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

2 Προστατεύουν το σώμα σου από το οξειδωτικό στρες

Η άσκηση σε ένα μολυσμένο περιβάλλον προκαλεί το σώμα να παράγει περισσότερες ελεύθερες ρίζες, ενώσεις που προκαλούν φλεγμονή ως αποτέλεσμα του οξειδωτικού στρες. Οι ελιές είναι γεμάτες βιταμίνη Ε, ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα από αυτές τις επικίνδυνες ελεύθερες ρίζες, μειώνοντας το οξειδωτικό στρες. Η βιταμίνη Ε είναι φυσικό αντιοξειδωτικό, μια ουσία ιδιαίτερα κατάλληλη για τους δρομείς, καθώς βοηθά στη μείωση της βλάβης που μπορούν να δημιουργήσουν οι ελεύθερες ρίζες κατά τη διάρκεια έντονων σωματικών δραστηριοτήτων στις οποίες καταναλώνεται πολύ οξυγόνο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο coremag.gr!