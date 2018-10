Κολλαγόνο: Οι τροφές που σας βοηθούν να το ενισχύσετε με φυσικό τρόπο

Για να εξασφαλίσετε λοιπόν επάρκεια κολλαγόνου στον οργανισμό σας, πρέπει οπωσδήποτε να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες.





Αρακάς: Είναι ένα λαχανικό ιδιαίτερα πλούσιο σε πρωτεΐνες, αφού παρέχει σχεδόν 8 γραμμάρια του μακροθρεπτικού συστατικού ανά φλιτζάνι.



Κινόα: Πρόκειται για μια υπερτροφή που παρέχει ποιοτικές φυτικές πρωτεΐνες και μάλιστα σε σημαντική ποσότητα που ξεπερνά τα 8 γραμμάρια ανά φλιτζάνι. Παράλληλα παρέχει ψευδάργυρο, ένα μέταλλο που διευκολύνει τη μετατροπή τής πρωτεΐνης σε κολλαγόνο.



Κόκκινη πιπεριά (γλυκιά): Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτική βιταμίνη C, η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή του κολλαγόνου στον οργανισμό.



Καρότο: Η βιταμίνη Α του λαχανικού εξασφαλίζει ότι το κολλαγόνο που θα παραχθεί θα είναι άρτιο δομικά ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την ανάπλαση του δέρματος και την ανάπτυξη των μαλλιών και των νυχιών.



Στρείδια: Εκτός από ψευδάργυρο παρέχουν και χαλκό, ένα ακόμη μέταλλο χρήσιμο για την παραγωγή τού κολλαγόνου.



Φυλλώδη λαχανικά: Το σπανάκι και τα διάφορα είδη λαχανίδας παρέχουν ταυτόχρονα βιταμίνη Α, βιταμίνη C και ψευδάργυρο, τρία συστατικά που διευκολύνουν τη σύνθεση του κολλαγόνου.



Σπόροι τσία: Παρά το μικρό τους μέγεθος παρέχουν αρκετή ποσότητα πρωτεϊνών.



Βερίκοκα: Είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, η οποία αποτελεί δομικό συστατικό του κολλαγόνου.



Ρεβίθια: Υποστηρίζουν ποικιλοτρόπως την παραγωγή του κολλαγόνου, αφού παρέχουν πρωτεΐνες, βιταμίνες Α και C, ψευδάργυρο αλλά και θειαμίνη (βιταμίνη Β1), η οποία βοηθά στη διάσπαση των πρωτεϊνών ώστε να παραχθεί στη συνέχεια το κολλαγόνο.





Το κολλαγόνο παίζει σημαντικότατο ρόλο στην όψη της επιδερμίδας, των μαλλιών και των νυχιών.Πρόκειται για έναν τύπο πρωτεΐνης που απαντάται σε μεγάλες ποσότητες στο ανθρώπινο σώμα και που διατηρεί το δέρμα νεανικό, τα νύχια δυνατά και τα μαλλιά λαμπερά.Για να παραχθεί το κολλαγόνο, ο οργανισμός αξιοποιεί τις πρωτεΐνες που λαμβάνουμε από τις τροφές. «Οι πρωτεΐνες που καταναλώνουμε διασπώνται κατά την πέψη σε μικρότερα τμήματα, τα αμινοξέα, τα οποία στη συνέχεια επανασυναρμολογούνται για να δομήσουν το κολλαγόνο» εξηγεί η διαιτολόγος Libby Mills, εκπρόσωπος της αμερικανικής Ακαδημίας Διατροφολογίας και Διαιτολογίας.Πηγή: Reader’s Digest, onmed